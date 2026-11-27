El asesinato de Jonathan Ezequiel Cardozo, de 23 años, quien murió este jueves 26, tras ser baleado durante una falsa compra de un celular pactada a través de Facebook Marketplace en Ciudad Evita, partido de La Matanza, volvió a poner en discusión las modalidades delictivas que utilizan las plataformas digitales para captar a sus víctimas. En diálogo con PERFIL, el docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes Esteban Rodríguez Alzueta, autor del libro Desarmar al pibe chorro, analizó las transformaciones del delito callejero, la violencia con la que se cometen estos robos y los factores sociales que intervienen.

Comprar un celular a un precio más accesible, vender alguna pertenencia para llegar a fin de mes o trabajar con una aplicación de viajes son prácticas cada vez más habituales. En muchos casos, representan una alternativa para generar ingresos o hacer frente a las dificultades económicas. Pero en ese mismo circuito de consumo y trabajo también encontraron un lugar quienes delinquen, con falsas ofertas y pedidos de servicios que terminan en robos y, en los casos más graves, en homicidios.

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Para Rodríguez Alzueta, el fenómeno debe analizarse más allá de las nuevas herramientas que emplean los delincuentes. Las desigualdades sociales, la cultura del consumo, la búsqueda de reconocimiento entre pares y la pérdida de ciertos códigos que históricamente regían el delito callejero forman parte de su explicación.

Una falsa compra que terminó en un crimen

Cardozo era oriundo de González Catán. El miércoles 25 de noviembre había acompañado a un amigo hasta Ciudad Evita, donde tenía previsto comprar un iPhone 16 por 500 dólares. La operación había sido acordada previamente a través de Facebook Marketplace.

Jonathan Cardozo, joven asesinado en la falsa compra de un iPhone | Crédito: Collage

Cuando llegaron al cruce de Camino de Cintura y El Tiburón, fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes que les robó celulares y dinero. Durante el asalto, Jonathan recibió un disparo en el abdomen. Uno de sus amigos lo trasladó al Hospital Alberto Balestrini, donde fue intervenido quirúrgicamente. Pese a los esfuerzos médicos, murió durante la mañana del jueves.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza, quien ordenó tareas de investigación y un operativo policial en la zona para localizar a los sospechosos. Los investigadores trabajan sobre registros de cámaras de seguridad y testimonios para identificar a los responsables del homicidio.

Hasta las últimas informaciones conocidas, no había detenidos por el crimen.

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Para Rodríguez Alzueta, en los últimos años no solo cambió la forma de cometer los robos callejeros, sino también el grado de violencia con el que se llevan adelante. “En la última década se han ido transformando los delitos callejeros y predatorios, tienen un plus de violencia que ya no puede cargarse a la cuenta de la instrumentalidad, una violencia que no guarda proporción con la finalidad que persiguen”, explicó a PERFIL.

El investigador sostiene que, en determinados sectores juveniles, la violencia no se ejerce únicamente como un recurso para intimidar a las víctimas y apropiarse de sus pertenencias. También constituye una forma de ganar reconocimiento dentro de sus grupos de pertenencia. “Usan la violencia de manera expresiva y emotiva, no solo para ganar respeto frente a sus pares y decir ‘yo existo’, sino para divertirse”, aseguró.

Según el investigador, detrás de estos delitos también hay resentimiento, una búsqueda de adrenalina y una necesidad de demostrar "dureza y ganarse el respeto" de sus pares. Para él, la violencia que se ejerce en algunos robos ya no puede explicarse únicamente por el interés económico.

El especialista vincula la violencia delictiva con la búsqueda de reconocimiento social | Crédito: Pexels

La pérdida de los códigos del delito callejero

Rodríguez Alzueta explicó que estas prácticas también dan cuenta de un distanciamiento generacional respecto de quienes protagonizaban los robos callejeros hacia fines de los años 90 y principios de los 2000. Según el investigador, existían entonces determinados "códigos" entre quienes delinquían que establecían límites sobre las personas a las que podían robarles, los lugares donde cometían los asaltos y el uso de la violencia.

Entre esas reglas no escritas figuraban no robar dentro del propio barrio, no asaltar a trabajadores, mujeres, niños o ancianos y no herir innecesariamente a las víctimas. “Todos estos criterios que contribuían a ordenar la vida en el barrio se han desdibujado, ni siquiera subsisten como marco de interpretación de la conducta propia”, sostuvo.

Por otra parte, la posibilidad de acceder a determinados bienes materiales, como celulares de alta gama, ropa o motocicletas, también ocupa un lugar en el análisis del investigador. En una sociedad en la que el consumo funciona como una forma de pertenencia y reconocimiento, las diferencias económicas no solo se expresan entre distintos sectores sociales, sino también entre vecinos de un mismo barrio.

Rodríguez Alzueta también advierte cómo el encarcelamiento de familiares, amigos y vecinos condiciona las expectativas de futuro de los jóvenes. “Un pibe que sabe que tiene más chances de ir a la cárcel que de conseguir un trabajo digno”, explicó.

“De esa manera los pibes transforman la fatalidad en una expectativa”, agregó.

Rodríguez Alzueta también puso en discusión la eficacia del sistema penitenciario para prevenir nuevos delitos. Según explicó, durante el encierro algunos jóvenes establecen vínculos con organizaciones criminales que les permiten pasar del robo callejero a actividades delictivas más complejas, como las extorsiones, el sicariato o el narcomenudeo.

En ese contexto, el investigador cuestionó los efectos del encarcelamiento cuando, en lugar de favorecer la reinserción social, contribuye a profundizar las trayectorias delictivas. “Por eso pienso que el sistema penal no es la respuesta al delito sino que es una de las causas principales”, concluyó.

Las falsas citas que terminan en robos

El crimen de Jonathan Cardozo no es un hecho aislado. Durante los últimos meses se registraron episodios similares en distintos puntos del país, con víctimas que habían recurrido a plataformas digitales para comprar productos, vender mercadería o conseguir trabajo.

El 2 de agosto trascendió el caso de Alberto Rodríguez, de 68 años, quien trabajaba como conductor de Uber y fue encontrado asesinado en el asentamiento conocido como Villa La Palangana. Su hija declaró ante la Justicia que el automóvil que utilizaba para trabajar había desaparecido. Los investigadores buscaban determinar si el homicidio había ocurrido durante un robo.

A principios de septiembre, dos jóvenes comerciantes fueron asaltados en una estación de servicio de Lanús luego de pactar la venta de 13 celulares a través de Facebook Marketplace.

Ante las sospechas que les había generado el supuesto comprador, los jóvenes decidieron concretar la operación en un lugar público, pero eso no impidió que los delincuentes los amenazaran y escaparan con buena parte de la mercadería. Uno de los vendedores había invertido tres millones de pesos para realizar su primera operación comercial.

Días después, dos hombres fueron detenidos durante allanamientos realizados en Villa Fiorito. La causa quedó a cargo de la UFI N° 6 Descentralizada de Avellaneda-Lanús.

El 10 de septiembre, en Las Heras, Mendoza, un fletero de 34 años fue asaltado tras ser contactado por Facebook por un supuesto cliente que necesitaba contratar sus servicios. Los delincuentes le robaron la camioneta con la que trabajaba, que fue recuperada horas después por la Policía.

PERFIL consultó a las áreas de Seguridad de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires para conocer si cuentan con estadísticas específicas sobre estos delitos, qué medidas de prevención están implementando y si existen investigaciones sobre bandas dedicadas a captar víctimas a través de plataformas digitales. Al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta de ninguna de las dos jurisdicciones.

MSS