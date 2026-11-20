Una maldición que amenaza con destruir un matrimonio, tres hombres que intentan reconstruir sus vidas después de pasar décadas presos por un crimen que no cometieron y el legado musical de María Gabriela Epumer a través de imágenes inéditas. El cine y las plataformas ofrecen esta semana historias muy diferentes, con propuestas que también incluyen el regreso de Nicolas Winding Refn y una nueva película sobre Rodolfo Walsh.

MUBI

The Curse

The Curse, la serie protagonizada por la ganadora del Oscar Emma Stone, sigue a una pareja cuyo matrimonio comienza a desmoronarse mientras protagoniza un reality show y enfrenta una misteriosa maldición.

Los recién casados Whitney y Asher Siegel están decididos a dejar su huella en Española, Nuevo México, con una ambiciosa visión de viviendas respetuosas con el medio ambiente. Mientras graban un reality show que documenta sus esfuerzos, su mundo, cuidadosamente construido, empieza a resquebrajarse cuando Asher se convence de que un encuentro, aparentemente inofensivo, lo ha dejado bajo una maldición.

La creciente obsesión de Asher con esa maldición comienza a afectar tanto a su matrimonio como a su trabajo, al tiempo que las cámaras siguen capturando sus vidas, cada vez más complicadas. Mientras Whitney y Asher luchan por mantener el control de la narrativa, sus buenas intenciones dan paso a una realidad que ya no pueden dominar.

HBO MAX

Cuando un testigo se retracta

El documental parte de 1983 cuando tres adolescentes de Baltimore fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de un niño de 14 años. Sin embargo, todos eran inocentes. Cada uno pasó 36 años en prisión, acumulando el mayor tiempo en un caso de condena injusta en la historia de los Estados Unidos.

Este documental, explora las consecuencias que el caso tuvo en los hombres condenados injustamente y en los testigos adolescentes que fueron presionados para dar falso testimonio durante el juicio. Ahora, con más de 50 años, estos tres sobrevivientes de un sistema de judicial defectuoso cuentan sus historias mientras intentan reconstruir sus vidas. Con secuencias animadas y testimonios de los principales involucrados, el filme revela cómo las confesiones obtenidas bajo coacción y los falsos testimonios condujeron a las condenas, y deja al descubierto un grave abuso de autoridad y conductas indebidas por parte de la fiscalía.

Participan en entrevistas en el documental, los exonerados: Ransom Watkins, Andrew Stewart y Alfred Chestnut; la exfiscal del Estado de Baltimore Marilyn Mosby (2015-2023); los testigos Ron Bishop y Edward Capers; el autor Ta-Nehisi Coates; y Lauren Lipscomb, directora de la División de Integridad de Condenas de la Fiscalía del Estado de Baltimore.

Al otro lado de la línea de ayuda

Al otro lado de la línea de ayuda ofrece una mirada sin precedentes al interior de Never Use Alone (NUA), una línea de ayuda para la prevención de sobredosis que conecta a personas que consumen opioides con operadores que las acompañan con empatía, actuando como un frágil vínculo entre la vida y la muerte.

Atendida por voluntarios, algunos de los cuales han consumido opioides en el pasado, la línea no solo brinda contención, sino que representa un recurso vital para muchas personas: los operadores permanecen atentos y preparados para contactar a los servicios de emergencia si quien llama deja de responder. La película presenta un conmovedor retrato de la crisis de los opioides en Estados Unidos, donde las sobredosis de fentanilo son la principal causa de muerte entre las personas de 18 a 44 años y donde esta línea funciona como un refugio anónimo y libre de prejuicios.

CINE

Perfume

Producido por Pensar con las Manos, el documental tuvo su premiere mundial en el 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde se proyectó a sala llena. La película se construye a partir de 50 horas de material audiovisual inédito, grabado por Mapu entre 1995 y 2003.

Perfume, una película de María Gabriela Epumer

María Gabriela Epumer creaba y tocaba rock en los ‘80 y ’90 como integrante de Viuda e Hijas de Roque Enroll, guitarrista de Charly García y música solista. Veinte años después de su prematura muerte accedemos a 50 horas de material filmado por ella: conciertos multitudinarios y momentos de profunda intimidad en estudios de grabación y en su hogar. Un viaje musical que rescata la obra de una artista sensible y magnética.

MALBA CINE - Viernes a las 22h

Cine GAUMONT - con presencia del equipo

Viernes 27/11 - 20h

Viernes 04/12 - 20h

Escritor

Escritor de Paula de Luque con Diego Cremonesi, Vera Spinetta y Carla Pandolfi cuenta un fragmento de la vida de Rodolfo Walsh, cuando en 1956 presencia sin quererlo un levantamiento fallido contra la dictadura militar que gobierna en Argentina. Poco después se entera de que hay sobrevivientes de la masacre. Junto a Enriqueta, su joven compañera de trabajo, se lanza a una investigación que los lleva al centro del poder y los expone a numerosos peligros, mientras entre ambos surge un vínculo amoroso.

Estreno en: Cine Arte Cacodelphia

PRÓXIMAMENTE

MUBI

Su Propio Infierno, la nueva película de Nicolas Winding Refn (Drive, Only God Forgives, The Neon Demon), es un hipnótico thriller que combina terror, ciencia ficción y suspenso en una experiencia cinematográfica tan provocadora como inclasificable. Se estrenará en exclusiva en MUBI el 27 de noviembre de 2026.

Un thriller vanguardista ambientado en un seductor mundo futurista, protagonizado por Sophie Thatcher junto a Charles Melton, Kristine Froseth , Havana Rose Liu, Diego Calva, y Dougray Scott .

Su propio infierno | Crédito: Prensa

La historia sigue a Elle, una estrella de cine en ascenso que se prepara para rodar una odisea espacial junto a su antigua amante, convertida ahora en su madrastra. En otro rincón de esta bruma, un soldado estadounidenserecorre calles desoladas en una búsqueda desesperada de su hija.

Mientras una figura enigmática y siniestra, conocida solo como el «Hombre de Cuero» acecha en las sombras de la ciudad, sus vidas comienzan a converger, disolviendo los límites entre el pasado y el presente, el recuerdo y el destino.

“El Fantasma”: la película sobre el artista argentino que quemó casi toda su obra

Si bien el largometraje es considerado un homenaje a los thrillers de la década del 60, su realizador y coguionista, Nicolas Winding Refn, reveló que una experiencia cercana a la muerte fue el punto de partida de su nueva producción. “Hace tres años morí, y estuve muerto durante 20 minutos. [...] Pero entonces me di cuenta de que había recibido un regalo: si lograba volver, tendría una segunda oportunidad”, aseguró el director. Esta experiencia despertó su deseo de volver a hacer cine desde una perspectiva más instintiva. “Me di cuenta de que quería volver a hacer películas, tal como quería hacerlas cuando era joven”, expresó.

Sobre la combinación de géneros que caracteriza al film, agregó: “Podría decirse que contiene de todo: terror, ciencia ficción, melodrama, musical, estética camp, kitsch, acción, color... es imposible definirla con exactitud”.

Antes de regresar al cine con Su Propio Infierno, Nicolas Winding Refn dirigió The Neon Demon, protagonizada por Elle Fanning, a quien decidió homenajear nombrando Elle al personaje central de su nueva película.“Elle Fanning es una persona importante en mi vida; por eso, no es casualidad que se llame Elle el personaje”, reveló. Sobre Sophie Thatcher, quien interpreta el papel, destacó: “Sophie tiene algo especial: en cuanto se enciende la cámara, se convierte en el centro de todo. [...] Al mismo tiempo, posee una cierta delicadeza y, a la vez, una actitud punk”.

cp