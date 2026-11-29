Las canciones de María Elena Walsh llegarán al escenario del Teatro Colón en una presentación especial que reunirá distintas generaciones alrededor de uno de los repertorios más reconocidos de la música argentina. María Elena Walsh Sinfónico tendrá una única función el miércoles 2 de diciembre de 2026, a las 15, en la Sala Principal del teatro.

La propuesta estará encabezada por la intérprete Katie Viqueira, acompañada por su trío, integrado por Norbi Córdoba en bajo, Federico Mizrahi en piano y Fabián Miodownik en batería. También participará la Orquesta Aeropuertos Argentina, bajo la dirección del maestro Néstor Tedesco.

El espectáculo contará con invitados especiales, entre ellos Maia Reficco, Joaquín Reficco y Agustín Espíndola Viqueira. La lista de músicos invitados se completa con Leo Sujatovich, Esteban Morgado y Andrés Espinel.

María Elena Walsh Sinfónico llega al escenario del Teatro Colón | Crédito: Teatro Colón

Qué canciones de María Elena Walsh sonarán en el Teatro Colón

El programa propone un recorrido por algunas de las composiciones más emblemáticas de la artista, con arreglos orquestales de Katie Viqueira, Norbi Córdoba, Mariano Barreiro y Federico Mizrahi.

María Elena Walsh Sinfónico llega al escenario del Teatro Colón | Crédito: Teatro Colón

Entre las canciones elegidas aparecen clásicos del repertorio infantil como “Canción de tomar el té”, “Twist del Mono Liso”, “Manuelita la tortuga”, “El reino del revés”, “Canción de bañar la luna” y “La vaca estudiosa”.

La selección también incluye “Canción de la vacuna”, “El show del perro salchicha”, “Baguala de Juan Poquito”, “Chacarera de los gatos” y “Canción del jardinero”. El repertorio suma además piezas como “Serenata para la tierra de uno”, “Barco quieto”, “El señor Juan Sebastián” y “Como la cigarra”.

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La presentación busca poner en diálogo la obra de María Elena Walsh con una formación sinfónica y distintas voces, en un concierto que recupera canciones presentes en la memoria afectiva de varias generaciones.

María Elena Walsh Sinfónico en el Teatro Colón: fecha, horario y entradas

La función será el miércoles 2 de diciembre de 2026, a las 15, en la Sala Principal del Teatro Colón, ubicado en Cerrito 628, Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketek y del sitio oficial del Teatro Colón.

Los valores comienzan en $28.000, con cargos por servicio incluidos.