Por primera vez, la Unidad Penitenciaria N° 46 de San Martín abrirá sus puertas al público para presentar una obra de teatro protagonizada por más de 15 personas privadas de la libertad. La iniciativa, denominada Olor a calle, tendrá funciones los días 24, 25 y 26 de noviembre y el 9 de diciembre, y convertirá la cocina del establecimiento bonaerense en un escenario donde los internos prepararán alimentos para los espectadores mientras comparten historias, música y experiencias personales. El proyecto es impulsado por la Red CREER y dirigido por la dramaturga argentina Paola Lusardi, con el objetivo de promover la formación artística y la inclusión sociolaboral en contextos de encierro.

Más de 15 personas privadas de la libertad de la Unidad Penitenciaria N° 46 de San Martín protagonizan Olor a calle | Crédito: Prensa LLA

La propuesta tiene una particularidad: no se desarrollará en un teatro convencional, sino dentro de la cocina de una cárcel. Allí, los participantes serán al mismo tiempo cocineros e intérpretes de una experiencia que busca conectar sus conocimientos gastronómicos con la actuación y los recuerdos de su vida fuera del penal.

El proyecto nació del encuentro artístico entre Lusardi y el colectivo Descentrada Escena, y se desarrolla en la Escuela de Gastronomía de la Red CREER, fundada por la empresa Cook Master.

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Durante los ensayos, los participantes trabajan con técnicas de actuación, exploración corporal y ejercicios vinculados con sus propias experiencias. A partir de ese intercambio construyen una puesta colectiva en la que la comida funciona como punto de encuentro entre quienes están privados de la libertad y quienes llegan desde afuera.

Cómo nació “Olor a calle”

La iniciativa propone algo más que una representación teatral. Los internos participan de todo el proceso creativo, desde la preparación de los alimentos hasta la construcción de las escenas y los relatos que formarán parte de cada función. Para Lusardi, la cocina y el teatro comparten una característica fundamental: ambos requieren organización, confianza y trabajo colectivo.

“Cocinar es mucho más que preparar comida. Implica trabajar con otros, distribuir tareas, escucharse, coordinar tiempos y confiar en lo que hace el compañero”, explicó la directora.

En ese sentido, destacó que los participantes ya cuentan con conocimientos gastronómicos, mientras que para muchos de ellos la actuación representa una experiencia completamente nueva. “Entonces no se trata simplemente de enseñarles teatro, sino de generar un intercambio real, donde esos dos mundos se encuentran y se transforman en una investigación y una creación compartida”, señaló.

La directora también destacó que el trabajo artístico permite desarrollar habilidades que trascienden el escenario. “Como resultado, se desarrollan capacidades, confianza y nuevas formas de comunicarse con otros; es un proceso que se construye en equipo, donde cada uno tiene algo propio para aportar”, agregó.

Detrás de las rejas, el teatro abre un espacio para contar historias, descubrir talentos y construir nuevas oportunidades | Crédito: Prensa

“Nos olvidamos por un rato que estamos adentro”

El nombre de la obra surgió de una frase pronunciada por uno de los participantes durante una jornada de ensayo. “Acá nos olvidamos por un rato que estamos adentro. Tienen olor a calle, en el buen sentido, ustedes vienen con esa energía”, expresó uno de los integrantes del grupo. De esa frase nació el nombre de la obra, que busca acercar a quienes están dentro de la cárcel con quienes viven afuera.

En un contexto marcado por las restricciones propias del encierro, los talleres ofrecen un espacio para compartir experiencias, desarrollar capacidades y construir vínculos a través de la expresión artística.

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La elección de la gastronomía tampoco es casual. La cocina forma parte de las actividades de capacitación que la Red CREER desarrolla en establecimientos penitenciarios y constituye una herramienta de formación laboral para personas privadas de la libertad. Con Olor a calle, los participantes no solo prepararán alimentos, sino que también podrán contar sus historias y formar parte de una creación colectiva.

Teatro y formación laboral dentro de las cárceles

La presentación en la Unidad 46 forma parte de un proyecto más amplio que busca establecer un espacio de formación teatral con continuidad tanto dentro como fuera del sistema penitenciario. Desde la Red CREER explicaron que la iniciativa se suma a las actividades de sus Escuelas de Gastronomía y a otros programas destinados a promover oportunidades de capacitación e inclusión sociolaboral.

La propuesta apunta a fortalecer habilidades personales y laborales, ampliar los espacios de participación y generar herramientas que puedan resultar útiles una vez recuperada la libertad.

En ese marco, la incorporación del teatro busca complementar la formación gastronómica con experiencias de comunicación, expresión y trabajo en equipo.

El proyecto cuenta con la creación y dirección de Paola Lusardi, directora teatral y cinematográfica que desarrolló obras en Argentina y España. Entre sus trabajos se destacan Ojalá las paredes gritaran, seleccionada para el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) 2019; Su nombre significa mujer, presentada en el Teatro San Martín; y Anatomía de un amor, estrenada en España en 2024.

El equipo artístico también está integrado por Sabrina Speranza, en la concepción y el acompañamiento pedagógico; Gabriela Larrañaga, en la producción y desarrollo; Santiago E. Guidi, en la asistencia de dirección; Fernando Tur, en la música y el diseño sonoro; y Ollantay Rojas, en el asesoramiento coreográfico. Además, el proyecto cuenta con el acompañamiento de Pulmón Creativo, con Enrique Avogadro en la articulación institucional y Cecilia Bassano en la producción.

Cuándo serán las funciones

Las primeras presentaciones de Olor a calle se realizarán los días 24, 25 y 26 de noviembre, a las 16.30, dentro de la cocina de la Unidad Penitenciaria N° 46 de San Martín. Se tratará de funciones de formato íntimo, con capacidad para 20 espectadores y acceso sujeto a autorización, debido a que la actividad se desarrollará dentro de un establecimiento penitenciario.

La última presentación está prevista para el 9 de diciembre, a las 11, cuando la obra se trasladará a una carpa instalada dentro del penal, con capacidad para 100 personas.

Esa jornada se realizará en el marco del Encuentro de Oportunidades, organizado por el Programa CREER, e incluirá la entrega de diplomas a quienes finalizaron su formación en las Escuelas de Gastronomía.

Durante cuatro jornadas, la cocina de una cárcel bonaerense abrirá sus puertas al público para que más de 15 personas privadas de la libertad compartan sus historias y muestren lo aprendido. Una experiencia que apuesta al arte y la formación como herramientas para generar oportunidades más allá del encierro.

cp