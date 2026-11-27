La Noche de los Templos llegará este sábado 28 de noviembre, oportunidad en la que más de 100 iglesias de distintas culturas y religiones abrirán sus puertas para exponer su patrimonio histórico, artístico, gastronómico y arquitectónico. La iniciativa incluye una gran cantidad de actividades, como recorridos guiados, conciertos e incluso meditaciones.
La décima edición de este evento es completamente gratuita y no se requiere inscripción previa para acceder a ninguno de los establecimientos. En él, los ciudadanos podrán encontrar exposiciones de arte, iconografía, indumentaria típica, obras teatrales y documentales, entre otras atracciones.
Llega La Noche de los Templos 2026 en Buenos Aires: cuándo es, circuitos guiados y actividades gratis
Cuáles son los recorridos guiados de la Noche de los Templos
Para esta edición de la Noche de los Templos, los visitantes podrán elegir entre 6 circuitos guiados para conocer algunos de los templos más importantes de la ciudad. El primer recorrido comenzará a las 21:00 en la Parroquia San Cristóbal (Av. Jujuy 1251), continuará por la Iglesia Cristiana Evangélica Eslava (Saavedra 1283) y finalizará en la Mezquita Al-Ahmad (Alberti 1553).
Para el segundo circuito, que comenzará a la misma hora que el anterior, el punto de partida será la Catedral Apostólica Armenia San Gregorio el Iluminador (Armenia 1359), seguirá por la Iglesia Evangélica Bautista El Rey Jesús (Cabrera 4656) y tendrá su fin en la Catedral Ortodoxa San Jorge (Av. Scalabrini Ortiz 1261).
El tercer recorrido contará con 2 turnos: uno a las 20:30 y el otro, a las 22:00. Tendrá inicio en la Basílica San Francisco de Asís (Adolfo Alsina 380), continuará en la Basílica Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo (Defensa 422) y cerrará en la Parroquia San Ignacio de Loyola (Bolívar 225).
Un hombre de 80 años se atrincheró armado en la General Paz tras un choque múltiple
El cuarto recorrido, que comenzará a las 21:00, empezará en la Catedral Anglicana de San Juan Bautista (25 de Mayo 276), seguirá en la Primera Iglesia Evangélica Metodista – Parroquia Esperanza (Av. Corrientes) y terminará en la Parroquia Centro – Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires (Esmeralda 162).
Por otro lado, otro recorrido que comenzará a esa hora iniciará en la Iglesia Anglicana San Salvador (Av. Crámer 1820), continuará por el Templo Budista Fo Guang Shan Argentina (Av. Crámer 1733) y finalizará en la Iglesia Luterana La Cruz de Cristo (Amenábar 1767).
Finalmente, el sexto recorrido comenzará a las 20:30. con la Iglesia Evangélica Bautista Eslava (Martínez Castro 249) como punto de inicio. Luego, la siguiente parada será la Catedral de Nuestra Señora del Patrocinio (Pokrov) (Coronel Ramón Lorenzo Falcón 3960) y tendrá su fin en el Seminario Internacional Teológico Bautista (Coronel Ramón Lorenzo Falcón 4080).
"Vos tenés que encontrar tu voz": la búsqueda artística de Karina Conen detrás de "Ambiguos Límites"
Noche de los Templos: la lista completa de los lugares participantes
Según el mapa oficial del evento, estas son todas las iglesias y templos que participarán en La Noche de los Templos este sábado, junto con sus direcciones y organizadas según la zona de ubicación.
Zona 1 - Belgrano, Colegiales y Villa Urquiza
Budismo Camino del Diamante Argentina: Moldes 2341
Capilla de Belgrano – La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: Zabala 2005
Comunidad Benei Tikva: Vidal 2049
Iglesia Adventista del Séptimo Día – Villa Urquiza: Núñez 5076
Iglesia Anglicana San Salvador: Av. Crámer 1820
Iglesia Evangélica Luterana San Pablo: Dr. Rómulo Naón 2000, esquina Echeverría
Iglesia Luterana La Cruz de Cristo: Amenábar 1767
Iglesia Presbiteriana Sin Heng – Nuevo Avivamiento: Mendoza 1660
Institución Religiosa Perfecta Libertad – Sede Belgrano: Av. Monroe 4150
Monasterio Bodhiyana: Caldas 1838
Parroquia Inmaculada Concepción (Belgrano): Vuelta de Obligado 2042
Parroquia Santa María de los Ángeles: Dr. Rómulo Naón 3250
Templo Budista Fo Guang Shan Argentina: Av. Crámer 1733
Templo Budista Tzong Kuan: Montañeses 2175
Soka Gakkai Internacional de Argentina: Donado 2150
Zona 2 - Palermo, Recoleta y Villa Crespo
Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna – ISKCON Buenos Aires: Ciudad de la Paz 384
Basílica del Espíritu Santo: Av. Medrano y Mansilla
Basílica Nuestra Señora del Pilar: Junín 1898
Capilla del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús: Av. Luis María Campos 898
Capilla Palermo - La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: Juncal 2749
Catedral Apostólica Armenia San Gregorio el Iluminador: Armenia 1359
Catedral Ortodoxa Griega de la Dormición de la Theotokos: Julián Álvarez 1030
Catedral Ortodoxa San Jorge: Av. Scalabrini Ortiz 1261
Centro Cultural Islámico «Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas» Rey Fahd: Av. Bullrich 55
Centro de Meditación Kadampa Argentina: Cabrera 4137
Centro Hebreo Ioná: Acevedo 276
Centro Sai Baba de Uriarte – Organización Sri Sathya Sai Baba de Argentina: Uriarte 1934
Comunidad Llegar Alto: Guido 1952
Iglesia Adventista del Séptimo Día – Palermo: Uriarte 2435
Iglesia Evangélica Bautista El Rey Jesús: Cabrera 4656
Iglesia Evangélica San Pablo: Charcas 4670
Iglesia Polaca de Nuestra Señora de Guadalupe: General Lucio Norberto Mansilla 3847
Parroquia Greco-Melquita Nuestra Señora del Perpetuo Socorro: Av. Scalabrini Ortiz 1352
Parroquia Nuestra Señora del Rosario: Bonpland 1987
Parroquia Sagrada Eucaristía: Av. Santa Fe 4320
Parroquia San Agustín: Av. Las Heras 2560
Parroquia San Ildefonso: Guise 1939
Parroquia San Lucas (Parroquia Universitaria): Paraguay 2150
Parroquia Santa Elena: Juan Francisco Seguí 3815
Parroquia Santísimo Redentor: Larrea 1252
Templo Max Nordau – Comunidad Dor Jadash: Murillo 661
Zona 3 - Centro, Retiro y Monserrat
Basílica del Santísimo Sacramento: San Martín 1039
Basílica Nuestra Señora del Rosario y Convento de Santo Domingo: Defensa 422
Basílica Nuestra Señora del Socorro: Juncal 888
Basílica San Francisco de Asís: Adolfo Alsina 380
Catedral Anglicana de San Juan Bautista: 25 de Mayo 276
Catedral de San Marón: Paraguay 848
Centro Cristiano Amor y Vida: Florida 550, 1° piso
Centro Cristiano Nueva Vida – Auditorio Kraft: Florida 681, 2do subsuelo
Iglesia Bautista del Centro: Av. Independencia 1555
Iglesia Presbiteriana San Andrés – Centro: Av. Belgrano 579
Iglesia San Juan Bautista: Adolfo Alsina 808
Parroquia Centro – Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires: Esmeralda 162
Parroquia Madre Admirable: Arroyo 917
Parroquia Nuestra Señora de las Victorias: Paraguay 1204
Parroquia Nuestra Señora de Montserrat: Av. Belgrano 1151
Parroquia San Ignacio de Loyola: Bolívar 225
Parroquia San Miguel Arcángel (Iglesia Nuestra Señora de los Remedios): Bartolomé Mitre 892
Parroquia San Nicolás de Bari: Av. Santa Fe 1352
Primera Iglesia Evangélica Metodista – Parroquia Esperanza: Av. Corrientes 718
Templo Libertad – Congregación Israelita de la República Argentina: Libertad 785
Zona 4 - San Telmo, Constitución, La Boca y Barracas
Asociación Comunidad Israelita Latina de Buenos Aires (ACILBA): Piedras 1164
Catedral Ortodoxa Serbia de la Natividad de la Madre de Dios: 15 de Noviembre de 1889 N° 1536
Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires: Carlos Calvo 257
Iglesia Evangélica Metodista Argentina de La Boca: Olavarría 675
Iglesia Nórdica (Nordiska Kyrkan): Azopardo 1428
Iglesia Santa Felicitas: Isabel la Católica 520
Monasterio Ortodoxo Serbio San Sava: Perú 1656
Parroquia San Juan Evangelista: Olavarría 486
Parroquia San Pedro González Telmo: Humberto 1° 340
Catedral Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad: Brasil 315
Zona 5 - Almagro, Balvanera, San Cristóbal y Caballito
Basílica de María Auxiliadora y San Carlos: Av. Hipólito Yrigoyen 3999
Basílica Santa Rosa de Lima: Av. Belgrano 2216
Capilla del Colegio La Salle Buenos Aires: Riobamba 650
Capilla Inmaculada Concepción: Mario Bravo 589
Centro Mesiánico Derej Haemuná: Sarmiento 3726
Comunidad Bene Mizrah: Jerónimo Salguero 758
Gran Templo Paso: Paso 423
Iglesia Cristiana Evangélica Eslava: Saavedra 1283
Iglesia Evangélica Metodista de Almagro: Av. Rivadavia 4050
Mezquita Al-Ahmad: Alberti 1553
Parroquia Nuestra Señora de Balvanera: Bartolomé Mitre 2411
Parroquia San Cristóbal: Av. Jujuy 1251
Parroquia Santa María: Av. La Plata 286
Santuario Eucarístico Jesús Sacramentado: Av. Corrientes 4433
Zona 6 - Caballito, Flores, Floresta, Parque Chacabuco y Liniers
Basílica Nuestra Señora de Buenos Aires: Av. Gaona 1730
Basílica San José de Flores: Av. Rivadavia 6950
Capilla de Almagro – La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: Valle 165
Capilla de Liniers – La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: Ulrico Schmidl 7636
Catedral de Nuestra Señora del Patrocinio (Pokrov): Coronel Ramón Lorenzo Falcón 3960
Centro Misionero Nuestra Señora de Luján: Bacacay 1600 (entrando a las playas ferroviarias Caballito)
Iglesia Cristo la Solución: Av. Juan Bautista Alberdi 2260
Iglesia Evangélica Armenia «Jesús, Esperanza para Vos»: Av. Carabobo 743
Iglesia Evangélica Bautista de Flores: Av. Boyacá 67
Iglesia Evangélica Bautista Eslava: Martínez Castro 249
Mezquita At-Tauhid: Felipe Vallese 3614
Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo: Cardoso 242
Parroquia San Francisco Solano: Zelada 4771/4767
Parroquia San Vicente de Paúl: Manuel Artigas 6150
Parroquia Santa Julia: Av. Juan B. Alberdi 1195
Santuario Nuestra Señora de Fátima: Mariano Acosta 2979
Santuario Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa: Av. Curapaligüe 1185
Sede Bahá'í de Argentina: Otamendi 215
Seminario Internacional Teológico Bautista: Coronel Ramón Lorenzo Falcón 4080
Sociedad Argentina Religiosa Africana Lunda Kioko (Nación Omolokó): Cervantes 11
Zona 7 - Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita
Comunidad Beit Israel: Juan Agustín García 2250
Congregación El Redentor: Simbrón 3194
Iglesia Anglicana del Buen Pastor: José Luis Cantilo 4232
Iglesia San Pablo Apóstol: Av. Nazca 4249
JSM / ds