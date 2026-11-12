Denuncian que el Gobierno pagó $3.090 millones a una productora para transmitir la visita del Papa y dejó afuera a Canal 7

La diputada nacional Marcela Pagano presentó el miércoles una denuncia penal contra funcionarios de la Jefatura de Gabinete. La denuncia apunta a la contratación directa de la señal oficial de televisión de la visita de León XIV. El contrato, por $3.090 millones, quedó en manos de Recordvision SA, la empresa que opera bajo la marca MediaHub. La TV Pública, que tiene unidades móviles y personal técnico propios, no participó de la transmisión. La legisladora acusó al jefe de Gabinete, Diego Santilli; a la secretaria de Coordinación Legal y Administrativa, Mariana Vello, y a Leandro Cano, del área de Comunicación. Los delitos que les imputa son negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.

El eje de la denuncia es la modalidad elegida. La adjudicación se tramitó como “compulsa abreviada por urgencia”, y el Gobierno la justificó por “lo exiguo del tiempo” para organizar los eventos. Pagano cuestionó ese argumento. En redes sociales recordó que la visita del Papa se anunció el 5 de agosto, 95 días antes de su llegada. “¿Urgencia?”, escribió. En su presentación sostuvo que el Estado contrató en forma directa la transmisión de un acto programado con meses de anticipación, “pese a que el Estado Nacional sostiene con fondos del Tesoro una emisora propia -Canal 7- que cuenta con unidades móviles y personal técnico”.

El Gobierno admitió que se contrató a una firma ligada a Menem para la seguridad del Papa y se desligó de las carpas VIP

El contrato se denominó “Servicio integral de Host Broadcasting” y cubrió la producción de la señal oficial de toda la gira pastoral por la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Según los documentos publicados en el portal COMPR.AR, el pliego se publicó a mediados de octubre y las ofertas se abrieron el 20 de ese mes. La adjudicación se firmó el 6 de noviembre, en la antesala de la llegada del pontífice. La resolución lleva la firma de Vello, que encabeza la Unidad Ejecutora Especial Temporaria creada por el DNU 1103/2026. Ese decreto la habilita a adjudicar contratos “cualquiera sea el monto, procedimiento de selección o modalidad aplicable”. Como en el resto de las contrataciones de la visita, el pliego no publicó un presupuesto oficial.

Solo hubo dos oferentes. Recordvision cotizó $3.090 millones y Non Stop Digital SA, unos $3.110 millones. Pagano subrayó en su denuncia que entre ambas propuestas había una diferencia de apenas 0,65%. La segunda oferta fue desestimada por no acreditar antecedentes ni capacidad técnica y económica, así que la ganadora terminó sin competencia efectiva. Como las demás órdenes de compra de la visita, esta admite ampliaciones de hasta el 20% sin un nuevo procedimiento.

El Gobierno adjudicó $20.477 millones en siete contrataciones directas para la visita del Papa

La diputada también puso el foco en el vínculo previo entre la empresa y el Ejecutivo. MediaHub es proveedora habitual de la Secretaría de Comunicación y suele hacerse cargo de las transmisiones oficiales de Casa Rosada. Pagano advirtió que la prensa ya mencionaba a la firma como responsable de la señal papal el 16 de septiembre, semanas antes de que se abriera la compulsa. En el escrito planteó: “Si la señal papal se distribuyó por la infraestructura que la misma empresa ya provee para la señal de Presidencia en virtud de un contrato vigente, corresponde determinar si se pagaron dos veces prestaciones superpuestas”.

El otro argumento central es la comparación con la TV Pública. Según la legisladora, por cuatro días de transmisión el Estado pagó a un privado el equivalente al 77,5% de lo que la empresa estatal de medios prevé facturar en todo 2026. Pagano también contrastó la decisión con lo que, según afirmó, ocurrió en otros países de la misma gira: Uruguay y Perú pusieron a sus canales públicos al frente de la señal oficial.

El Gobierno destacó la visita del Papa León XIV, pero ya hay denuncias por los costos de su producción. | Crédito: Presidencia

La televisación fue la tercera más grande de las siete contrataciones que firmó la Jefatura de Gabinete para la visita, que en conjunto sumaron $20.477 millones, como ya detalló PERFIL. La mayor, por $8.690 millones, fue para DF Entertainment, la productora de Lollapalooza. Cubrió la producción integral de la misa en Palermo y de la vigilia de jóvenes, incluido el sector VIP que generó malestar en la Iglesia. Todas se tramitaron con el mismo régimen de urgencia, y en ningún rubro hubo más de una oferta válida.

MC