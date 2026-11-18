Se celebra en toda la Argentina este miércoles 18 de noviembre a partir de las 19 una nueva edición de La Noche de las Heladerías, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) en el marco de la 42ª Semana del Auténtico Helado Artesanal.

La jornada convoca a los fanáticos del rubro en más de 500 comercios adheridos de todo el país, en los que se incluyen 90 locales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para celebrar el décimo aniversario del evento mediante la tradicional promoción de 2x1 en potes de un cuarto de kilo.

La Noche de las Heladerías en la Ciudad de Buenos Aires: habrá 2x1 en más de 500 locales

De qué trata la jornada y cómo funcionan los descuentos y promociones

La Noche de las Heladerías es el evento central de la 42ª Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrolla del 16 al 22 de noviembre bajo el lema "El sabor de lo nuestro". La iniciativa busca impulsar el consumo, celebrar los 10 años de esta propuesta federal y destacar la identidad de los maestros heladeros y las materias primas regionales de la Argentina.

La Noche de las Heladerías comienza a las 19:00 | Crédito: afadhya.com.ar

El beneficio principal de la noche consiste en una promoción de 2x1 en el cuarto de kilo de helado artesanal, lo que permite comprar dos potes de 250 gramos y pagar solamente uno. Este aplica únicamente en los locales adheridos al padrón oficial de AFADHYA durante este miércoles.

Cada establecimiento debe establecer un tope de compra por persona o mantener vigente el beneficio hasta agotar el stock disponible. Por otro lado, el horario de cierre varía según cada heladería, por lo que se sugiere verificar la franja horaria del local elegido antes de acercarse.

El helado artesanal tuvo su noche de gala en el Teatro Colón y abrió la semana de la Noche de las Heladerías

Además del descuento, la edición 2026 incluye festejos, sorpresas en distintos locales y el lanzamiento de "Maní Split", el sabor oficial creado especialmente para esta celebración. Esta variedad combina una crema a base de maní tostado con veteado de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal, inspirada en el clásico banana split adaptado al paladar local.

Todas las heladerías adheridas en CABA, barrio por barrio

De acuerdo con el padrón oficial publicado por AFADHYA, estos son todos los locales de la Ciudad de Buenos Aires que participan de la jornada, ordenados por barrio con sus respectivas direcciones y teléfonos de contacto:

Almagro

•Heladería Varese: Av. Rivadavia 3502 | Teléfono: 11 3933-5851 •Podio: Av. Rivadavia 3778 | Teléfono: 11 4184-7063 •Podio: Guardia Vieja 3800 | Teléfono: 11 3524-8140 •Rimini 2006: Av. Independencia 3825 | Sin teléfono informado •Varese: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3899 | Teléfono: 11 5831-3337

Balvanera

•Lucano Heladería: Alberti 536 | Teléfono: 11 2844-0504 •Varese: Av. Belgrano 2824 | Teléfono: 11 6857-5997 •Vía Giovanni: Av. Belgrano 2787 | Teléfono: 11 2588-8720

Barracas

•Colonial: Brandsen 1429 | Teléfono: 11 3452-1429 •Colonial: Brandsen 1451, local 7 | Teléfono: 11 3452-1429 •El Piave Barracas: Montes de Oca 1000 | Teléfonos: 11 4974-3448 / 6084-9966

Belgrano

•Cabaña Tuyú: José Hernández 2265 | Teléfono: 11 7894-5621 •Cairo Helados: Pedro I. Rivera 2584 | Teléfono: 11 5821-5861 •Cimino R: Dr. Rómulo Naón 2186 | Teléfono: 11 5009-9831 •La Bochería: Vidal 1428 | Teléfono: 11 3762-3934 •Occo Helados: Echeverría 1677, local 2 | Teléfono: 11 3218-7210 •Pórtico Belgrano: Echeverría 3218 | Teléfono: 11 4005-4870 •Tufic: Juramento 1534 | Sin teléfono informado

Boedo

•Saint Moritz Boedo: Av. La Plata 1781 | Teléfono: +54 9 11 4218-0700

Caballito

•Altri Caballito: Honorio Pueyrredón 763 | Teléfono: 11 6158-2690 •Ciao Gelato: Del Barco Centenera 205 | Teléfono: +54 9 11 3583-6875 •Las Malvinas: Av. Ángel Gallardo 78 | Teléfono: 11 6570-7874 •Tienta Caballito: Rosario 262 | Teléfonos: 3708-1360 / 11 2569-9175 •Tino: Av. Díaz Vélez 4520 | Teléfono: 11 3191-6681 •Veneziana dal 1930: Neuquén 1275 | Teléfono: 11 6826-6380

Chacarita

•Heladería Scannapieco: Av. Álvarez Thomas 10 | Teléfono: 11 2323-3780 •Isla Negra Chocolates: Maure 3820 | Teléfono: 11 6398-9978

Coghlan

•Heladería Riviera: Av. Ricardo Balbín 2859 | Teléfono: 11 5042-2102

Colegiales

•Occo Helados: Conde 780 | Teléfono: 11 5640-1741

Flores

•Altri Flores: Avellaneda 2399 | Teléfono: 11 5975-5964 •Terzo Flores: Av. Rivadavia 7035 | Teléfono: 11 3388-5261

Floresta

•Altri Floresta: Lacarra 326 | Teléfono: 11 2624-2327 •Lekker Heladerías: Av. Carrasco 500 | Sin teléfono informado •Terzo Floresta: Av. Rivadavia 8200 | Teléfono: 11 3388-5261

La Paternal

•Heladería LV: Av. San Martín 2318 | Teléfono: 11 2509-0904 •Lemu Gelato: Av. San Martín 2765 | Teléfono: 11 2586-8813 •Santolín: Av. San Martín 3185 | Teléfono: 11 6220-4359

Liniers

•Don Antonio: Av. Emilio Castro 7298 | Sin teléfono informado •Heladería El Ciervo: Carhué 124 | Teléfono: +54 9 11 2511-2356

Mataderos

•Il Vero Amaretto: Av. Emilio Castro 7505 | Teléfono: 11 2538-2537

Monte Castro

•Mucky Helados & Café: Álvarez Jonte 4299 | Teléfono: 2053-1895

Núñez

•Occo Helados: Montañeses 2908 | Teléfono: 11 3378-9228 •Tufic: Av. Crisólogo Larralde 1601 | Sin teléfono informado •Vía Varese Heladería y Café: Av. Cabildo 3502 | Teléfono: 4702-1500

Palermo

•Bianca Helados: Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2295 | Teléfono: 4832-3357 •Gaviota Helados: Beruti 3336 | Sin teléfono informado •La Veneciana: Migueletes 1093 | Teléfono: 4772-9592 •L'sucre Helados: Gurruchaga 1460 | Teléfono: 11 7155-3885 •Marbet: Arce 886 | Sin teléfono informado •Marbet: Mario Bravo 1025 | Sin teléfono informado •Occo Helados: Dorrego 1587 | Teléfono: 11 6000-1091 •Tienta Palermo: Serrano 1478 | Teléfonos: 4500-7275 / 11 3236-3190 •Tufic: Guatemala 4597 | Sin teléfono informado

Parque Chacabuco

•Altri Parque Chacabuco: Primera Junta 1379 | Teléfono: 11 2258-4108 •Fuori: Hortiguera 791 | Teléfono: 11 6200-3137

Parque Chas

•Enzo Helados: Av. de los Incas 4555 | Teléfono: 11 4523-1276

Puerto Madero

•La Veneciana: Av. Alicia Moreau de Justo 1896 | Teléfono: 4313-1834

Recoleta

•Búffala: Av. Pueyrredón 2100 | Teléfono: 11 4790-9966 •Occo Helados: French 2695 | Teléfono: 11 4080-2544 •Podio: Austria 2289 | Teléfono: 11 4050-6766 •Tienta Recoleta: Junín 1617 | Teléfonos: 5243-8454 / 11 6553-1685

Retiro

•Heladería Diechi: Av. Santa Fe 1278 | Teléfonos: 011 4811-0843 / 7116 (WhatsApp: 011 3672-2596)

Saavedra

•Chungo: Av. San Isidro Labrador 4598 | Teléfono: 11 5042-8695 •Occo Helados: García del Río 3276 | Teléfono: 11 2307-7972

San Cristóbal

•Fuori: Av. Independencia 2399 | Teléfono: 11 3777-4393 •Heladería Napoli: Av. Entre Ríos 1167 | Teléfono: 11 3881-9956 •Saverio: Av. San Juan 2809 | Teléfono: 11 5101-0298

San Nicolás

•Cadore: Av. Corrientes 1695 | Teléfono: 11 4142-1346 •Heladería Scannapieco: Av. Corrientes 1660, local 7 (Paseo La Plaza) | Teléfono: 11 4732-3019 •Helados Vía Maggiore: Av. Callao 777 | Teléfono: 11 2758-4171 •Vía Giovanni: Av. Corrientes 1255 | Teléfono: 11 2244-8085 •Vía Giovanni: Av. Corrientes 1583 | Teléfono: 11 3516-6490 •Vía Giovanni: Av. Corrientes 902 | Teléfono: 11 3072-4751

Versalles

•Sandro Helados & Café: Av. Arregui 6101 | Teléfono: 11 5718-9904

Villa Crespo

•Las Malvinas: Av. Corrientes 5402 | Teléfono: 11 6570-7874 •Podio: Av. Corrientes 5602 | Teléfono: +54 9 11 4146-4701 •Vía Giovanni: Malabia 294 | Teléfono: 11 3669-3769

Villa del Parque

•Occo Helados: Ricardo Gutiérrez 3202 | Teléfono: 11 7900-3979 •Tienta Villa del Parque: Marcos Sastre 2895 | Teléfono: 11 5136-5673

Villa Devoto

•Helados Gaby's: Baigorria 5284 | Teléfono: 11 4639-4133 •Lekker Heladerías: Av. Lope de Vega 3001 | Sin teléfono informado •Tienta Devoto: Av. Francisco Beiró 4449 | Teléfonos: 4504-4361 / 11 5588-7104 •Venecia: Av. San Martín 6877 | Teléfonos: 11 3331-7855 / 4573-2354 / 4574-3111

Villa Luro

•Heladería El Ciervo: Albariño 115 | Teléfono: +54 9 11 3097-4639 •Heladería Italia: Av. Lope de Vega 1816 | Teléfono: 4566-5679 •Sandro Helados & Café: Av. Juan B. Justo 8195 | Sin teléfono informado •Terzo Villa Luro: Av. Lope de Vega 105 | Teléfono: 11 3388-5261

Villa Pueyrredón

•PerTe Helados: Av. Mosconi 2999 | Teléfono: 11 2722-4722

Villa Santa Rita

•Helados Papeete: Alejandro Magariños Cervantes 3053 | Teléfono: 4584-8303





JSM/ML