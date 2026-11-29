El fallo del Tribunal Internacional del Derecho de Mar de Hamburgo resolvió el fin de semana rechazar la medida cautelar presentada por el gobierno argentino para que se ponga freno a la explotación de hidrocarburos en aguas de Malvinas. La decisión representa un duro golpe para la Argentina.

Por 18 votos a 3 el Tribunal definió que no tiene competencia para pronunciarse sobre el proyecto dado que existe una controversia sobre la soberanía de las islas. Y dio vía libre para que siga en marcha.

Si bien el fallo alega una cuestión de procedimiento, parece haberles dado la razón a dos de los argumentos británicos: sostiene que el tribunal no tiene jurisdicción para tratar el caso y que no hay urgencia para el dictado de medidas provisionales.

Aún queda la posibilidad de que un tribunal arbitral específico, aunque de menor significación, considere las objeciones argentinas al proyecto. Se constituirá entre diciembre y enero próximos. Lo hará con un antecedente desfavorable al reclamo.

Sea Lion | Crédito: Cedoc

El gobierno de Javier Milei ensayó un giro malvinero cuando creyó advertir que Estados Unidos podría cambiar su posición de neutralidad histórica (abandonada durante la guerra) respecto de la soberanía de las islas. Fue sin embargo un recurso de Donald Trump para alinear al Reino Unido con su aventura bélica en Oriente Medio y con sus intereses en materia de Defensa en Europa.

Milei malvinizó el discurso y empujó una controvertido proyecto de ley que endurece las sanciones a empresas que participen del proyecto de exploración de dos compañías, Navitas, israelí, y Rockhopper, británica. Imaginando que Washington abriría una ventana, el Gobierno abandonó la estrategia de evitar llevar la controversia por la soberanía en Malvinas a un tribunal arbitral internacional y favorecer en cambio la vía diplomática para resolverla.

Impulsado por una corriente que ha sido minoritaria en la diplomacia argentina, el Gobierno recurrió al Tribunal del Mar de Hamburgo. Invirtió recursos y esfuerzos en busca de un resultado que se presentaba incierto.

Sin embargo, dado el firme avance del proyecto petrolero en aguas de Malvinas, hay quienes lo consideraban una opción razonable.

Conocido el fallo, analistas advierten sobre dos profundos desaciertos de la presentación argentina.

En un artículo publicado por el reconocido think tank británico Chatham House, Marc Weller, titular de la Cátedra de Derecho Internacional y Estudios Constitucionales Internacionales en la Universidad de Cambridge, dice que la Argentina se autoinfligió una “derrota innecesaria” al reclamar el dictado de una medida cautelar.

“No existe ninguna posibilidad de que comience la perforación antes de que se constituya por completo el tribunal arbitral encargado de conocer del caso”, asegura. Además, Weller no descarta que tras el reclamo hubiera una “maniobra política” del gobierno argentino en busca de un fallo favorable de un tribunal de mayor relevancia, como lo es el de Hamburgo. Se hizo demasiado ruido mientras se apelaba a un árbitro. ¿Pudo haber considerado el tribunal ese supuesto?

Nahuel Maisley, profesor de Derecho Internacional en la UBA, apunta en un artículo en La crítica del Derecho que la posición argentina podría haber merecido otra consideración por parte del tribunal. Pero sostiene que mientras la Argentina advirtió ante el tribunal sobre el impacto ambiental del proyecto isleño, “el presidente que la representa sostiene que el calentamiento global ‘no tiene nada que ver con la presencia humana’”. “Es difícil construir con convicción el argumento ambiental desde un gobierno negacionista del cambio climático”, afirma Maisley. Lo mismo puede sostenerse sobre el comportamiento del gobierno libertario en organismos internacionales a los que desprecia. ¿Pudo haber considerado el tribunal esos antecedentes?

Como reacción al fallo, el Gobierno emitió un comunicado en el que rescató que el tribunal admitiera la existencia de una disputa por la soberanía. Razón por la cual, por otra parte, los jueces declararon su falta de competencia.

En diciembre de 1965, una resolución (2065) de la Asamblea de las Naciones Unidas reconoció la existencia de una disputa con el Reino Unido por la soberanía en Malvinas. Y encuadró el caso como una cuestión derivada del colonialismo. Es la resolución madre, con la que la Argentina sostiene año a año en el ámbito de la ONU su reclamo al Reino Unido para que se siente a la mesa de negociaciones.

El Gobierno celebra haber llegado al mismo punto, sesenta años más tarde