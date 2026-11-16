Eventos extremos: 12 de las 23 provincias bajo alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas este lunes en Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional precisó este lunes 16 de noviembre que 12 de las 23 provincias de Argentina se encuentran bajo alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas, según el grado de severidad. El avance de un profundo sistema frontal frío interactúa con una masa de aire cálido y húmedo en el centro y norte del país.

Desde el área de Difusión y Pronóstico del SMN explicaron que la dinámica actual combina dos factores de la climatología de primavera tardía: un marcado gradiente térmico y un aporte extraordinario de humedad en capas bajas de la atmósfera, impulsado por el viento norte persistente durante las jornadas precedentes.

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La amplitud geográfica del alerta abarca y pone bajo advertencia a los grandes conglomerados urbanos, como a las zonas de la Pampa Húmeda y el Noreste argentino (NEA).

| Crédito: Servicio Meteorológico Nacional

En el AMBA, el mayor foco de atención está puesto en el anegamiento de calles, la caída de ramas o tendido eléctrico producto de las ráfagas descendentes (downbursts) y las demoras en el transporte aéreo y ferroviario.

Por otra parte, en el sector agropecuario las lluvias representan un alivio hídrico tras períodos de déficit en algunas cuencas. Sin embargo, pone en peligro los cultivos debido a la posibilidad de caída de granizo y vientos intensos que generan preocupación.

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Córdoba

La provincia de Córdoba mantiene un riguroso nivel de alerta naranja producto del desarrollo de tormentas fuertes que afectarán tanto al centro como al sur, norte y las Sierras Grandes.

Se prevé la caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas destructivas que podrían superar con facilidad los 90 km/h.

A través de informes técnicos el SMN detalló que “se estiman valores de precipitación acumulada de entre 80 y 120 milímetros durante todo el período de vigencia del alerta, con posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual”.

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Alertas SMN Argentina | Crédito: Servicio Meteorológico Nacional

San Luis

El territorio de la circunscripción de San Luis experimenta este lunes 16 de noviembre una jornada de extrema inestabilidad bajo alerta naranja emitida por el SMN.

El fenómeno responde al ingreso de aire húmedo en interacción con celdas de rápida formación sobre la región cuyana, lo que genera un alto riesgo de chaparrones intensos acompañados por descargas eléctricas incesantes y ocasional caída de granizo de gran porte.

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Los meteorólogos del organismo nacional enfatizaron en la violencia de las ráfagas asociadas al frente de tormenta: “Las áreas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas, con actividad eléctrica frecuente, granizo de diversos tamaños”.

Mendoza: Inestabilidad severa en cordillera, oasis y llanura

La provincia de Mendoza presenta un panorama meteorológico complejo, donde el este provincial y los sectores de llanura y oasis productivos concentran el alerta naranja, mientras que las zonas de transición y precordillera se mantienen bajo vigilancia constante.

Alertas SMN Argentina | Crédito: Servicio Meteorológico Nacional

Las tormentas se desplazan de oeste a este, descargando abundante caudal hídrico en cortos lapsos y amenazando los cultivos tardíos con episodios de granizo focalizado

La Rioja

En La Rioja, el fenómeno se manifiesta con mayor crudeza sobre el este provincial, área que quedó formalmente bajo alerta naranja, en tanto que las zonas del centro y oeste registran niveles de alerta amarilla con tormentas aisladas. La combinación de altas temperaturas previas y la llegada de humedad en altura detonó la formación de nubes de desarrollo vertical.

Catamarca: Advertencias por crecidas repentinas

La provincia de Catamarca completa el mapa de las regiones más comprometidas este lunes, registrando alerta naranja en su franja oriental y alerta amarilla en sectores del centro. Las tormentas severas afectan el régimen de precipitaciones habitual, generando preocupación por la crecida repentina de ríos secos (cuestas y quebradas) debido al agua acumulada en las cumbres y laderas.

Los especialistas del Servicio Meteorológico concluyeron sobre la situación en el NOA (Noroeste argentino) y Cuyo: “El paso de este profundo sistema frontal genera condiciones de inestabilidad muy marcada; los acumulados hídricos previstos y la intensidad de las ráfagas obligan a mantener vigentes los avisos a corto plazo y a extremar las precauciones en áreas vulnerables a deslaves o inundaciones relámpagos”, indicaron fuentes del SMN.

​PM