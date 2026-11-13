Fin de la concesión: San Isidro le saca un predio de 16 hectáreas al Boulogne Golf Club por una deuda de $400 millones

Un predio de 16 hectáreas estratégicamente ubicado frente a la Panamericana, una cuota impaga durante más de una década y una deuda acumulada que bordea los 400 millones de pesos. Con esos números sobre la mesa, la Municipalidad de San Isidro pateó el tablero y dispuso la revocación total del permiso de uso y ocupación del Boulogne Golf Club, iniciando el proceso formal para que las cotizadas tierras regresen al dominio público.

El rojo en las cuentas oficiales fue el detonante, pero no la única irregularidad que motivó el desalojo administrativo. Según detalló la intendencia, el club no abonó una sola cuota desde julio de 2014. A la par, la comuna detectó una estructura de negocios no reportados que incluía el cobro a firmas comerciales por once carteles publicitarios instalados sobre la autopista, el subalquiler de canchas a terceros y obras de infraestructura ejecutadas sin presentar los planos correspondientes.

| Crédito: Google Maps

“Este predio es de todos los vecinos de San Isidro. Lo tomamos porque el permiso tenía un montón de incumplimientos, pero el que más me interesa rescatar es que en los últimos doce años no pagó un peso de canon”, afirmó el intendente Ramón Lanús a través de sus redes, revelando además que la institución generaba fuertes ingresos mediante cuotas sociales y el cobro de green fee (tarifa para personas externas al club).

La barrida municipal no se limitó únicamente al campo de golf. La medida se extendió de igual modo al anexo del Club Atlético Boulogne, un inmueble público de 20.000 metros cuadrados ubicado sobre la calle Uruguay. En este segundo espacio, los inspectores verificaron que los pagos se interrumpieron en marzo de 2020, acumulando a la fecha un rojo fiscal que supera los 31 millones de pesos.

| Crédito: Google Maps

El historial del terreno principal expone un largo arrastre de concesiones. La municipalidad explicó que el predio estuvo ocupado a título gratuito durante más de medio siglo, desde 1962. Recién en 2013, la comuna le otorgó a la asociación civil un permiso oneroso por 20 años que fijaba un canon mensual equivalente al 50% del ABL. Sin embargo, apenas un año después de firmar ese compromiso, el club discontinuó los pagos.

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El futuro de las actividades y la respuesta del club

Con la restitución en marcha, la administración y gestión del complejo quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes local. El objetivo inmediato del municipio es rediseñar el acceso para ampliar su perfil público, pero garantizando que el lugar siga funcionando: las autoridades confirmaron que se mantendrá tanto la práctica del golf como el resto de las actividades sociales y deportivas que ya funcionaban ahí.

“Quiero mandarles este mensaje para transmitirles, sobre todo, tranquilidad al vecino y al socio que usaba este lugar para actividades deportivas o sociales. Queremos tomar cuanto antes control del predio para asegurar la continuidad de todo lo que ocurría acá”, dijo Lanús. En esa misma línea, el jefe comunal apuntó a la transparencia de los recursos: “Nos importa que las cosas se hagan bien (...) y que si hay un predio de propiedad del municipio de San Isidro, sus beneficios sean para todos los vecinos y no solamente para algunos”.

Del otro lado del mostrador, la noticia cayó de forma repentina. En diálogo con el diario La Nación, fuentes del Boulogne Golf Club aseguraron que no recibieron ninguna notificación formal sobre la revocación del permiso y que se enteraron de la movida por internet. “Solo nos llegó el video que subió el intendente a sus redes sociales. No tenemos nada para decir”, sostuvieron desde la institución.

Pese al reclamo por las formas del anuncio, desde la asociación civil no desmintieron los números rojos. Las mismas fuentes reconocieron estar al tanto del abultado monto que motivó la expulsión: “Sí, sabíamos, había llegado lo de la deuda todo. El club estaba intentando negociar una forma de pago”. Para definir cómo enfrentar la quita del predio, la comisión directiva convocó a una reunión clave para este viernes a las 15, buscando evaluar alternativas antes de hablar con sus socios.

TC