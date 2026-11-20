El sistema de la tarjeta SUBE recibirá una actualización este domingo para optimizar el funcionamiento de los servicios. Debido a ello, todas las operaciones se verán interrumpidas desde las 00:00 hasta las 12:00, incluida la compra y acreditación de cargas, por lo que será necesario realizar cualquier tipo de gestión con antelación.

La suspensión alcanzará tanto a canales de atención, como a herramientas que los usuarios utilizan a diario. Sin embargo, esto no les impedirá pagar con la Tarjeta SUBE, pero solo podrán hacerlo en caso de acreditar carga antes de que comiencen las actualizaciones.

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Interrupción de la tarjeta SUBE: qué servicios no estarán disponibles

Debido a la actualización de los sistemas SUBE, este domingo 22 de noviembre los usuarios no podrán realizar compras y acreditaciones de cargas electrónicas y presenciales. Por otro lado, tampoco se podrá ingresar a la App SUBE o a la página web de la tarjeta, ni consultar el saldo disponible.

La carga y acreditación de saldo no estará disponible hasta después de las 12:00. | Crédito: CeDoc Perfil

Durante el período de mantenimiento, la atención telefónica estará fuera de servicio. Asimismo, la consulta de colectivos en tiempo real a través de la app Cuándo SUBO también se verá afectada por los trabajos de actualización.

Quiénes podrán viajar con la Tarjeta SUBE el domingo

A pesar de las tareas de mantenimiento en los sistemas, los usuarios que ya cuentan con saldo en la tarjeta SUBE, ya sea física o digital, podrán viajar normalmente durante el lapso. Quienes no lo tienen, pueden recargar hasta $40.000 antes del domingo. Si no, deberán esperar a que finalice el proceso, a las 12:00.

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Por otra parte, también estarán habilitados otros medios de pagos para viajar en colectivos y subtes. Los pasajeros podrán optar por tarjetas de débito, crédito y prepaga Visa y Mastercard sin contacto, dispositivos con tecnología NFC o el código QR mediante las billeteras electrónicas habilitadas.

JSM / ds