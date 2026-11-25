El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará este miércoles 25 de noviembre de 2026 una jornada estable, soleada y sin probabilidad de lluvias, luego del ingreso de una masa de aire más seco y fresco que moderó las marcas térmicas tras el pasaje de un frente frío.

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del sitio especializado Meteored, el termómetro oscilará entre los 14 °C y 15 °C de mínima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con máximas previstas de entre 26 °C y 30 °C según la cercanía al Río de la Plata.

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El fenómeno responde a la rotación del viento hacia el sector sudeste y al ascenso de la presión atmosférica sobre la franja central del país. Mientras la brisa del estuario mantendrá temperaturas más templadas en la ribera porteña y el sur del conurbano, las localidades ubicadas tierra adentro registrarán una mayor amplitud térmica durante la tarde.

Alertas amarillas y naranjas del SMN para este miércoles

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense permanecen fuera de las zonas bajo advertencia meteorológica para este miércoles 25 de noviembre. Tampoco rigen avisos por fenómenos severos en la franja central del territorio argentino.

El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored anticipan un miércoles estable y sin lluvias en Buenos Aires

Las alertas de nivel amarillo y naranja emitidas por el organismo oficial se concentran exclusivamente en el extremo norte del país, con foco en las provincias de Salta y Formosa, cerca del límite con Bolivia. En esas regiones se prevén tormentas localmente fuertes, abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Pronóstico extendido: cuándo vuelve el calor extremo al AMBA

Tras el alivio térmico de mitad de semana, el viento rotará nuevamente hacia el sector noreste e impulsará un marcado ascenso de las temperaturas en toda la región metropolitana. Para el jueves 26 de noviembre, el pronóstico oficial estima cielo algo a parcialmente nublado en la Ciudad de Buenos Aires, con una mínima de 15 °C y una máxima de 28 °C, mientras que zonas costeras como Quilmes y La Plata rondarán los 24 °C.

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A partir del viernes 27, el calor comenzará a intensificarse de manera sostenida y sin lluvias a la vista. En CABA la máxima trepará a los 29 °C o 30 °C, pero en partidos del oeste como Morón, Moreno y Ezeiza el termómetro alcanzará entre 32 °C y 33 °C.

El fin de semana consolidará un escenario plenamente veraniego en todo el AMBA, con cielo algo nublado y mínimas en ascenso que volverán pesadas las noches en la franja costera. Tanto el sábado 28 como el domingo 29 de noviembre, las máximas se ubicarán entre 32 °C y 34 °C en el norte y oeste del conurbano, y rondarán los 31 °C a 33 °C en territorio porteño.