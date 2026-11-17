Este martes 17 de noviembre estará marcado por el regreso de la inestabilidad a la Ciudad de Buenos Aires y todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los modelos de Meteored, se esperan tormentas aisladas y chaparrones desde las primeras horas del día.

La actividad más significativa comenzará durante la madrugada, con precipitaciones que podrían presentarse de forma intermitente entre la 1:00 y las 8:00 de la mañana, momento en el que se concentrará la mayor probabilidad de lluvias.

Hacia la tarde persistirá la chance de chaparrones aislados, mientras que el tiempo mostrará una mejora definitiva recién en horas de la noche, con nubosidad en disminución.

Clima en CABA y AMBA: a qué hora llueve y cómo seguirá el día

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el amanecer se presentará con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 19 °C y una humedad elevada que superará el 85 % durante las primeras horas. De acuerdo con el SMN, la probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana oscila entre el 10 % y el 40 %, con acumulados más marcados alrededor de las 3:00 y las 6:00 según el detalle horario de Meteored.

A partir del mediodía, las condiciones continuarán variables y no se descartan chaparrones dispersos hasta media tarde. En esta franja horaria el termómetro ascenderá hasta una máxima de 26 °C en Capital Federal —pudiendo rozar los 27 °C en algunos sectores del Conurbano bonaerense—, con viento predominante del sector sudoeste entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 38 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas aisladas durante la madrugada y chaparrones hacia la tarde

En los partidos del Gran Buenos Aires (GBA), especialmente en el oeste y el sur como Morón y alrededores, la mínima partirá desde los 18 °C y la evolución será muy similar a la porteña. La visibilidad podría verse reducida de manera temporaria durante los pasajes de lluvia más intensa en los principales accesos metropolitanos.

Hacia la noche del martes, el ingreso de aire más seco desde el oeste y noroeste disipará gradualmente la nubosidad. La temperatura descenderá hasta ubicarse cerca de los 21 °C cerca de la medianoche, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de nuevas precipitaciones.

Alertas meteorológicas este 17 de noviembre y el pronóstico extendido

A nivel nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene vigentes advertencias de nivel naranja y amarillo por tormentas fuertes o severas en amplios sectores del centro y norte del país. El alerta naranja alcanza a Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan y San Luis, donde se esperan abundantes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

En la provincia de Buenos Aires, el aviso amarillo abarca únicamente al extremo norte —incluyendo partidos como San Nicolás, Ramallo y San Pedro— durante la madrugada. Tanto CABA como los municipios del AMBA quedan fuera del área bajo alerta oficial.

Para los próximos días, el pronóstico extendido del SMN anticipa una rápida estabilización en la región metropolitana. El miércoles 18 volverá el sol con cielo parcialmente nublado, una mínima de 18 °C y una máxima que trepará hasta los 28 °C, sin lluvias previstas.

El jueves 19 continuará con tiempo estable y ambiente cálido, con temperaturas de entre 17 °C y 27 °C y vientos leves. Un nuevo pulso de inestabilidad recién regresaría durante la primera mitad del viernes 20, cuando se prevén chaparrones aislados con una máxima de 25 °C y mejora hacia la tarde.