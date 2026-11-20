El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su sistema de vigilancia temprana y emitió alertas naranja y amarilla por tormentas que afectarán a siete provincias durante la tarde noche de este viernes 20 de noviembre. De acuerdo con el reporte oficial, el avance de un sistema frontal frío que intercambiará con una masa de aire cálido y húmedo.

Las demarcaciones más comprometidas por mayores acumulados de agua se concentran en el centro y norte del país, incluyendo franjas de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, el norte de Buenos Aires y Santiago del Estero.

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Al analizar la dinámica atmosférica que impulsa estas alertas naranja y amarilla por tormentas, la meteoróloga Cindy Fernández explicó que “la presencia de una atmósfera carga de humedad favorece el rápido crecimiento de celdas convectivas de gran desarrollo vertical”.

Alertas naranja y amarilla por tormentas en siete provincias | Crédito: X @SMN_Argentina

El SMN emitió avisos por fenómenos de variada intensidad con ráfagas fuertes, caída de granizo y abundante agua en cortos períodos sobre el centro y norte del país.

Rige el alerta naranja sobre Corrientes y Misiones para este viernes

El alerta naranja se concentra en las provincias de Corrientes y Misiones. Para la región se espera el desarrollo de tormentas severas , con intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo de distintos tamaños y acumulados de lluvia que podrían oscilar entre los 70 y los 100 milímetros.

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La alerta naranja indica la probabilidad de fenómenos meteorológicos intensos, que pueden desencadenar en crecida rápida de arroyos y anegamientos temporarios.

Alerta amarilla para Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe para horas de la noche de este viernes

La alerta amarilla se encuentra vigente para amplias zonas de Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y partes de la provincia de Buenos Aires. En tanto que, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra momentáneamente fuera de la advertencia climática en el marco del comienzo de un nuevo fin de semana.

Alertas naranja y amarilla por tormentas en siete provincias | Crédito: SMN

En las zonas bajo este nivel de advertencia se prevén tormentas localmente fuertes, con lluvias intensas en períodos breves, descargas eléctricas frecuentes, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que pueden provocar caída de ramas o elementos mal asegurados. Los acumulados de precipitación estimados se ubican entre los 30 y los 70 milímetros.

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Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de la defensa civil de cada jurisdicción.

PM