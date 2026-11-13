Una mujer oyó ruidos en el techo y, con ayuda de la policía, descubrió que su ex dormía en el tanque de agua de su vivienda

Una mujer de Santiago del Estero se dio cuenta que su expareja ingresaba a su vivienda a escondidas y se escondía a dormir en el tanque de agua. Asustada por la situación, avisó a la policía.

Según Clarín, todo sucedió en la Manzana 65 del barrio Siglo XXI, que se encuentra en la zona sur de la capital provincial. En ese lugar, 2 noches después de haberse separado, la mujer oyó ruidos en el techo.

Sospechando que su exmarido estaba ingresando a la vivienda sin su permiso, fue a la comisaría a contar lo que estaba sucediendo.

De acuerdo al Nuevo Diario Web, cuyo relato de los hechos citó Clarín, los agentes fueron al techo de la casa, donde se encontraba el tanque de agua: allí hallaron una frazada y un par de zapatillas.

Luego se descubrió que el hombre había decidido refugiarse allí porque se encontraba en situación de calle luego que su progenitora lo expulsara de su hogar, donde se había refugiado tras separarse.

La mujer no mostró deseos de presentar la denuncia penal correspondiente por lo ocurrido, pero en ese punto intervino la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar, encabezada por la fiscal Silvia Luna Jaime, quien ordenó medidas de protección y poner un botón antipánico en el celular de la víctima.

Otro caso policial que generó polémica en Santiago del Estero

La Justicia de Santiago del Estero detuvo a un hombre acusado de tratar de matar a su esposa prendiéndola fuego, luego de que la víctima, todavía internada con graves quemaduras, pudiera denunciarlo desde el hospital.

El ataque sucedió el 30 de junio en una vivienda del paraje rural Santa Rita, a siete kilómetros aproximadamente de Las Tinajas, en el departamento Moreno, y solo tres semanas después la mujer consiguió relatar lo sucedido ante el servicio de Psicología del Centro Integral de Salud (CIS) Banda, donde fue derivada con quemaduras de tercer grado que afectaban el 30% de su cuerpo.

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Durante la entrevista con la psicóloga, la mujer relató que mantiene una relación con su pareja desde los 14 años, que él es el padre de sus 3 hijos y que durante años el hombre habría ejercido violencia física, psicológica y económica sobre ella.