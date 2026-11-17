Criar un hijo en la Ciudad de Buenos Aires demanda cada vez más recursos económicos. Según los últimos datos oficiales, una familia necesita entre $1.068.372 y $1.736.878 mensuales para afrontar el costo de crianza de un niño o adolescente, dependiendo de su edad y sexo. Los valores corresponden a octubre de 2026 y muestran que el mayor esfuerzo económico se concentra durante los primeros años de vida, cuando las necesidades de cuidado son más intensivas.

El costo de criar a un hijo en Argentina de entre 6 y 12 años superó los $754.000 en octubre

Los datos surgen del nuevo informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), publicado este martes 17 de noviembre, que calcula cuánto cuesta sostener a niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años. La medición, desarrollada con apoyo técnico de UNICEF y del Ministerio de Salud porteño, contempla tanto los gastos directos en bienes y servicios como el valor económico del tiempo que las familias destinan a las tareas de cuidado.

A diferencia de otros indicadores del costo de vida, esta canasta incorpora una dimensión que habitualmente no aparece en el presupuesto familiar: las horas dedicadas a alimentar, acompañar, trasladar, asistir y cuidar a los hijos, incluso cuando esas tareas se realizan dentro del hogar y no implican un desembolso de dinero.

En tanto, ayer se conocieron los datos nacionales de la canasta de crianza que publica INDEC. Ahí quedó en evidencia que en octubre aumentó casi 4% y llegó a $754.869 por hijo. En términos nominales, el incremento fue de $20.488 para los menores de un año, $24.382 para los niños de 1 a 3 años, $20.693 para el grupo de 4 a 5 y $26.019 para quienes tienen entre 6 y 12 años.

Cuánto cuesta criar un hijo en CABA según la edad

El informe muestra diferencias significativas entre las distintas etapas de crecimiento.

El costo más elevado corresponde a los niños de 2 años, cuya canasta alcanzó $1.736.878 mensuales en el caso de los varones y $1.724.683 en el de las mujeres.

Durante el primer año de vida, los valores también superan ampliamente el millón y medio de pesos. Para un bebé de hasta cinco meses, la canasta se ubicó en $1.602.738, mientras que para uno de un año alcanzó $1.718.590 en varones y $1.703.529 en mujeres.

En los hogares con hijos en edad escolar, los valores son menores que durante la primera infancia, pero continúan por encima del millón de pesos mensuales.

Para niños de entre 6 y 7 años, la canasta asciende a $1.068.372, mientras que para los de entre 8 y 9 años alcanza $1.101.907.

A los 12 años, el costo llega a $1.181.207 para los varones y $1.169.887 para las mujeres.

En la adolescencia, los montos vuelven a incrementarse. Para los varones de entre 16 y 17 años, la canasta alcanza $1.375.755, mientras que en el caso de las mujeres se ubica en $1.285.171.

Por qué los primeros años de vida son los más costosos

Una de las principales conclusiones del relevamiento es que el mayor costo de crianza no necesariamente coincide con la etapa de mayores gastos en alimentación o educación, sino con aquella que exige más horas de cuidado.

El informe estima que los niños de hasta 2 años requieren 360 horas mensuales de cuidado, equivalentes a 12 horas diarias.

Entre los 3 y 5 años, esa demanda se reduce a 240 horas mensuales, mientras que entre los 6 y 12 años alcanza 120 horas y, en la adolescencia, 90 horas.

Este componente explica buena parte de las diferencias de costo entre edades.

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Para un niño de 2 años, por ejemplo, la canasta incluye $544.044 en bienes y servicios, pero el valor económico del cuidado asciende a $1.192.834 mensuales. Es decir, las tareas de cuidado representan alrededor del 69% del costo total calculado.

En cambio, para un niño de entre 6 y 7 años, los bienes y servicios demandan $670.761, mientras que el cuidado equivale a $397.611.

La valorización del tiempo de cuidado no significa que las familias deban contratar necesariamente esos servicios o contar con ingresos equivalentes para pagarlos. Se trata de una estimación monetaria del trabajo que realizan los adultos responsables, sea remunerado o no.

La canasta de crianza aumentó hasta 3,2% en octubre

El relevamiento también muestra que los costos de crianza volvieron a aumentar durante octubre, con incrementos diferentes según la edad.

Para bebés de entre 6 meses y un año, la suba mensual alcanzó el 3,2%. En el caso de los niños de 2 años, el aumento fue del 3,1%, mientras que entre los 3 y 5 años las variaciones oscilaron entre 2,9% y 3%.

Entre los 6 y 10 años, el incremento fue del 2,6%, mientras que para niños de 11 y 12 años se ubicó entre 2,7% y 2,8%, según el sexo.

Una parte importante de estas variaciones está asociada con el costo del cuidado, cuya valorización aumentó entre 3,6% y 3,7% durante octubre.

El componente de bienes y servicios, en cambio, registró incrementos más moderados, de entre 1,6% y 2,3%, dependiendo de la edad.

Qué gastos incluye la canasta de crianza porteña

La canasta elaborada por el IDECBA está integrada por dos grandes componentes: el costo de los bienes y servicios necesarios para la crianza y la valorización económica de las tareas de cuidado.

El primero incluye alimentación, vestimenta, salud, educación, transporte, comunicaciones, recreación, cultura, productos de limpieza y otros gastos asociados al sostenimiento cotidiano de niños y adolescentes.

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El segundo busca poner en números el tiempo que los adultos destinan a tareas que van desde alimentar y acompañar a los hijos hasta ayudarlos con las actividades escolares, realizar traslados y atender sus necesidades cotidianas.

Para calcular ese valor, el organismo toma como referencia las remuneraciones establecidas para el personal de casas particulares y realiza un ajuste que contempla las diferencias del costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires.

La medición está diseñada para hogares propietarios de la vivienda, por lo que sus resultados no deben interpretarse como el presupuesto total de una familia que también debe afrontar un alquiler.

La diferencia con la canasta de crianza del INDEC

Los valores difundidos por el organismo porteño son considerablemente superiores a los de la canasta de crianza nacional publicada por el INDEC el lunes 16 de noviembre.

Según ese relevamiento, criar a un hijo de entre 6 y 12 años demandó $754.869 mensuales en octubre de 2026, mientras que la medición específica de CABA establece montos que parten de $1.068.372 para niños de 6 y 7 años y llegan hasta $1.181.207 para varones de 12 años.

La diferencia no debe interpretarse exclusivamente como un mayor costo de vida en la Ciudad. Ambos organismos utilizan metodologías y criterios de valorización diferentes, especialmente para calcular los bienes, servicios y el tiempo dedicado al cuidado.

Por eso, las dos mediciones funcionan como referencias distintas para dimensionar el esfuerzo económico de los hogares, pero no permiten establecer una comparación directa de precios.

En cualquier caso, el dato porteño vuelve a poner en evidencia el peso económico de la crianza. Sostener a un niño o adolescente implica gastos que superan el millón de pesos mensuales en todas las edades relevadas, incluso antes de considerar otras obligaciones que pueden afrontar las familias, como el alquiler de una vivienda.