Palermo: liberaron dos carriles de Avenida del Libertador y avanza la normalización del tránsito

La circulación vehicular en el barrio porteño de Palermo comenzó a normalizarse este jueves, luego del encuentro del Papa León XIV con los jóvenes. Ya fueron habilitados dos carriles de la Avenida del Libertador, en sentido hacia el Centro, aunque todavía no está permitido girar hacia Plaza Italia.

También quedaron liberadas las avenidas Sarmiento y Figueroa Alcorta, con la posibilidad de girar únicamente en dirección al Centro. Además, está previsto que a partir de las 14 se habilite la Avenida Sarmiento desde Colombia hasta Avenida del Libertador. Desde allí, los vehículos podrán continuar hacia el Centro o tomar por Casares en dirección a Figueroa Alcorta.

Desarme Escenario visita del Papa XIV en Palermo | Crédito: Imagen Web

Mientras tanto, continúa el operativo de desarme en el Monumento de los Españoles, donde se había montado el escenario para la actividad encabezada por el Sumo Pontífice. Los trabajos incluyen el retiro de las estructuras que sostenían las pantallas, los puestos sanitarios, el vallado y los baños químicos, además del movimiento de camiones y maquinaria.

En paralelo, el perímetro de seguridad dispuesto alrededor de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, ya fue reabierto y la circulación se encuentra normalizada.

PC/fl