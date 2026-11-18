El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para este miércoles 18 de noviembre en sectores de nueve provincias

Los avisos de mayor intensidad alcanzan a Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe, donde la inestabilidad se prevé durante la mañana y la tarde.

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El nivel amarillo abarca otros sectores de esas cinco provincias y áreas de Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y La Pampa. La franja de alerta varía según la región.

En Córdoba y Santiago del Estero corresponde a la mañana, mientras que en Mendoza y La Pampa se concentra en la tarde.

Alerta naranja por tormentas en el Litoral y el noreste

En las zonas bajo alerta naranja se prevén tormentas fuertes o severas, con lluvias abundantes, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo de distintos tamaños. Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Eventos extremos: 12 de las 23 provincias bajo alerta de lluvias y tormentas este lunes en Argentina | Crédito: SNM

Los acumulados de precipitación podrían llegar a 120 milímetros durante el período de alerta. El reporte difundido por TN indicó que esa marca podría superarse de manera puntual.

Qué se espera en las zonas bajo alerta amarilla

En los sectores con alerta amarilla se esperan tormentas que podrían ser fuertes a nivel local, con precipitaciones intensas en períodos cortos. También hay probabilidad de actividad eléctrica, ráfagas y caída ocasional de granizo.

Para esas áreas se estiman entre 30 y 70 milímetros de lluvia acumulada, con la posibilidad de que el registro sea mayor en puntos específicos.

Cuándo rigen las alertas por tormentas en cada provincia

Durante la mañana, la alerta amarilla por tormentas rige en sectores de Córdoba y Santiago del Estero. En Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe, los avisos abarcan tanto la mañana como la tarde, con nivel naranja en las zonas donde se esperan los fenómenos más intensos.

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Por la tarde, la alerta amarilla alcanza a sectores de Mendoza y La Pampa. Las franjas corresponden a las áreas alcanzadas por los avisos de la mañana. Dentro de una misma provincia, el nivel de alerta puede variar según la localidad.

Qué recomienda el SMN ante las tormentas

Durante las tormentas, el organismo recomienda permanecer en construcciones cerradas, alejarse de puertas y ventanas y limitar las salidas a las indispensables. También aconseja evitar las calles anegadas y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Para conocer el nivel de alerta y la franja horaria de cada localidad, se puede consultar el mapa oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

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