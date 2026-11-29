Los usuarios del transporte público deberán afrontar nuevos aumentos desde el martes 1° de diciembre. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicará una actualización del 4,2% en las tarifas de los colectivos que circulan exclusivamente dentro del distrito y en el servicio de subte. Además, subirán los peajes de las autopistas porteñas, mientras que los boletos de las líneas provinciales también tendrán un incremento.

Con los nuevos valores, el boleto mínimo de los colectivos porteños pasará de $956,69 a $996,60. En tanto, el pasaje de subte aumentará de $1.887 a $1.966, por lo que quedará a solo $34 de alcanzar los $2.000.

La actualización forma parte del esquema de ajustes mensuales establecido por la administración porteña, que contempla para los colectivos y el subte la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC más un adicional del 2% sobre la tarifa anterior. En el caso de los peajes, el incremento responde exclusivamente a la evolución de la inflación.

Según los datos oficiales, la Ciudad destina alrededor de US$390 millones anuales al funcionamiento del transporte público: unos US170millones para los colectivos y US220 millones para el servicio de subterráneos.

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Cuánto costará viajar en colectivo en la Ciudad

El nuevo cuadro tarifario alcanzará a las 27 líneas de colectivos que se encuentran bajo jurisdicción porteña. Los valores dependerán de la distancia recorrida y se aplicarán a quienes abonen con la tarjeta SUBE.

Desde el 1° de diciembre, las tarifas serán las siguientes:

- De 0 a 3 kilómetros: $996,60.

- De 3 a 6 kilómetros: $1.107,39.

- De 6 a 12 kilómetros: $1.192,68.

- De 12 a 27 kilómetros: $1.278,05.

Para quienes utilicen tarjetas bancarias o dispositivos con tecnología NFC, continuará vigente una tarifa promedio única, calculada entre el boleto mínimo y el máximo. En cambio, los pasajeros que paguen con SUBE seguirán abonando de acuerdo con los kilómetros recorridos.

La administración porteña sostiene que la actualización busca recuperar el atraso de las tarifas y afrontar los costos de funcionamiento del sistema. Actualmente, el Gobierno de la Ciudad cubre alrededor del 70% de los subsidios destinados a este servicio.

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El subte se acerca a los $2.000

El pasaje de subte también tendrá una actualización del 4,2% y llegará a $1.966 desde diciembre. Sin embargo, el importe final dependerá de la cantidad de viajes realizados durante el mes y de si el usuario cuenta con una tarjeta SUBE registrada.

Para los pasajeros frecuentes se mantendrá el esquema de descuentos progresivos. Entre el primer y el vigésimo viaje se abonará la tarifa plena; entre el viaje 21 y el 30 se aplicará una rebaja del 20%; entre el 31 y el 40, del 30%; y a partir del viaje 41, del 40%. De esta manera, los valores serán:

- De 1 a 20 viajes: $1.966.

- De 21 a 30 viajes: $1.572,80.

- De 31 a 40 viajes: $1.376,20.

- Desde el viaje 41: $1.179,60.

Quienes utilicen una SUBE sin registrar deberán pagar tarifas más elevadas. En ese caso, los primeros 20 viajes costarán $2.541,10; entre el 21 y el 30, $2.500,75; entre el 31 y el 40, $2.188,16; y desde el viaje 41, $1.875,56.

Por su parte, el boleto del Premetro pasará a costar $688,10 con SUBE registrada y $1.094,08 para quienes utilicen una tarjeta sin registrar. También continuarán vigentes los descuentos de la Red SUBE para las combinaciones con colectivos porteños y los beneficios especiales para jubilados y pensionados, personas con discapacidad y trasplantadas, estudiantes y docentes.

Entre los argumentos del Gobierno porteño para justificar las actualizaciones se encuentra la necesidad de financiar nuevas inversiones. Entre los proyectos previstos figura la compra de 174 coches para renovar la flota de la Línea B y otros 40 para las líneas A y C, además de obras de infraestructura y renovación de estaciones.

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Peajes: cuáles serán las nuevas tarifas

Los peajes de las autopistas de la Ciudad también tendrán nuevos valores a partir del 1° de diciembre. En este caso, el ajuste estará vinculado exclusivamente con la inflación. Para los vehículos particulares de dos ejes, las tarifas durante las horas pico serán de $7.066,19 en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y de $2.937,68 en la Illia.

En los horarios no pico, los valores serán de $4.986,15 para las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y de $2.077,35 en la Illia. Las tarifas también variarán según el tipo de vehículo y la cantidad de ejes. Por ejemplo, las motos abonarán $3.324,18 en hora pico en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, mientras que los vehículos livianos de tres ejes con remolque pagarán $11.633,96.

La empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), encargada de administrar los corredores, sostiene que los recursos se destinan al mantenimiento de la red vial. Entre los trabajos contemplados se encuentran la repavimentación de calzadas, la renovación de luminarias, la demarcación y el mantenimiento de puentes, defensas y alambrados.

CS