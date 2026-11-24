El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reconoció a 13 efectivos de la Policía porteña por su desempeño en distintos procedimientos realizados durante el año. La entrega de la Distinción al Mérito se llevó a cabo en la Comisaría 8 de Villa Lugano y contó con la presencia del ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

La Ciudad reconoció a policías | Crédito: Prensa GCBA

Tres de los policías distinguidos intervinieron para evitar que un menor se arrojara desde el Puente Nicolás Avellaneda, luego de que desaprobara materias escolares. Los efectivos identificados fueron el inspector Matías Ezequiel Gorosito, el oficial primero Walter Gabriel Rodríguez y el oficial Matías Alexis Martín. En otro episodio similar, cinco agentes evitaron que un hombre se arrojara desde el Puente Labruna, en el barrio porteño de Núñez.

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También fueron reconocidos tres efectivos que participaron en la persecución de una camioneta que circulaba a gran velocidad por la avenida Cabildo. El procedimiento terminó con la detención del conductor y el secuestro del vehículo. Los distinguidos fueron el comisario Diego Dobrovolny, la oficial primera Rafaela Kapp y el oficial Diego Alejandro Valdez.

Por su parte, la comisario Natalia Arza y el oficial Martín Cerullo recibieron la distinción por perseguir y detener a dos motochorros que intentaron escapar de un control policial en la calle Junín al 900. Los sospechosos desobedecieron la orden de alto y embistieron a efectivos durante la fuga. Los policías atropellados recibieron asistencia del SAME por politraumatismos.

La Ciudad reconoció a policías | Crédito: Prensa GCBA

Durante el acto, Macri destacó la preparación profesional y la vocación de servicio de los integrantes de las fuerzas de seguridad. “Proteger y defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos es una de las tareas más importantes que tiene nuestro gobierno y que tiene cada uno de los policías”, sostuvo. Además, afirmó que su gestión respalda políticamente a los 28.000 integrantes de la fuerza en la lucha contra el delito.

En la misma línea, el ministro Giménez atribuyó los resultados de la política de seguridad al trabajo y al compromiso de los efectivos. La Distinción al Mérito de la Ciudad de Buenos Aires es un reconocimiento institucional que busca destacar las intervenciones de agentes que se desempeñaron en situaciones de riesgo para proteger a la población y hacer cumplir la ley.

MSC