Un cuadro de Vincent van Gogh valuado en cerca de 180 millones de dólares sale a subasta este miércoles en Sotheby’s, en Nueva York, después de un acuerdo de último momento entre sus dueños, los hijos de Nelly Arrieta y Carlos Pedro Blaquier, y los herederos de Samuel Fischer, el editor judío alemán que lo compró en 1909. Los descendientes de Fischer habían pedido frenar la venta porque sostienen que su familia tuvo que desprenderse de la obra en 1936, presionada por la persecución nazi.

La pintura Los castaños en flor carga con una historia que pasa por la Alemania nazi y por la Argentina de la última dictadura: Blaquier fue acusado por la desaparición de trabajadores del ingenio Ledesma. Sotheby’s, que actuó como mediadora, no dio a conocer los términos del acuerdo, pero confirmó que cuenta con la aprobación de los Fischer. Si se vende por la cifra esperada, será la obra de Van Gogh más cara vendida en una subasta pública y superará el récord de Huerto con cipreses, que en 2022 se pagó 117,2 millones de dólares.

La historia del cuadro

Van Gogh pintó Los castaños en flor en mayo de 1890, en Auvers-sur-Oise, poco después de dejar el asilo psiquiátrico y pocas semanas antes de morir. Simon Shaw, consejero de Sotheby’s, describió esa etapa como “un periodo en el que exploraba su mundo emocional íntimo a través del paisaje y las personas que lo rodeaban”.

Fischer compró el cuadro en París en 1909. Era el fundador de la editorial S. Fischer Verlag, que décadas después fue censurada por el nazismo. En medio de la persecución, sus descendientes huyeron de Berlín a Viena con la pintura y la vendieron en 1936 a través de una galería de Ámsterdam, tres meses después de dejar Alemania. Según la familia, además tuvieron que pagar el llamado “impuesto de fuga del Reich”, que el régimen les cobraba a quienes abandonaban el país.

Después de la guerra, Gottfried Bermann Fischer, yerno del editor, recuperó la editorial y reclamó compensaciones por las propiedades confiscadas, aunque no presentó un pedido específico por este cuadro.

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El reclamo y el acuerdo

Una semana antes de la subasta, los herederos, que hoy viven en Estados Unidos, le pidieron a Sotheby’s que retirara la obra. Su abogado, Gunnar Schnabel, sostuvo que la familia la vendió obligada por la necesidad y exigió pruebas de que se pagó su valor de mercado y de que los Fischer “habrían querido llevar a cabo la venta incluso sin el régimen nazi”.

En un primer momento, la familia Blaquier rechazó la acusación. Se declaró “propietaria legítima” del cuadro “desde hace más de 50 años” y aseguró que lo compró “de buena fe, a una galería de primer nivel internacional”. También remarcó que la obra se exhibió en público en varias oportunidades sin que nadie la reclamara. Sin embargo, se mostró abierta a negociar.

Por su parte, Sotheby’s afirmó que su investigación sobre el origen del cuadro no concluyó que la venta haya sido forzada, aunque destacó la importancia de llegar a una solución negociada. El martes, la casa de subastas anunció el acuerdo. “Estamos agradecidos por la confianza y la negociación justa y la colaboración de Sotheby’s y de la familia Blaquier-Arrieta, que ha hecho posible reconocer el sufrimiento de la familia Fischer durante la época nazi y honrar la búsqueda de justicia de Gisela Bermann”, expresaron los herederos.

Para la periodista y escritora Claribel Terré Morell, investigadora de delitos vinculados al arte en Latinoamérica y autora del libro Traidores del arte, el desenlace era previsible. “Ambas familias se pondrán de acuerdo y una recibirá un porcentaje de la venta. Es algo que ya ha ocurrido en otros casos. Quizás no es justo, pero sí es inteligente”, había anticipado. Además, advirtió que situaciones como esta pueden repetirse en otros países de la región, “donde hay otras familias que compraron obras legalmente sin saber que habían sido robadas, expoliadas o vendidas bajo amenazas”.

La especialista explicó también por qué el acuerdo le conviene a la venta. Quien invierta unos 180 millones de dólares en una obra, señaló, “no quiere que la obra en cuestión tenga una historia mediatizada que enfrenta a familias por su propiedad y que trae consigo una carga que incluye muerte y persecución durante la era nazi”.

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La colección Blaquier

La familia compró el cuadro en 1975, un año antes del golpe de Estado. Forma parte de una colección de obras impresionistas y posimpresionistas que Nelly Arrieta de Blaquier y su esposo empezaron a reunir en los años sesenta. Incluye piezas de Cézanne, Gauguin, Monet, Renoir y Degas, entre otros, fechadas entre 1875 y 1905.

Los hijos del matrimonio, ya fallecido, ponen a la venta 12 de esas obras, que en total podrían superar los 480 millones de dólares. Junto a Arlequín, de Paul Cézanne, valuado en unos 120 millones, Los castaños en flor es la pieza más valiosa del lote. “En mis más de 30 años en Sotheby’s, nunca he tenido el privilegio de gestionar una colección con un contenido y un nivel como este”, afirmó Helena Newman, directora de arte impresionista y moderno de la casa de subastas.

El pasado de Ledesma

La disputa por el cuadro volvió a poner en primer plano la historia de Carlos Pedro Blaquier, que presidió durante décadas el ingenio Ledesma, en Jujuy. En 2012, la Justicia lo acusó de participar en la detención ilegal de 29 personas en julio de 1976, en el episodio conocido como “La Noche del Apagón”, cuando trabajadores del ingenio y vecinos de Libertador General San Martín fueron secuestrados durante la última dictadura. Su caso nunca llegó a juicio y el empresario murió en 2023.





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