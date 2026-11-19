El fin de semana largo llega con distintas alternativas para quienes se quedan en Buenos Aires y buscan aprovechar los días de descanso. Desde encuentros gastronómicos al aire libre hasta espectáculos musicales, recorridos culturales y celebraciones populares, la agenda porteña reunirá actividades para disfrutar en familia, con amigos o en solitario.

Entre los eventos destacados se encuentra República Folklore, un festival que convocará a más de 50 artistas en el Parque de la Ciudad, mientras que otros espacios emblemáticos, como la Floralis Genérica, el Planetario y la Usina del Arte, también tendrán propuestas especiales.

Además, el lunes 23, feriado por el Día de la Soberanía Nacional, habrá actividades vinculadas con las tradiciones argentinas en Mataderos y La Boca. Estas son algunas de las opciones para organizar una salida durante los próximos días.

Los festivales gastronómicos que llegan a Buenos Aires

Fugazzeta Fest | Crédito: Prensa GCBA

Cafecito BA vuelve a la Floralis Genérica. El sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, la Plaza de las Naciones Unidas será el punto de encuentro para los amantes del café y la pastelería. Habrá más de 20 puestos con distintas variedades de café, propuestas dulces y saladas, cine al aire libre, música en vivo, biblioteca y juegos para toda la familia. La entrada será libre y gratuita. El sábado funcionará de 10.30 a 19.30 y el domingo de 10 a 18.

Otra de las propuestas destacadas será el Fugazzeta Fest, que tendrá lugar en la plaza del Planetario Galileo Galilei durante ambas jornadas, de 11 a 21. Más de diez pizzerías ofrecerán distintas versiones de este clásico porteño, junto con fugazzas, empanadas, fainá y otras especialidades. También habrá alternativas sin TACC, postres y helados. El acceso será gratuito.

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Por su parte, el sábado 21 desde las 19 se realizará la quinta edición de La Noche de las Arepas, un encuentro gastronómico que busca celebrar la cocina venezolana y colombiana. Más de 25 restaurantes participarán con promociones especiales y un 40% de descuento, según la convocatoria. La actividad se desarrollará en distintos barrios y el listado de locales adheridos se puede consultar en las redes de la organización.

Uno de los grandes acontecimientos musicales del fin de semana será la primera edición de República Folklore, el festival que reunirá a más de 50 artistas en tres escenarios del Parque de la Ciudad, en Villa Soldati. La propuesta se desarrollará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, con más de 12 horas de música por jornada.

La grilla incluye figuras reconocidas del género como Abel Pintos, Soledad, el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Jorge Rojas, Teresa Parodi y Nahuel Pennisi. También participará Cazzu, en una combinación de referentes históricos y nuevas voces de la música argentina.

Además de los recitales, el predio contará con peñas, clases abiertas de danza, pistas de baile, un patio de comidas regionales y un paseo de artesanías. Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma de venta del festival

Teatro, cine y música para disfrutar durante el fin de semana

La agenda cultural también tendrá propuestas para quienes prefieren los escenarios y las salas de cine. Una de ellas será el regreso de “La verdadera historia de Ricardo III”, la obra protagonizada por Joaquín Furriel que vuelve al Teatro San Martín después de su paso por el Festival Grec de Barcelona y una gira nacional. Inspirada en la pieza de William Shakespeare, tendrá funciones de miércoles a sábados a las 20 y los domingos a las 19, hasta el 13 de diciembre.

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El cine documental tendrá su espacio con la 15.ª edición del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires (FIDBA), que se desarrollará hasta el domingo 22. El Centro Cultural Recoleta será una de sus sedes, con proyecciones de producciones nacionales e internacionales. Las funciones serán gratuitas para argentinos y residentes, con ingreso por orden de llegada y sujeto a la capacidad de las salas.

En tanto, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires celebrará el Día de la Música con un concierto en el Teatro Colón. Bajo la dirección de Elías Grandy y con el violinista Frank Peter Zimmermann como solista, el programa incluirá obras de William Walton y Jean Sibelius. Las funciones serán el sábado 21 a las 20 y el domingo 22 a las 17.

La Usina del Arte y las celebraciones por la soberanía nacional

Feria de Mataderos | Crédito: CeDoc

La Usina del Arte, en el barrio de La Boca, también tendrá actividades para distintos públicos. El domingo 22, a las 11.30, se presentará el Coro de Niños del Teatro Colón con un espectáculo musical que recorre distintas situaciones de la vida cotidiana desde la mirada infantil. La entrada será gratuita y las localidades se entregarán desde media hora antes, hasta completar la capacidad de la sala.

Ese mismo espacio recibirá el sábado 21, a las 21, a Súper Ratones, que celebrará sus 40 años de trayectoria con un recital especial y la presentación de "Camouflage", su nuevo disco de rarezas y versiones inéditas. El espectáculo tendrá entrada gratuita con reserva previa.

Para el lunes 23, la Feria de Mataderos será uno de los puntos centrales de las celebraciones por el Día de la Soberanía Nacional. El barrio tendrá dos jornadas de propuestas, el domingo 22 y el lunes 23, de 11 a 19, con música en vivo, danzas folklóricas, artesanías y gastronomía típica. La entrada será libre y gratuita.

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Y en el marco del Día de la Soberanía Nacional, la Usina del Arte se transformará en un espacio de encuentro para celebrar la música y las danzas tradicionales argentinas. La jornada contará con la musicalización de Rocío Ábalos, mientras que Eliana Rizzonelli y Fernando Aranda Martínez estarán a cargo de las clases abiertas de baile. Además, Quimera ofrecerá música en vivo para acompañar la celebración. La actividad será el lunes 23 de noviembre, de 14 a 20, en Agustín R. Caffarena 1, La Boca.

Deportes y actividades al aire libre

Torneo Metropolitano de Hockey | Crédito: Prensa

Quienes prefieran aprovechar el fin de semana para hacer actividad física podrán participar de la Carrera Verde, que tendrá una nueva edición el domingo 22 en Palermo. La largada será a las 8, en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, con circuitos de 3, 7 y 15 kilómetros. El encuentro busca promover hábitos saludables y el compromiso con el ambiente, y será a beneficio de la Fundación Favaloro. La inscripción se realiza a través de su sitio oficial.

Y además, durante el sábado estará el Torneo Metropolitano de Hockey 2026. La definición se disputará en el Parque Olímpico, en Villa Soldati, y tendrá dos encuentros: a las 13.30, GEBA y Santa Bárbara se enfrentarán por el título femenino, mientras que a las 16 será el turno de Mitre y GEBA en la rama masculina. La entrada será libre y gratuita, por lo que el público podrá acercarse a disfrutar de las finales del campeonato.

Una biblioteca en el subte: dónde encontrar la nueva Bibliosubte

Bibliosubte | Crédito: Prensa GCBA

Los pasajeros del subte porteño cuentan con un nuevo espacio para acercarse a la lectura. Se trata de la Bibliosubte Mario Vargas Llosa, inaugurada en el pasaje Lima, en la conexión de las líneas A y C. El lugar reúne 860 títulos de literatura argentina e internacional, libros infantiles y juveniles y novelas gráficas.

También dispone de mesas, sillas y conexión Wi-Fi, además de un servicio de préstamo para quienes quieran llevarse ejemplares a sus casas. Funciona de lunes a viernes, de 9 a 19, y para retirar libros es necesario asociarse a la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad.

Una propuesta para el martes: jazz internacional en el San Martín

Christian Sands | Crédito: Imagen Web

Para extender los planes un día más, el martes 24 llegará el último concierto del ciclo organizado por Jazz at Lincoln Center y el Complejo Teatral de Buenos Aires. El protagonista será el pianista estadounidense Christian Sands, cinco veces nominado a los premios Grammy, que se presentará junto a su cuarteto a las 20 en el Teatro San Martín. Las entradas estarán disponibles a través de la página del Complejo Teatral.

sc / ds