Alerta naranja en Córdoba: el SMN anticipa tormentas fuertes y hasta 100% de probabilidad de lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para distintos sectores de la provincia y anticipó una jornada que comenzará con nubosidad, pero que irá ganando inestabilidad hasta alcanzar su momento más crítico durante la noche.

Según el pronóstico, la capital cordobesa registrará una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 30°C, en un contexto de calor e incremento progresivo de la humedad que favorecerá el desarrollo de tormentas.

Durante la madrugada el cielo permanecerá mayormente nublado y las probabilidades de precipitaciones serán bajas. Sin embargo, el escenario comenzará a modificarse desde la mañana, cuando el SMN prevé la aparición de tormentas aisladas, con un aumento gradual de las chances de lluvia. Las tormentas comenzarán a desarrollarse durante la tarde.

El SMN prevé que entre las últimas horas del lunes se concentre el pico de inestabilidad, con una probabilidad de tormentas que podría ubicarse entre 70% y 100%.

Qué significa la alerta naranja

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que una alerta naranja indica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Ante este escenario, el organismo recomendó permanecer en construcciones cerradas, evitar circular por calles inundadas, alejarse de artefactos eléctricos y, si existe riesgo de ingreso de agua a una vivienda, cortar el suministro eléctrico. También aconsejó contar con una mochila de emergencia con linterna, radio, documentación y teléfono para afrontar eventuales contingencias.