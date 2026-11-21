Llega una nueva edición de la Noche de las Arepas este sábado 21 de noviembre, una iniciativa en la que distintos restaurantes venezolanos y colombianos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) celebran uno de los platos más importantes de su gastronomía. Durante la jornada, los ciudadanos podrán acceder a descuentos especiales en distintos locales.
La iniciativa no solo es un evento gastronómico que acercará a los porteños a las comidas típicas de Venezuela y Colombia, sino que también es la celebración de toda una tradición culinaria. En la quinta edición del evento, los restaurantes también ofrecerán sus propias propuestas, como decoraciones y música en vivo.
Qué hacer este fin de semana largo en Buenos Aires: festivales, música, gastronomía y actividades gratuitas
El descuento exclusivo por la Noche de las Arepas
Durante la Noche de las Arepas, que tendrá inicio a las 19:00, los ciudadanos podrán acceder a un 40% de descuento en este tradicional platillo, pero será válido únicamente al abonar en efectivo. Esto implica que la promoción no se aplicará con otros medios de pago, como billeteras virtuales y tarjetas.
La propuesta es llevada a cabo por el restaurante Miss Venezuela, que fue la primera arepera venezolana en Argentina. El objetivo de la misma es rendir homenaje a las comunidades que emigraron a la Argentina y consolidaron su gastronomía en la mesa porteña.
Noche de las Arepas: qué locales de CABA participan
Según el mapa oficial de Noche de las Arepas, hay un total de 26 locales participantes en el evento. Los ciudadanos podrán consumir el clásico platillo a menor costo en los siguientes restaurantes:
Almagro
Su Gusto Express: Sarmiento 4157
Balvanera:
Soy Arepas: Av. Rivadavia 3137
Belgrano
Arepas Club Belgrano: Manuel Ugarte 1802
Caballito
Qué Cachapa: Av. Gaona 1344
Re Chévere: Av. San Martín 1518
Tequepibe: Yerbal 165
Colegiales
Prados Café: Moldes 1379
Palermo
Miss Venezuela Teatro Bar: Humboldt 2341
Hipólita: Humboldt 2474
Chacaito: Charcas 4402
Chévere Food: Güemes 4191
Merope: Gurruchaga 1887
Estilita: Jerónimo Salguero 1528
Extranjero: Honduras 5318
Kajue Café: Guatemala 4665
San Nicolás
Dime Tú Qué Tal: Av. Córdoba 1750 (local 9)
Renacer Café Resto Bar: Rodríguez Peña 688
Renacer Lounge Bar: Bartolomé Mitre 1444
Sabores de la Guaira: Lavalle 1770
San Telmo
Morfi al Paso: Estados Unidos 790
Villa Crespo
Pa’ Chichiriviche: Av. Corrientes 4867
Arepas Club Villa Crespo: Av. Warnes 367
Salado y Dulce: Av. Juan B. Justo 3441
Bakalu Bar Café: Serrano 973
Villa Lugano
Chearepas: C. Contraalmirante Martín Guerrico 5556
Villa Urquiza
Frailejón: Av. Álvarez Thomas 3454
JSM