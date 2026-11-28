El lunes 30 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Mate, fecha en la que se hace honor a la bebida que se convirtió en parte de la identidad de todo un país. Es por ello que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organizó Mate BA, una jornada que se realizará este domingo de 11:00 a 19:00 para celebrar la fecha.

El evento fue organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, junto con el Museo del Mate, La Usina Matera y el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Los porteños podrán disfrutar de un paseo peatonal donde se podrá aprender a reconocer distintas variedades de yerba, conversar con productores y recorrer puestos con todo tipo de accesorios como bombillas, portamates, termos y calabazas.

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Mate BA: la agenda completa para el Día del Mate.

Para celebrar el Día del Mate, el gobierno porteño confirmó las actividades y el cronograma completo de la jornada, que incluirá charlas, música, demostraciones, puestos de gastronomía y más atracciones. El horario completo para la jornada es el siguiente:

Mate BA se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre de 11:00 a 19:00 | Crédito: Prensa CABA

•12:00 - Trivia Matera. •12:30 - Charla: “El mate es la mejor bebida que hay” - Juan Esteban Ferrario. •13:30 - Ballet Romance de Zamba y Los Maileños. •14:30 - Charla: “La próxima ronda: ¿hacia dónde va la yerba mate?” - Martín Gómez. •15:15 - Trivia Matera. •16:00 - Ballet Romance de Zamba y Payadores. •17:00 - Charla: “Mate y rendimiento deportivo” - David Fragale. •17:45 - Trivia Matera. •18:30 - Ballet Romance de Zamba y El Mono Leguizamón.

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Día del Mate: qué es el Desafío Matero

Además de las charlas y trivias, también se desarrollará el Desafío Matero en la planta alta del Museo del Mate (Avenida de Mayo 583). La iniciativa, organizada junto con La Usina Matera, propone poner a prueba los conocimientos de los participantes sobre la yerba mate a través de una experiencia sensorial.

El Desafío Matero propone poner a prueba los conocimientos de los participantes sobre la yerba mate. | Crédito: Pexels

Para participar, se debe retirar un Pasaporte Matero en los stands adheridos y completar un recorrido por cinco expositores, donde entregan un sello en cada uno. Una vez reunidos los cinco sellos, se podrá acceder a una cata a ciegas guiada por el equipo organizador, en la que deberán identificar las distintas variedades de yerba mate a partir de sus características sensoriales.

Otras actividades por el Día del Mate

A lo largo del evento, habrá productos a la venta y la posibilidad de descubrir las particularidades de una industria que forma parte de la identidad productiva del país. El espacio gastronómico ofrecerá pastafrola, pastelitos, chipá y medialunas, y otras especialidades para acompañar la mateada.

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Por otro lado, el Museo de Arte Popular también celebrará el Día Nacional del Mate con una jornada con talleres, actividades participativas y charlas con degustación de yerbas y música. Eso marcará también el comienzo de la primera edición de la Semana del Mate, que se desarrollará hasta el 6 de diciembre bajo el lema “Argentina toma mate”.

JSM / JMV