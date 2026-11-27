La transformación de la autopista Dellepiane empieza a mostrar una de sus caras más visibles. La Ciudad terminó el primer tramo del Parque Lineal Dellepiane, un proyecto de cuatro kilómetros que busca recuperar los espacios que rodean la traza y convertirlos en lugares de encuentro para los vecinos del sur porteño.

Juegos y toboganes en la renovada Plaza del Avión | Crédito: Prensa Gobierno de la Ciudad

Obras en la autopista Dellepiane | Crédito: Prensa Gobierno de la Ciudad

La primera parte ya está lista a la altura de Murguiondo e incluye una renovación de la Plaza del Avión, que ahora tiene una torre de control y toboganes, además de un anfiteatro natural y nuevos senderos parquizados. Es el primer paso de una intervención que busca cambiarle la cara a uno de los principales accesos a la Ciudad y sumar espacios verdes en una zona que, históricamente, tuvo menos infraestructura de este tipo.

Ahora, el parque completo registra un 38% de avance y tiene fecha de finalización prevista para marzo. El proyecto contempla la construcción de canchas de fútbol y básquet, una pista de atletismo, postas aeróbicas, sectores de descanso y bicisendas. También se plantarán árboles para incrementar un 27% el arbolado actual.

Durante una recorrida por el lugar, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó que la intervención apunta a reducir las diferencias entre el norte y el sur de la Ciudad. “La obra de renovación de la autopista Dellepiane no es una obra más: es la obra pública activa más importante del país y la primera autopista parque de la Ciudad. Y esta zona del sur no tenía un parque de esta calidad y esa inequidad nos parecía injusta”, sostuvo.

Macri, Fasanella y Bereciartua recorrieron las obras de la autopista Dellepiane | Crédito: Prensa Gobierno de la Ciudad

Y, agregó: “Por eso estamos trayendo el estándar de otras zonas al sur para que los vecinos puedan disfrutar, encontrarse y moverse con mayor seguridad”. Lo acompañaron el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de Autopistas Urbanas (AUSA), Juan Pablo Fasanella.

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Una autopista que busca conectar y no dividir los barrios

El Parque Lineal es una de las partes del Plan Integral de Transformación de la autopista Dellepiane, una intervención que no se limita a sumar árboles y espacios recreativos. La idea es modificar el funcionamiento de todo el corredor, mejorar los accesos y hacer más segura la conexión entre los barrios que hoy quedan separados por la traza.

Su proyecto contempla mejoras en iluminación, accesibilidad y conectividad peatonal, además de cambios en el transporte público y obras de infraestructura hidráulica para reducir el riesgo de inundaciones.

A juzgar por las cifras oficiales, los trabajos alcanzarán a unos 63.000 vecinos, además de los 200.000 vehículos que circulan diariamente por la autopista y los 15.000 pasajeros que utilizan el transporte público en la zona.

Entre las metas de la Ciudad figura reducir un 42% el tiempo de viaje durante las horas pico, recuperar más de 260.000 metros cuadrados de espacios verdes y disminuir la contaminación sonora.

“Tenemos que hacerlo de manera más eficiente, más moderna y más cuidada”, planteó Macri al referirse a los problemas de movilidad de Buenos Aires. También vinculó la transformación de la Dellepiane con otros proyectos de su gestión, como el TramBus y los pasos bajo nivel. “Básicamente, es modernizar la Ciudad”, resumió.

Colectoras terminadas y menos complicaciones para circular

En agosto, la Ciudad habilitó la nueva colectora sur y la salida hacia la avenida Riestra. Con esa apertura, quedaron terminadas las dos colectoras previstas para la autopista Dellepiane.

La del sur tiene dos carriles y se extiende entre Guaminí y José Ignacio Rucci. Permite continuar la circulación hacia el centro y suma una nueva parada de colectivos. La colectora norte, que había sido habilitada en junio, conecta el tramo entre Timoteo Gordillo y la avenida Piedrabuena, en Villa Lugano, en dirección a la General Paz.

A saber, la principal mejora pasa por resolver el cuello de botella que se generaba porque las calles laterales de la autopista se cortaban antes de llegar a la General Paz. Ahora, las colectoras permiten dar continuidad a esos recorridos, separar el tránsito local del de media distancia y ordenar la circulación de los colectivos.

| Crédito: Prensa GCBA

A estas obras se sumó la rehabilitación del ingreso desde la calle Lacarra hacia la autopista, en sentido a provincia, después de completar los trabajos de repavimentación y acondicionamiento de la calzada.

“La autopista es uno de los principales accesos a la Ciudad y con las nuevas colectoras mejoraremos la movilidad en toda la traza”, aseguró Bereciartua.

La Ciudad habilitó la nueva colectora sur y la salida hacia la avenida Riestra | Crédito: Prensa GCBA

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Qué obras faltan y cuánto avanzaron los trabajos

Mientras el parque lineal empieza a tomar forma, hay otros frentes de obra que siguen en marcha. Los avances informados por la Ciudad son los siguientes: