Los accidentes de vehiculos todoterreno suelen ser un triste clásico de cada verano en 'La Frontera', en el límite de Pinamar, y este fin de semana largo dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos luego que un UTV volcara en esa zona de médanos. El episodio ocurrió a pocas semanas del comienzo de la temporada alta en la Costa Atlántica, y reavivó el debate sobre las medidas de prevención y los controles en el sector.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue que ambos ocupantes viajaban sin casco ni los elementos de protección correspondientes. Según informó Pinamar24, los adolescentes sufrieron golpes y cortes, aunque se encontraban fuera de peligro y presentaban lesiones leves.

Dos Jóvenes volcaron con un UTV en los médanos de Pinamar | Crédito: Redes Sociales

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Tras el vuelco, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó la intervención de dos ambulancias, personal médico, integrantes de Seguridad en Playa, Guardia Urbana y efectivos policiales. Los jóvenes recibieron las primeras atenciones en el lugar y luego fueron trasladados al centro de salud municipal para continuar con la evaluación médica y realizar los estudios necesarios.

El despliegue volvió a poner en discusión los recursos que demanda la asistencia de este tipo de siniestros en zonas de difícil acceso. En ese sentido, la Municipalidad de Pinamar cuenta con la Ecotasa, un tributo destinado a financiar servicios y prestaciones vinculados con el funcionamiento del destino turístico, entre ellos los recursos para la prevención y atención de emergencias en las playas.

Nuevas medidas para controlar la circulación de vehículos todo terreno

En este contexto, hace aproximadamente un mes el Municipio anunció nuevas disposiciones para regular la circulación de vehículos todoterreno en el distrito. A partir del 1° de diciembre será obligatorio registrar los UTV, cuatriciclos, motos de motocross y otros vehículos de características similares que circulen por el Partido de Pinamar.

La normativa no se limitará a La Frontera, sino que alcanzará a todo el distrito. El sistema permitirá identificar cada vehículo y a su titular mediante chapas identificatorias o códigos QR, además de facilitar los controles de tránsito y el registro digital de infracciones.

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También se anunció la implementación de una tasa ambiental, conocida como Ecotasa, para las camionetas 4x4 que ingresen a la zona de médanos. El objetivo es contar con recursos para sostener los servicios y las prestaciones que requiere ese sector, especialmente ante situaciones de emergencia.

El antecedente de Bastián, el nene que sufrió 17 operaciones

El nuevo episodio ocurrió en el mismo sector donde, en enero de 2026, se produjo uno de los accidentes más graves de la temporada de verano. Se trata del caso de Bastián Jerez, un nene de ocho años que sufrió heridas gravísimas tras un choque entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok.

El menor se encontraba de vacaciones con su papá y había ido a pasar el día a La Frontera. Viajaba en la parte trasera de un UTV, en brazos de su padre y acompañado por dos nenas menores de edad. El vehículo era conducido por una mujer amiga del grupo familiar.

El accidente ocurrió cuando el todoterreno se disponía a bajar de un médano y chocó contra una Volkswagen Amarok que circulaba en sentido contrario. La camioneta era conducida por el empresario Manuel Molinari, de 28 años, quien viajaba junto a su pareja.

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Como consecuencia del impacto, Bastián sufrió lesiones severas y quedó en coma. Durante los meses posteriores atravesó un extenso proceso de internación: permaneció seis meses en terapia intensiva y debió someterse a 17 intervenciones quirúrgicas.

Con el paso del tiempo comenzó a mostrar pequeños avances. Primero empezó a responder mediante movimientos de sus ojos y, posteriormente, logró mover los brazos y los dedos. Actualmente continúa con su rehabilitación y comenzó a recuperar lentamente el habla.

Aquel caso generó una fuerte conmoción y volvió a poner bajo la lupa las condiciones de circulación de los vehículos todoterreno en los médanos de Pinamar. Ahora, un nuevo vuelco en La Frontera vuelve a instalar la preocupación por la seguridad en una zona que, con la proximidad del verano, se prepara para recibir a miles de turistas.

PC