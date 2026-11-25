El diario en papel vuelve a las aulas y suma nuevos lectores entre chicos, adolescentes y sus familias. Impulsada por Jorge Fontevecchia , la iniciativa de Editorial Perfil continúa con la entrega gratuita de ejemplares en escuelas públicas porteñas, como parte de una propuesta que busca acercar a los estudiantes a la actualidad, familiarizarlos con el trabajo periodístico y recuperar la lectura del diario como una herramienta para informarse y entender lo que pasa.

Se trata de una iniciativa que forma parte de un programa de Alfabetización Mediática que busca fortalecer el vínculo de chicos y adolescentes con la información, promover una mirada crítica sobre las noticias y recuperar una costumbre que fue perdiendo espacio frente al avance de las pantallas y los dispositivos digitales.

Además de llegar a las escuelas, la iniciativa busca que los ejemplares sigan circulando fuera de las aulas y lleguen a los hogares. Por eso, los estudiantes y sus familiares pueden llevarse los ejemplares sin costo.

Distribución Diario Perfil 25112026 | Crédito: Archivo

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Alumnos y familias de escuelas públicas de Belgrano se acercaron a la actualidad | Crédito: Archivo

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Las escuelas públicas de Belgrano recibieron nuevos ejemplares gratuitos de PERFIL | Crédito: Archivo

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La iniciativa de Editorial Perfil sigue sumando escuelas y lectores jóvenes | Crédito: Archivo

Patricia Bullrich le pidió "cambios quirúrgicos" a Milei para ganar las elecciones

Qué trae la edición de PERFIL de este miércoles 25 de noviembre

La edición de este miércoles analiza el escenario económico argentino, que atraviesa su segunda recesión desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) marcó una caída interanual del 1,2% en septiembre y confirmó dos trimestres consecutivos de contracción . El frente cambiario también sumó presión, con el riesgo país cerca de los 1.100 puntos básicos y el dólar oficial en $1.615 .

Su portada está dedicada a un homenaje a los soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas . Un grupo de excombatientes de La Plata llevó al cementerio de Darwin una camiseta de la Selección Argentina firmada por Lionel Messi , que fue entregada como ofrenda en memoria de quienes perdieron la vida durante el conflicto.

Acerca del plano político, la edición incluye la presentación del informe de gestión de Diego Santilli ante el Senado y los interrogantes alrededor del oro del Banco Central. También aborda la decisión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA de suspender el homenaje a Mario Roberto Santucho , las novedades judiciales vinculadas con el financiamiento universitario y el acto por los 50 años de la revista Noticias . Además, suma información sobre la detección de un nuevo linaje de coronavirus en el país.

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El reparto gratuito cuenta con el apoyo de Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen , que acompañan esta iniciativa para acercar nuevamente el diario en papel a las aulas.

Las escuelas aceptadas en recibir ejemplares de PERFIL de lunes a viernes o en conocer la planta de impresión y el proceso de producción del diario pueden escribir a [email protected] .