Este sábado a partir de las 20 se llevará a cabo la décima edición de La Noche de los Templos en la Ciudad de Buenos Aires. Con entrada libre y gratuita y sin necesidad de inscripción previa, más de 100 espacios religiosos distribuidos en siete zonas porteñas abrirán sus puertas para que vecinos y turistas recorran su patrimonio y participen de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas.

SE trata de la 10° edici{on de la Noche de los Templos. | Crédito: GZA: GCBA

Organizado por la Secretaría General y de Relaciones Internacionales porteña, a través de la Dirección General de Cultos, el evento busca promover la convivencia y dar a conocer las tradiciones de las distintas comunidades de fe. Durante la jornada habrá visitas guiadas, música en vivo, meditaciones, exposiciones de arte, iconografía, indumentaria típica, obras teatrales y proyecciones documentales.

Noche de los Templos en CABA: cuáles son los edificios que podrán recorrerse

Para planificar la visita, los interesados pueden consultar el mapa interactivo en el sitio web oficial ([www.lanochedelostemplos.com](https://www.lanochedelostemplos.com)), escribir al WhatsApp de la Ciudad (BAX, al 11-5050-0147) o seguir las novedades en Instagram a través de @bacultos.

Uno por uno, los seis circuitos guiados

Además de los recorridos libres, la programación incluye seis circuitos guiados con salidas desde distintos barrios:

Circuito 1 (Belgrano - 21:00 h): Inicia en la Iglesia Anglicana de San Salvador (Av. Crámer 1820), sigue en el Monasterio Budista Fo Guang Shan (Av. Crámer 1733) y cierra en la Iglesia Luterana La Cruz de Cristo (Amenábar 1767).

Circuito 2 (Palermo - 21:00 h): Parte de la Catedral Apostólica Armenia San Gregorio el Iluminador (Armenia 1359), continúa por la Iglesia Evangélica Bautista El Rey Jesús (José A. Cabrera 4656) y termina en la Catedral Ortodoxa San Jorge (Av. Scalabrini Ortiz 1261).

Circuito 3 (Montserrat - 20:30 y 22:00 h): Arranca en la Basílica San Francisco de Asís (Adolfo Alsina 380), pasa por la Basílica Ntra. Sra. del Rosario – Convento de Santo Domingo (Defensa 422) y finaliza en San Ignacio de Loyola (Bolívar 225).

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Circuito 4 (San Nicolás - 21:00 h): Comienza en la Catedral Anglicana San Juan Bautista (25 de Mayo 276), sigue en la Primera Iglesia Evangélica Metodista (Av. Corrientes 718) y concluye en la Parroquia Centro – Congregación Evangélica Alemana (Esmeralda 162).

Circuito 5 (San Cristóbal - 21:00 h): Inicia en la parroquia San Cristóbal (Av. Jujuy 1251), continúa en la Iglesia Cristiana Evangélica Eslava Saavedra (Saavedra 1283) y termina en la Mezquita Al-Ahmad (Alberti 1553).

Circuito 6 (Vélez Sarsfield - 20:30 h): A cargo de las comunidades locales, arranca en la Iglesia Evangélica Bautista Eslava (Martínez Castro 249), sigue por el Seminario Internacional Teológico Bautista (Ramón Falcón 4080) y cierra en la Catedral Santa María del Patrocinio (Ramón Falcón 3960).

Noche de los Templos | Crédito: GZA: GCBA

Actividades destacadas en los templos

A lo largo de la noche, cada sede ofrecerá experiencias particulares abiertas al público:

Centro de Meditación Kadampa (Cabrera 4127): Meditaciones guiadas y charlas introductorias al budismo kadampa.

Comunidad Llegar Alto (Guido 1952): Instalación artística inmersiva, música en vivo, muestra teatral y taller de poesía.

Gran Templo Paso (Paso 423): Ceremonia de Havdalá (culminación del Shabat) con instrumentos musicales en hebreo y español.

Iglesia Evangélica Bautista Eslava (Martínez Castro 249): Degustación de platos típicos ucranianos, recital de música y proyección histórica.

Noche de los Templos | Crédito: GZA: GCBA

Monasterio Budista Fo Guang Shan (Av. Crámer 1733): Visita guiada, meditación, taller de caligrafía china y ceremonia de bendición.

Basílica San José de Flores (Av. Rivadavia 6950): Visita guiada, concierto de música sacra y espectáculo de luz y sonido.

Mezquita Al-Ahmad (Alberti 1553): Charlas sobre el Islam y su historia en Argentina, recorrido por el templo y servicio de té con dulces típicos.

Capilla de Liniers (Ulrico Schmidl 7636): Presentaciones musicales, muestra del Coro Harmony de Buenos Aires y stands informativos.

Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna (Ciudad de la Paz 384): Clase de cocina vegetariana, canto de mantras y stands de comidas típicas.

Primera Iglesia Evangélica Metodista – Parroquia Esperanza (Av. Corrientes 718): Banda de Jazz de exalumnos del Colegio Ward, recital de órgano y charla sobre el metodismo.

Cinco curiosidades históricas del recorrido

Para quienes busquen datos arquitectónicos e históricos durante la recorrida, la edición destaca cinco hitos porteños:

La más antigua: La Iglesia San Ignacio de Loyola, construida en 1710, encabeza el listado como el templo más antiguo de la Ciudad.

Pionera luterana: La Congregación El Redentor fue la primera iglesia luterana de habla hispana en Buenos Aires.

Hito mundial: La parroquia San Juan Evangelista se consagró como la primera parroquia salesiana del mundo.

Récord regional: El Centro Cultural Islámico “Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas” Rey Fahd es el templo islámico más grande de Latinoamérica.

Herencia ferroviaria: La Iglesia Anglicana del Buen Pastor, de estilo rural, fue levantada por obreros ingleses del ferrocarril.