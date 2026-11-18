Este miércoles 18 de noviembre, el clima en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una jornada inestable y ventosa. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored, la temperatura oscilará entre una mínima de 17° y 18° y una máxima de 26° a 27°, con probabilidad de precipitaciones hacia la tarde.

El fenómeno más relevante del día será el regreso de los chaparrones aislados durante la franja vespertina, acompañados por un incremento en la intensidad del viento. De acuerdo con las previsiones horarias, la inestabilidad se concentrará entre las 15 y las 18 horas, sin acumulados significativos pero con ráfagas que superarán los 40 kilómetros por hora.

Clima en CABA y AMBA: cuándo llegan las lluvias y cómo seguirá el día

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el tiempo se presentará estable y con cielo entre despejado y parcialmente nublado. A las 6 de la mañana la temperatura partirá desde los 17° a 18°, con viento leve del sector oeste y sudoeste de entre 7 y 16 kilómetros por hora.

Hacia el mediodía, el termómetro ascenderá rápidamente hasta alcanzar los 25°, mientras el viento comenzará a rotar y afirmarse desde el oeste. El pico térmico de la jornada se registrará entre las 13 y las 16 horas, con registros máximos de 26° a 27° en toda la región metropolitana.

El cambio de condiciones llegará a partir de las 15 horas, momento en que aumentará la probabilidad de chaparrones y lluvias débiles (entre un 30% y un 50%). Este pasaje inestable estará acompañado por ráfagas del sector oeste de entre 42 y 48 kilómetros por hora tanto en CABA como en el conurbano bonaerense.

El clima en Ciudad de Buenos Aires y el AMBA este miércoles 18 de noviembre estará marcado por chaparrones aislados por la tarde

Hacia las 19 horas las precipitaciones cesarán y la temperatura descenderá gradualmente hasta ubicarse cerca de los 19° a 20° durante la noche. El viento disminuirá su intensidad sobre el cierre de la jornada, manteniéndose del oeste a unos 10 o 12 kilómetros por hora.

Alertas meteorológicas este miércoles y el pronóstico para los próximos días

En el resto del país, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene vigentes alertas amarillas por tormentas para ocho provincias: San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. En estas jurisdicciones se prevén lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas fuertes y acumulados de entre 30 y 70 milímetros.

Asimismo, rige una alerta amarilla por lluvias para la provincia de Chubut, donde el organismo oficial anticipa precipitaciones de variada intensidad con valores acumulados de entre 10 y 30 milímetros, sin descartar tormentas aisladas en sectores locales.

En cuanto al pronóstico extendido para el AMBA, el jueves 19 de noviembre volverán las condiciones estables con cielo parcialmente nublado, viento del sudoeste y temperaturas de entre 16° y 28°, sin pronóstico de lluvias.

La inestabilidad retornará sobre el cierre de la semana laboral y el inicio del fin de semana. Para el viernes 20 de noviembre se espera cielo mayormente nublado y una alta probabilidad de precipitaciones (70%), con una mínima de 17° a 19° y una máxima de 26°.

De cara al fin de semana, el sábado 21 de noviembre continuará con tiempo inestable y lluvias intermitentes (70% de probabilidad), con temperaturas de entre 16° y 26°. La mejora definitiva llegará el domingo 22 de noviembre, cuando cesarán las precipitaciones y se prevé una jornada con cielo algo nublado, mínima de 15° y máxima de 25°.