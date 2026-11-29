Durante las últimas horas se conoció que este sábado, a los 85 años de edad, murió Michael Edward "Mike" Love, cantante cofundador de los Beach Boys, una de las bandas más reconocidas de los años 60's y de la historia del rock estadounidense.

Según indicó Variety, la triste noticia fue confirmada por su publicista, Katie Altman, quien difundió un comunicado mediante la cadena de noticias NBC Los Ángeles. "Con profundo respeto, les comunico que Mike Love falleció esta noche (por este sábado), rodeado de su familia", expresó la representante.

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"Mike, un ícono de la cultura estadounidense, será recordado por su talento singular y la inspiración que brindó a generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sentía al actuar para sus queridos fans", amplió.

Fue alrededor de las 17 de este sábado cuando el músico sufrió una descompensación y una ambulancia se acercó de urgencia a su mansión ubicada en Malibú. Según había trascendido, el cantante estaba enfermo, aunque no se sabía exactamente qué padecía.

En agosto de este año, John Stamos, actor y amigo del cantante, reveló que Love se enfrentaba a "graves problemas de salud", aunque no dio más detalles. Asimismo, el último tiempo aumentaron las especulaciones por su enfermedad, dado que la banda debió suspender varios conciertos en Estados Unidos, esperando a que se recuperara.

The Beach Boys | Crédito: Instagram - @jenncurtisphotography

El cantante y cofundador de la banda regresó a los escenarios poco después, aunque solo pudo realizar dos espectáculos en Nashville. Su última presentación con el grupo fue en un concierto de los Beach Boys el 10 de octubre en el Ryman Auditorium.

"Estar en el escenario el fin de semana pasado me llenó de energía y me dio un impulso increíble. Estoy dedicando toda mi energía a la rehabilitación para poder volver a la música y a los mejores fans del mundo", expresó el propio Love luego de su último espectáculo en un correo electrónico enviado al New York Times. Sin saberlo, estas fueron sus últimas declaraciones públicas.

Mike Love, cofundador de The Beach Boys, fue una de las figuras centrales en la creación de la banda conformada por él y sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson en 1961. Su aporte en las letras y la vocalización fue clave para consolidar la identidad musical de la banda, ícono de la música en los 60's.

AS / EM