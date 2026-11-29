Más de 150 mil personas participaron de la décima edición de La Noche de los Templos, una propuesta que convocó a vecinos y turistas a recorrer distintos espacios religiosos de la Ciudad de Buenos Aires. Durante la jornada, más de 100 templos de diferentes barrios abrieron sus puertas con actividades gratuitas para mostrar sus tradiciones, su historia y su patrimonio cultural y arquitectónico.

Iglesias, mezquitas, sinagogas y comunidades de distintas religiones formaron parte de la iniciativa, que ofreció visitas guiadas, espectáculos musicales, danzas tradicionales y degustaciones gastronómicas. La convocatoria permitió que miles de personas se acercaran a conocer espacios que habitualmente no forman parte de sus recorridos cotidianos.

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La Noche de los Templos | Crédito: Prensa GCBA

En el marco del evento, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió la iglesia Santa Felicitas, ubicada en Barracas, que este año conmemora su 150° aniversario. Lo acompañaron el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la directora general de Cultos, Pilar Bosca. Por su parte, Pompeo y Bosca también visitaron la mezquita Al Ahmad, en el barrio de San Cristóbal.

"La Noche de los Templos demuestra una vez más que en Buenos Aires la diversidad es una fortaleza que nos une", expresó Macri. Además, destacó la importancia de abrir las puertas de las distintas comunidades para que los vecinos puedan conocer sus historias y tradiciones, y remarcó el compromiso de la Ciudad con el respeto mutuo y la libertad religiosa.

La programación incluyó propuestas de distintas comunidades de fe. Entre las actividades se destacó el recorrido por la Catedral Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad, una clase de caligrafía china en el templo budista Fo Guang Shan y un concierto de música sacra en la Basílica San José de Flores, donde Jorge Bergoglio se desempeñó como obispo vicario antes de convertirse en el papa Francisco. También hubo una clase de cocina vegetariana en la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna.

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La Noche de los Templos | Crédito: Prensa GCBA

La actividad fue organizada por la Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, a través de la Dirección General de Cultos. Desde el área señalaron que el encuentro busca promover el diálogo interreligioso y la convivencia entre las distintas comunidades que forman parte de Buenos Aires.

En esa línea, Pompeo sostuvo que la propuesta permite reafirmar valores como el respeto, la libertad religiosa y la convivencia pacífica. "Somos una Ciudad global en la que el diálogo entre las distintas comunidades de fe forma parte de nuestra identidad", afirmó.

La Noche de los Templos | Crédito: Prensa GCBA

Por último, Bosca destacó el alcance de la iniciativa y señaló que el acercamiento a otras tradiciones permite derribar prejuicios y reconocer los puntos en común entre las diferentes religiones. Según explicó, cada templo que abre sus puertas representa una oportunidad para conocer otras historias y fortalecer los vínculos entre las comunidades.

PC