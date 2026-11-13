Alfombra Mágica: Milei aprovechó la visita del Papa para renovar las alfombras y cortinas de la Casa Rosada por $209 millones

El Gobierno pagó $209,3 millones para renovar alfombras y cortinas de la Casa Rosada antes de la llegada del papa León XIV. La compra se repartió entre dos empresas, Alfombra Mágica SRL y Tetramon SA, que pertenecen al mismo grupo familiar y no compitieron entre sí, porque cada una ofertó por carriles diferenciados.

Según pudo saber PERFIL, en el Gobierno está bajo análisis el destino del material comprado. Fuentes oficiales deslizan que es probable que termine siendo donado a la Iglesia. Además, nadie confirma si en el proceso licitatorio intervienen otras áreas además de la Jefatura de Gabinete.

El Papa León XIV junto a Javier Milei | Crédito: Cedoc Perfil

Las abultadas compras no pasan desapercibidas luego de los gastos para la Misa en el Monumento a los Españoles, la "Carpa VIP" y la empresa que brinda servicios de seguridad Tech Security S.R.L. vinculada a la familia Menem.

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Salón Blanco, cortinas y cuatro días

Alfombra Mágica cobró $128,08 millones por 180 metros cuadrados de alfombra 100% lana para el Salón Blanco, incluida la tarima principal, y el hall del primer piso. Según los cálculos, son unos $711.000 por metro cuadrado. El pliego exigía adhesivos especiales para no dañar los pisos originales de roble.

La contratación directa 79-0014-CDI26 la tramitó la Jefatura de Gabinete por “compulsa abreviada por urgencia”, dentro de la Unidad Ejecutora creada para la visita papal. El pliego fija como destino la Casa de Gobierno “con motivo de la visita apostólica”. Los trabajos se coordinaron con la Dirección de Patrimonio de la Secretaría General, el área de Karina Milei, que se quedó con la organización de la visita del Papa León XIV quien este miércoles, partió rumbo a Perú.

Por su parte, Tetramon recibió $81,2 millones por rearmar las cortinas del Salón Eva Perón, confeccionar tres pares nuevos para el Salón Héroes de Malvinas y colocar otras 27 cortinas livianas. Si bien estos salones no fueron utilizados durante la visita de León XIV, los pliegos estaban vinculados al evento.

El Papa León XIV con el Presidente Javier Milei y el gabinete en la Casa Rosada.

El proceso se publicó el 23 de octubre y abrió ofertas el 28. Las órdenes de compra se firmaron el 4 de noviembre con un plazo de cuatro días que vencía el 8, la misma jornada en que Javier Milei recibió al Pontífice en la Casa Rosada y lo llevó al Salón Blanco.

Se trata de dos empresas que no son proveedores habituales del Estado Nacional.

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Un mismo apellido detrás de las dos ofertas

La Jefatura invitó a cuatro empresas: Günter Dillenberger e Hijos, El Espartano, Tetramon y Alfombra Mágica. Solo ofertaron las dos últimas, una por las cortinas y otra por las alfombras. Las otras dos firmas invitadas no presentaron propuestas finalmente.

De acuerdo con los registros societarios publicados en el Boletín Oficial, ambas empresas pertenecen a la familia Mizrahi, que integra el directorio de Tetramon y concentra la totalidad de las cuotas de Alfombra Mágica. Así, los dos oferentes respondían al mismo grupo familiar.

Lo que dice el pliego

La Resolución 359/26 que adjudicó la compra, firmada por la titular de la Unidad Ejecutora, Mariana Vello, no menciona el vínculo entre las empresas. Afirma que las ofertas “guardan razonable correspondencia con los valores de plaza”, sobre la base de un informe técnico que no está publicado en COMPR.AR.

Las alfombras y cortinas integran las siete contrataciones directas por $20.477 millones que el Gobierno adjudicó para la visita, seis de ellas para la misa y la vigilia en Palermo. Allí funcionó el sector VIP del que la Casa Rosada buscó tomar distancia al sostener que sus invitados eran funcionarios. En Balcarce 50, mientras tanto, nadie confirma todavía si las alfombras nuevas del Salón Blanco seguirán en su lugar o serán efectivamente donadas.