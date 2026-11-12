Noche de las Heladerías 2026: cuándo es, cómo funciona el 2x1 y qué locales se adhieren en Argentina

El miércoles 18 de noviembre se realizará una nueva edición de la Noche de las Heladerías, una iniciativa que reunirá a más de 500 establecimientos de distintos puntos de la Argentina con una promoción especial: dos cuartos de kilo de helado artesanal por el precio de uno. La actividad está organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y este año tendrá un significado especial, ya que celebrará su décima edición.

Comenzará a las 19 hs y se extenderá hasta el cierre de cada uno de los locales adheridos, por lo que los consumidores podrán acercarse durante la noche para aprovechar el beneficio. La convocatoria tendrá alcance nacional y contará con establecimientos distribuidos en distintas provincias. El listado publicado por la asociación incluye locales de la Ciudad de Buenos Aires , el Gran Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.

Entre las zonas con mayor cantidad de registros se encuentran Santa Fe, con 211 establecimientos; el Gran Buenos Aires, con 119; y la Ciudad de Buenos Aires, con 80. También figuran locales de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis, el norte argentino y la Patagonia.

Para conocer cuáles participarán efectivamente del descuento, los interesados ​​deberán consultar el mapa o el documento oficial de AFADHYA y revisar la información correspondiente a cada sucursal. De esta manera, podrán organizar la salida y confirmar las condiciones de la promoción antes de acercarse.

Cómo funciona el 2x1 de la Noche de las Heladerías 2026

Noche de las heladerías | Crédito: Prensa

La promoción principal de la jornada consistirá en llevarse dos cuartos de kilo de helado artesanal al precio de uno. El descuento estará disponible desde las 19 hs del miércoles 18 de noviembre y hasta el horario de cierre de cada establecimiento participante.

Sin embargo, hay un detalle importante que conviene tener en cuenta antes de salir: el beneficio no estará disponible en todas las heladerías del país , sino únicamente en aquellas que se hayan adherido a la propuesta. Además, cada comercio podrá establecer condiciones particulares, como límites por persona o restricciones sujetas a la disponibilidad de stock.

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Por ese motivo, AFADHYA puso a disposición un listado y un mapa interactivo para que los consumidores puedan identificar los establecimientos participantes, consultar sus direcciones y verificar si ofrecen la promoción. La guía reúne 549 registros de heladerías, organizados por regiones, aunque no todos implican necesariamente la adhesión al 2x1.

Maní Split: el nuevo sabor que se presentará en esta edición

Noche de las heladerías | Crédito: Prensa

Además del tradicional descuento, la décima edición de la Noche de las Heladerías tendrá una novedad gastronómica: la presentación de Maní Split , una variedad desarrollada especialmente para la celebración.

La propuesta combina una crema elaborada a base de maní tostado con un veteado de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal. La mezcla busca reunir distintas texturas y contrastes de sabor en una misma preparación, con ingredientes que forman parte de algunas de las preferencias de los consumidores argentinos .

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El nuevo gusto se enmarca en la campaña de este año, que lleva el lema «El sabor de lo nuestro». La iniciativa busca destacar la identidad del helado artesanal argentino , las materias primas de las distintas regiones del país y el trabajo de los maestros heladeros. No obstante, la disponibilidad de Maní Split dependerá de los establecimientos que decidan incorporarlo a su oferta.

La Semana del Auténtico Helado Artesanal: cuándo comienza

Noche de las heladerías | Crédito: Prensa

La Noche de las Heladerías será el evento central de una celebración más amplia: la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará entre el 16 y el 22 de noviembre. La propuesta, impulsada por AFADHYA, busca poner en valor la producción nacional y el recorrido de los ingredientes que llegan a las heladerías.

La campaña destacará el vínculo entre los productores, las materias primas regionales y los profesionales que participan en la elaboración de este producto. De esta manera, la décima edición de la Noche de las Heladerías volverá a combinar una propuesta de descuentos con una iniciativa destinada a difundir la cultura del helado artesanal argentino. La cita será el miércoles 18 de noviembre, desde las 19, en los establecimientos adheridos de todo el país.