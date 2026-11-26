La Ciudad de Buenos Aires inauguró el primer Centro Regional de Hemoterapia, un establecimiento que centralizará la recepción, el procesamiento y la distribución de sangre para los 35 hospitales públicos porteños. El espacio funciona en el Hospital Tornú y cuenta con capacidad para recibir hasta 200 donantes por día y procesar 40 mil unidades anuales.

El nuevo centro busca agilizar y optimizar el sistema de transfusiones en toda la red sanitaria porteña. Durante la presentación, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la puesta en marcha del establecimiento junto al ministro de Salud, Fernán Quirós.

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“Es histórico, el Centro de Hemoterapia es un paso enorme y va a ayudar a salvar vidas. Eso nos llena de orgullo, porque al fin del día es lo que nos mueve. También es la muestra de que cuando los recursos se administran como corresponde, dándole prioridad a nuestros ciudadanos, a los porteños, se pueden hacer grandes cosas”, sostuvo Macri.

La Ciudad inauguró un centro de hemoterapia | Crédito: Prensa CABA

Además, explicó que hasta ahora cada hospital se encargaba de procesar las donaciones y administrar sus propios recursos, mientras que con la nueva infraestructura el procedimiento quedará concentrado en un único lugar. “Ahora todo eso está centralizado: desde el Centro se procesa, se califica, se distribuye a cada hospital, según lo que cada hospital necesita, con las mejores garantías. Y todo esto de manera mucho más rápida, más eficiente y con la mejor tecnología”, señaló.

La obra forma parte del plan de infraestructura sanitaria que impulsa el Gobierno porteño, que contempla más de 500 intervenciones en hospitales, Centros de Salud y establecimientos especializados. Según la administración local, el proyecto se financia en gran parte con los recursos obtenidos a partir del cobro de prestaciones médicas a pacientes que no residen en la Ciudad, obras sociales y prepagas.

La remodelación integral del edificio incluyó trabajos en el subsuelo, la planta baja (distribuida en dos niveles), el entrepiso y el primer piso. El establecimiento cuenta con superficie de 2.617 metros cuadrados y demandó una inversión de $9.573 millones.

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“Al final era mucho más simple de lo que algunos nos querían hacer creer: la plata de los porteños tenía que volver a los porteños”, afirmó el jefe de Gobierno.

Por su parte, Fernán Quirós remarcó “al concentrar todo el proceso en un mismo lugar, podemos asegurar los mismos estándares de calidad y seguridad para todos los hospitales de la Ciudad. Van a poder contar con la sangre que necesitan para cirugías, tratamientos y emergencias”.

El ministro también indicó “esto significa que, cuando un vecino necesite una transfusión, el sistema de salud estará mejor preparado para darle una respuesta oportuna y segura”.

Los hospitales porteños seguirán recibiendo donantes, pero las unidades recolectadas en toda la red serán trasladas al establecimiento ubicado en Combatientes de Malvinas al 3000, en Villa Ortúzar. Allí se realizarán los estudios de laboratorio, la calificación de hemocomponentes y la distribución a los servicios de transfusión de cada hospital.

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La operación estará a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por tres médicos especialistas en hemoterapia, 32 técnicos, ocho bioquímicos, 10 administrativos, cuatro agentes de apoyo logístico y dos promotores de donación.

“Podemos tener la mejor infraestructura y la mejor tecnología, pero lo que verdaderamente nos distingue es la calidad humana y profesional de nuestros equipos", concluyó Macri.

PC