La integrante de Bandana, Lourdes Fernández, declarará este martes a partir de las 9:00 en el Tribunal Oral en lo Criminal Número 11 de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del juicio oral y público contra su ex novio, Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género y mantenerla cautiva en Palermo a fines de octubre de 2025.

Lowrdez prestará declaraciones este martes a la 9 de la mañana en el juicio por violencia contra su ex pareja

La comparecencia de la artista genera enorme expectativa judicial y mediática, ya que la intérprete no denunció al acusado, no actúa como querellante ni cuenta con representación legal en el proceso, en el que García Gómez, quien se negó a declarar en la primera audiencia y permanece preso en Ezeiza, enfrenta una posible pena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La confirmación de la audiencia fue brindada por Mabel López, madre de la cantante, quien dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y adelantó detalles de la jornada judicial en la que también se presentarán otros testigos. Según explicó la mujer a Noticias Argentinas, ella misma asistirá al edificio judicial ubicado en la calle Lavalle, aunque aclaró que no podrá ingresar a la sala de audiencias debido a que todavía no prestó declaración testimonial ante los jueces.

A pesar de que Lowrdez no instó una acción penal directa, la Cámara del Crimen acreditó que la artista fue víctima de alto riesgo y que los hechos denunciados efectivamente ocurrieron. En esa misma línea, un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia advirtió que “se observaron indicios (...) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (...)”, y concluyó que se trata de un caso de “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”.

El expediente se inició a raíz de una denuncia radicada por Mabel López, quien alertó a las autoridades tras pasar varios días sin poder contactarse con su hija. Tras varios intentos de allanamiento, durante la noche del jueves 23 de octubre de 2025, efectivos de la Policía de la Ciudad lograron ingresar al departamento de García Gómez en el barrio porteño de Palermo, donde hallaron a la cantante “sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad”, mientras que el acusado fue detenido tras ser encontrado escondido dentro de un armario.

Por qué la ausencia de denuncia formal no frena la causa por violencia de género

El arranque y desarrollo del juicio oral contra Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género y mantener cautiva a Lourdes Fernández en un departamento de Palermo a fines de octubre de 2025, puso sobre la mesa un debate jurídico y social de extrema relevancia: el rol del Estado frente a víctimas que no impulsan la acción penal. Bajo la premisa de que “la ausencia de denuncia no significa ausencia de violencia”, la causa judicial avanzó con firmeza impulsada por el entorno familiar de la artista y la intervención de los organismos de protección.

Pese a que Lowrdez no formalizó la denuncia contra su expareja, no actúa como querellante en el proceso y se negaba a reconocer públicamente la gravedad de la situación, la Cámara del Crimen y los tribunales intervinientes ratificaron que los graves episodios ocurrieron y que la cantante se encontraba expuesta a una situación de alto riesgo.

En este sentido, informes clave de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia determinaron que se trata de un caso de “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”.

Los magistrados y especialistas remarcan que en contextos de violencia severa y prolongada es frecuente que las víctimas naturalicen las agresiones o minimicen el peligro, lo que anula temporalmente su capacidad de autoprotección. Por este motivo, la acción penal no quedó supeditada a la voluntad individual de la cantante, permitiendo que el debate oral continúe su curso contra García Gómez, quien permanece detenido en la cárcel de Ezeiza y enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión, mientras Lourdes presta este martes su esperado testimonio ante los jueces para esclarecer los hechos ocurridos en aquel operativo de rescate de la Policía de la Ciudad.

De estrella pop con Bandana a víctima de violencia

La historia personal y profesional de Lourdes Fernández dio un giro dramático en los últimos años, pasando de ser una de las voces más icónicas del fenómeno pop argentino Bandana a quedar en el centro de una grave causa judicial por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Luego de alcanzar la fama masiva en 2001 tras ganar el reality Popstars, y de protagonizar distintos regresos musicales y proyectos solistas, su vida privada comenzó a quedar expuesta a partir de su relación con el empresario Leandro García Gómez, un vínculo que derivó en una escalada de agresiones y aislamiento que culminó con la detención del acusado en octubre de 2025.

Los primeros signos públicos de alarma en la pareja salieron a la luz en noviembre de 2022, cuando la propia cantante publicó un impactante video y fotografías en su cuenta de Instagram mostrando su rostro desfigurado por hematomas y denunciando abiertamente haber sufrido golpes por parte de su entonces pareja. “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denúncienlo, no tengan miedo”, escribió la artista en aquel momento, desatando una fuerte conmoción en el ambiente artístico y generando la inmediata intervención de su madre, Mabel López, quien radicó una denuncia formal en la Justicia.

Sin embargo, tras aquel episodio de extrema exposición mediática, el vínculo ingresó en un ciclo característico de rupturas, desmentidas y reconciliaciones. Poco tiempo después de haber expuesto las agresiones, Lowrdez decidió retirar su respaldo a la acusación y retomó la relación con García Gómez, defendiendo públicamente la continuidad de la pareja.

Con el correr del tiempo, el deterioro de la relación y el aislamiento de la cantante se profundizaron hasta llegar al punto límite el 23 de octubre de 2025. Ese día, tras varios días sin poder comunicarse con su hija y temiendo por su integridad física, Mabel López volvió a acudir a las autoridades, lo que derivó en un operativo de la Policía de la Ciudad en el departamento de García Gómez en Palermo, donde la artista fue rescatada en estado de vulnerabilidad y su expareja quedó detenida.