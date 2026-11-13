León XIV regresa a Chiclayo, su "patria chica" en Perú, donde una multitud espera a su viejo vecino

Chiclayo recibe este viernes a dos personas que son la misma. Al sacerdote que se fue y el Papa que llega. León XIV fue obispo en la ciudad durante diez años y ahora retorna para cumplir una agenda pastoral centrada en la defensa de los sectores más vulnerables y rendir homenaje a referentes religiosos de América Latina.

La visita tiene un significado personal para Robert Prevost, quien antes de asumir el liderazgo de la Iglesia Católica desarrolló buena parte de su actividad misionera en esa región del norte de Perú. Durante su década al frente de la diócesis, recorrió barrios y localidades rurales, intervino en iniciativas contra la trata de personas y promovió la construcción de dos plantas de oxígeno durante la pandemia de coronavirus, entre otros hechos destacados.

En Chiclayo, el Papa celebrará por la mañana una misa en las Pampas de Pimentel y luego visitará la capilla San Óscar Arnulfo Romero, donde rendirá tributo al arzobispo salvadoreño asesinado en 1980 por su compromiso con los sectores campesinos y su enfrentamiento con los grupos de poder económico.

La agenda continuará por la tarde en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde participará de un encuentro religioso en homenaje al arzobispo de Lima fallecido en 1606, considerado patrono del episcopado latinoamericano. Santo Toribio fue reconocido por sus recorridas pastorales por comunidades alejadas durante el período colonial.

Papa León XIV, cuando era obispo de Chiclayo | Crédito: Captura documental "León de Perú" - Vatican News

El recorrido incluirá además una actividad en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y una cena con sacerdotes de la diócesis en el Colegio Santo Toribio.

La visita del Papa y una controversia

La visita también representa una oportunidad para que León XIV vuelva sobre su trayectoria en Chiclayo, marcada por su trabajo pastoral y por las controversias que surgieron en torno a su actuación frente a denuncias de abusos sexuales contra integrantes del clero.

El caso involucra a tres hermanas que denunciaron hechos ocurridos en 2004 y atribuidos a los sacerdotes Ricardo Yesquén y Eleuterio Vásquez. Aunque Prevost todavía no estaba en Chiclayo cuando sucedieron los abusos, las denuncias fueron presentadas durante su gestión como obispo. Según los antecedentes del caso, el entonces responsable de la diócesis impulsó una investigación y remitió las actuaciones al Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Posteriormente, en Perú circularon acusaciones que lo señalaban por un supuesto encubrimiento de los sacerdotes denunciados, una versión que fue rechazada por su entorno.

El Papa León XIV, en sus tiempos en Chiclayo | Crédito: Captura documental "León de Perú" - Vatican News

Durante su estadía, León XIV volverá a poner el acento en la defensa de los sectores más pobres, la necesidad de fortalecer la educación de los jóvenes y el reclamo de una economía al servicio del conjunto de la sociedad. También rendirá homenaje al papa Francisco.

El pontífice volverá el domingo a Lima. En la capital peruana concluirá su gira por América Latina.

LT