Servini sobreseyó al bombero que se infiltró en el operativo del Papa y ordenó su libertad

La jueza federal María Romilda Servini sobreseyó a Tomás Eduardo Natenzon, el bombero voluntario detenido por intentar infiltrarse en el operativo de seguridad organizado durante la visita del papa León XIV. La magistrada lo declaró inimputable y ordenó su libertad, aunque dispuso una serie de medidas vinculadas con su estado de salud mental.

Antes de abandonar su lugar de detención, Natenzon deberá ser evaluado en el Hospital Borda, de acuerdo con los procedimientos contemplados en la Ley de Salud Mental. La resolución no establece su internación, sino que dispone que continúe bajo tratamiento psiquiátrico ambulatorio.

Además, Servini ordenó la intervención de un juez civil para que determine las medidas correspondientes en relación con su incapacidad y el seguimiento de su situación.

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Cómo fue la detención

Natenzon había sido detenido el domingo 8 de noviembre, durante el operativo de seguridad desplegado en Palermo por la visita del Papa. Los efectivos de la Policía de la Ciudad lo interceptaron en la avenida Del Libertador y Kennedy, en las inmediaciones del escenario donde se desarrollaría la misa.

El joven circulaba en una motocicleta Kawasaki y se presentó como integrante de la organización del evento. Llevaba credenciales que simulaban habilitarlo como enlace con el Vaticano y director de infraestructura de comunicaciones, además de distintos equipos de radiocomunicación.

Según la información difundida durante la investigación, también tenía una chapa patente que aparentaba ser diplomática y elementos que le permitían presentarse como parte del dispositivo de seguridad.

Tras su detención, la jueza Servini ordenó un allanamiento en su departamento, ubicado en el barrio porteño de Palermo, para determinar qué elementos tenía en su poder y establecer si existían otros indicios relacionados con el episodio.

Qué encontraron en su domicilio

Durante el procedimiento, personal de la Policía Federal Argentina secuestró una pistola calibre nueve milímetros, municiones, cargadores, equipos de comunicación, computadoras y documentación.

Entre los elementos incautados se encontraban decenas de radios del sistema trunking, dispositivos de análisis de radiofrecuencia, teléfonos celulares, cámaras corporales, una placa similar a las utilizadas por las fuerzas policiales y credenciales vinculadas con la supuesta acreditación para el evento.

También se encontraron anotaciones sobre modulaciones y frecuencias radioeléctricas, junto con material relacionado con la visita del Papa y sus actividades en distintos puntos del país.

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Los investigadores habían puesto especial atención en el análisis de esos equipos, debido a que podían permitir el acceso a comunicaciones utilizadas durante los operativos de seguridad.

Aunque Servini dispuso el sobreseimiento de Natenzon y su liberación, la investigación continuará para esclarecer cómo logró acceder a las zonas restringidas del evento y cuáles fueron las circunstancias de su presencia en el dispositivo de seguridad.

La magistrada también ordenó profundizar el análisis de los objetos secuestrados durante el procedimiento policial y del material encontrado en su vivienda.

En particular, se buscará determinar la utilidad de los equipos de comunicación, el contenido de los dispositivos electrónicos y la información registrada en las anotaciones personales.