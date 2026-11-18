Se celebra en toda la Argentina este miércoles 18 de noviembre a partir de las 19 una nueva edición de La Noche de las Heladerías, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) en el marco de la 42ª Semana del Auténtico Helado Artesanal.
La jornada convoca a los fanáticos del rubro en más de 500 comercios adheridos de todo el país, en los que se incluyen 90 locales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para celebrar el décimo aniversario del evento mediante la tradicional promoción de 2x1 en potes de un cuarto de kilo.
La Noche de las Heladerías en la Ciudad de Buenos Aires: habrá 2x1 en más de 500 locales
De qué trata la jornada y cómo funcionan los descuentos y promociones
La Noche de las Heladerías es el evento central de la 42ª Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrolla del 16 al 22 de noviembre bajo el lema "El sabor de lo nuestro". La iniciativa busca impulsar el consumo, celebrar los 10 años de esta propuesta federal y destacar la identidad de los maestros heladeros y las materias primas regionales de la Argentina.
El beneficio principal de la noche consiste en una promoción de 2x1 en el cuarto de kilo de helado artesanal, lo que permite comprar dos potes de 250 gramos y pagar solamente uno. Este aplica únicamente en los locales adheridos al padrón oficial de AFADHYA durante este miércoles.
Cada establecimiento debe establecer un tope de compra por persona o mantener vigente el beneficio hasta agotar el stock disponible. Por otro lado, el horario de cierre varía según cada heladería, por lo que se sugiere verificar la franja horaria del local elegido antes de acercarse.
El helado artesanal tuvo su noche de gala en el Teatro Colón y abrió la semana de la Noche de las Heladerías
Además del descuento, la edición 2026 incluye festejos, sorpresas en distintos locales y el lanzamiento de "Maní Split", el sabor oficial creado especialmente para esta celebración. Esta variedad combina una crema a base de maní tostado con veteado de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal, inspirada en el clásico banana split adaptado al paladar local.
Todas las heladerías adheridas en CABA, barrio por barrio
De acuerdo con el padrón oficial publicado por AFADHYA, estos son todos los locales de la Ciudad de Buenos Aires que participan de la jornada, ordenados por barrio con sus respectivas direcciones y teléfonos de contacto:
Almagro
Heladería Varese: Av. Rivadavia 3502 | Teléfono: 11 3933-5851
Podio: Av. Rivadavia 3778 | Teléfono: 11 4184-7063
Podio: Guardia Vieja 3800 | Teléfono: 11 3524-8140
Rimini 2006: Av. Independencia 3825 | Sin teléfono informado
Varese: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3899 | Teléfono: 11 5831-3337
Balvanera
Lucano Heladería: Alberti 536 | Teléfono: 11 2844-0504
Varese: Av. Belgrano 2824 | Teléfono: 11 6857-5997
Vía Giovanni: Av. Belgrano 2787 | Teléfono: 11 2588-8720
Barracas
Colonial: Brandsen 1429 | Teléfono: 11 3452-1429
Colonial: Brandsen 1451, local 7 | Teléfono: 11 3452-1429
El Piave Barracas: Montes de Oca 1000 | Teléfonos: 11 4974-3448 / 6084-9966
Belgrano
Cabaña Tuyú: José Hernández 2265 | Teléfono: 11 7894-5621
Cairo Helados: Pedro I. Rivera 2584 | Teléfono: 11 5821-5861
Cimino R: Dr. Rómulo Naón 2186 | Teléfono: 11 5009-9831
La Bochería: Vidal 1428 | Teléfono: 11 3762-3934
Occo Helados: Echeverría 1677, local 2 | Teléfono: 11 3218-7210
Pórtico Belgrano: Echeverría 3218 | Teléfono: 11 4005-4870
Tufic: Juramento 1534 | Sin teléfono informado
Boedo
Saint Moritz Boedo: Av. La Plata 1781 | Teléfono: +54 9 11 4218-0700
Caballito
Altri Caballito: Honorio Pueyrredón 763 | Teléfono: 11 6158-2690
Ciao Gelato: Del Barco Centenera 205 | Teléfono: +54 9 11 3583-6875
Las Malvinas: Av. Ángel Gallardo 78 | Teléfono: 11 6570-7874
Tienta Caballito: Rosario 262 | Teléfonos: 3708-1360 / 11 2569-9175
Tino: Av. Díaz Vélez 4520 | Teléfono: 11 3191-6681
Veneziana dal 1930: Neuquén 1275 | Teléfono: 11 6826-6380
Chacarita
Heladería Scannapieco: Av. Álvarez Thomas 10 | Teléfono: 11 2323-3780
Isla Negra Chocolates: Maure 3820 | Teléfono: 11 6398-9978
Coghlan
Heladería Riviera: Av. Ricardo Balbín 2859 | Teléfono: 11 5042-2102
Colegiales
Occo Helados: Conde 780 | Teléfono: 11 5640-1741
Flores
Altri Flores: Avellaneda 2399 | Teléfono: 11 5975-5964
Terzo Flores: Av. Rivadavia 7035 | Teléfono: 11 3388-5261
Floresta
Altri Floresta: Lacarra 326 | Teléfono: 11 2624-2327
Lekker Heladerías: Av. Carrasco 500 | Sin teléfono informado
Terzo Floresta: Av. Rivadavia 8200 | Teléfono: 11 3388-5261
La Paternal
Heladería LV: Av. San Martín 2318 | Teléfono: 11 2509-0904
Lemu Gelato: Av. San Martín 2765 | Teléfono: 11 2586-8813
Santolín: Av. San Martín 3185 | Teléfono: 11 6220-4359
Liniers
Don Antonio: Av. Emilio Castro 7298 | Sin teléfono informado
Heladería El Ciervo: Carhué 124 | Teléfono: +54 9 11 2511-2356
Mataderos
Il Vero Amaretto: Av. Emilio Castro 7505 | Teléfono: 11 2538-2537
Monte Castro
Mucky Helados & Café: Álvarez Jonte 4299 | Teléfono: 2053-1895
Núñez
Occo Helados: Montañeses 2908 | Teléfono: 11 3378-9228
Tufic: Av. Crisólogo Larralde 1601 | Sin teléfono informado
Vía Varese Heladería y Café: Av. Cabildo 3502 | Teléfono: 4702-1500
Palermo
Bianca Helados: Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2295 | Teléfono: 4832-3357
Gaviota Helados: Beruti 3336 | Sin teléfono informado
La Veneciana: Migueletes 1093 | Teléfono: 4772-9592
L'sucre Helados: Gurruchaga 1460 | Teléfono: 11 7155-3885
Marbet: Arce 886 | Sin teléfono informado
Marbet: Mario Bravo 1025 | Sin teléfono informado
Occo Helados: Dorrego 1587 | Teléfono: 11 6000-1091
Tienta Palermo: Serrano 1478 | Teléfonos: 4500-7275 / 11 3236-3190
Tufic: Guatemala 4597 | Sin teléfono informado
Parque Chacabuco
Altri Parque Chacabuco: Primera Junta 1379 | Teléfono: 11 2258-4108
Fuori: Hortiguera 791 | Teléfono: 11 6200-3137
Parque Chas
Enzo Helados: Av. de los Incas 4555 | Teléfono: 11 4523-1276
Puerto Madero
La Veneciana: Av. Alicia Moreau de Justo 1896 | Teléfono: 4313-1834
Recoleta
Búffala: Av. Pueyrredón 2100 | Teléfono: 11 4790-9966
Occo Helados: French 2695 | Teléfono: 11 4080-2544
Podio: Austria 2289 | Teléfono: 11 4050-6766
Tienta Recoleta: Junín 1617 | Teléfonos: 5243-8454 / 11 6553-1685
Retiro
Heladería Diechi: Av. Santa Fe 1278 | Teléfonos: 011 4811-0843 / 7116 (WhatsApp: 011 3672-2596)
Saavedra
Chungo: Av. San Isidro Labrador 4598 | Teléfono: 11 5042-8695
Occo Helados: García del Río 3276 | Teléfono: 11 2307-7972
San Cristóbal
Fuori: Av. Independencia 2399 | Teléfono: 11 3777-4393
Heladería Napoli: Av. Entre Ríos 1167 | Teléfono: 11 3881-9956
Saverio: Av. San Juan 2809 | Teléfono: 11 5101-0298
San Nicolás
Cadore: Av. Corrientes 1695 | Teléfono: 11 4142-1346
Heladería Scannapieco: Av. Corrientes 1660, local 7 (Paseo La Plaza) | Teléfono: 11 4732-3019
Helados Vía Maggiore: Av. Callao 777 | Teléfono: 11 2758-4171
Vía Giovanni: Av. Corrientes 1255 | Teléfono: 11 2244-8085
Vía Giovanni: Av. Corrientes 1583 | Teléfono: 11 3516-6490
Vía Giovanni: Av. Corrientes 902 | Teléfono: 11 3072-4751
Versalles
Sandro Helados & Café: Av. Arregui 6101 | Teléfono: 11 5718-9904
Villa Crespo
Las Malvinas: Av. Corrientes 5402 | Teléfono: 11 6570-7874
Podio: Av. Corrientes 5602 | Teléfono: +54 9 11 4146-4701
Vía Giovanni: Malabia 294 | Teléfono: 11 3669-3769
Villa del Parque
Occo Helados: Ricardo Gutiérrez 3202 | Teléfono: 11 7900-3979
Tienta Villa del Parque: Marcos Sastre 2895 | Teléfono: 11 5136-5673
Villa Devoto
Helados Gaby's: Baigorria 5284 | Teléfono: 11 4639-4133
Lekker Heladerías: Av. Lope de Vega 3001 | Sin teléfono informado
Tienta Devoto: Av. Francisco Beiró 4449 | Teléfonos: 4504-4361 / 11 5588-7104
Venecia: Av. San Martín 6877 | Teléfonos: 11 3331-7855 / 4573-2354 / 4574-3111
Villa Luro
Heladería El Ciervo: Albariño 115 | Teléfono: +54 9 11 3097-4639
Heladería Italia: Av. Lope de Vega 1816 | Teléfono: 4566-5679
Sandro Helados & Café: Av. Juan B. Justo 8195 | Sin teléfono informado
Terzo Villa Luro: Av. Lope de Vega 105 | Teléfono: 11 3388-5261
Villa Pueyrredón
PerTe Helados: Av. Mosconi 2999 | Teléfono: 11 2722-4722
Villa Santa Rita
Helados Papeete: Alejandro Magariños Cervantes 3053 | Teléfono: 4584-8303
JSM/ML