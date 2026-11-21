Llega una nueva edición de la Noche de las Arepas este sábado 21 de noviembre, una iniciativa en la que distintos restaurantes venezolanos y colombianos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) celebran uno de los platos más importantes de su gastronomía. Durante la jornada, los ciudadanos podrán acceder a descuentos especiales en distintos locales.

La iniciativa no solo es un evento gastronómico que acercará a los porteños a las comidas típicas de Venezuela y Colombia, sino que también es la celebración de toda una tradición culinaria. En la quinta edición del evento, los restaurantes también ofrecerán sus propias propuestas, como decoraciones y música en vivo.

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El descuento exclusivo por la Noche de las Arepas

Durante la Noche de las Arepas, que tendrá inicio a las 19:00, los ciudadanos podrán acceder a un 40% de descuento en este tradicional platillo, pero será válido únicamente al abonar en efectivo. Esto implica que la promoción no se aplicará con otros medios de pago, como billeteras virtuales y tarjetas.

Durante la Noche de las Arepas, se podrá acceder a un 40$ de descuento en efectivo en los restaurantes adheridos. | Crédito: Magnific

La propuesta es llevada a cabo por el restaurante Miss Venezuela, que fue la primera arepera venezolana en Argentina. El objetivo de la misma es rendir homenaje a las comunidades que emigraron a la Argentina y consolidaron su gastronomía en la mesa porteña.

Noche de las Arepas: qué locales de CABA participan

Según el mapa oficial de Noche de las Arepas, hay un total de 26 locales participantes en el evento. Los ciudadanos podrán consumir el clásico platillo a menor costo en los siguientes restaurantes:

Almagro

•Su Gusto Express: Sarmiento 4157

Balvanera:

•Soy Arepas: Av. Rivadavia 3137

Belgrano

•Arepas Club Belgrano: Manuel Ugarte 1802

Caballito

•Qué Cachapa: Av. Gaona 1344 •Re Chévere: Av. San Martín 1518 •Tequepibe: Yerbal 165

Colegiales

•Prados Café: Moldes 1379

Palermo

•Miss Venezuela Teatro Bar: Humboldt 2341 •Hipólita: Humboldt 2474 •Chacaito: Charcas 4402 •Chévere Food: Güemes 4191 •Merope: Gurruchaga 1887 •Estilita: Jerónimo Salguero 1528 •Extranjero: Honduras 5318 •Kajue Café: Guatemala 4665

San Nicolás

•Dime Tú Qué Tal: Av. Córdoba 1750 (local 9) •Renacer Café Resto Bar: Rodríguez Peña 688 •Renacer Lounge Bar: Bartolomé Mitre 1444 •Sabores de la Guaira: Lavalle 1770

San Telmo

•Morfi al Paso: Estados Unidos 790

Villa Crespo

•Pa’ Chichiriviche: Av. Corrientes 4867 •Arepas Club Villa Crespo: Av. Warnes 367 •Salado y Dulce: Av. Juan B. Justo 3441 •Bakalu Bar Café: Serrano 973

Villa Lugano

•Chearepas: C. Contraalmirante Martín Guerrico 5556

Villa Urquiza

•Frailejón: Av. Álvarez Thomas 3454

JSM