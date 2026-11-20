Cinco de las familias que denunciaron presuntos abusos sexuales en el jardín de infantes parroquial Niño Dios fueron recibidas en el Arzobispado de Córdoba, en el marco de la investigación preliminar canónica que la Iglesia lleva adelante contra el sacerdote Alejandro Nicola. El resultado de ese trámite se enviará al Vaticano. Se trata de una instancia eclesiástica, independiente del proceso penal que tramita la fiscalía de Villa Carlos Paz, donde la causa suma 12 denuncias.

Según pudo saber PERFIL CÓRDOBA, las audiencias en el Arzobispado son individuales y concurren solo madres o padres, sin los niños. Cada progenitor reconstruye lo vivido desde las primeras sospechas y el recorrido posterior. Los encargados registran el relato por escrito, lo leen en voz alta y lo hacen firmar. La Iglesia no exige que se presenten las denuncias ya radicadas en la Justicia ordinaria. Las familias esperan que el Arzobispado convoque también a las restantes.

El Vaticano abrió una investigación canónica por las denuncias de abusos en el jardín de infantes de Carlos Paz

La investigación canónica comenzó en julio, más de un año después de la primera denuncia penal, presentada en mayo de 2025. A cargo del trámite está el presbítero Daniel Juncos, con el sacerdote Diego Díaz como notario.

Las familias estiman que el expediente viajará a Roma en las próximas semanas y que el Vaticano podría expedirse en febrero. Hasta ahora, el Arzobispado dispuso en junio el cese preventivo de Nicola como párroco, por «razones de índole pastoral».

Esa medida no implica adelantar opinión sobre los hechos, según el comunicado oficial. En julio, la presencia del sacerdote en una misa en la Catedral de Córdoba provocó un fuerte repudio. El arzobispo Ángel Rossi explicó que Nicola no tiene suspendido su ministerio y que rige el principio de inocencia.

Reclamo en Tribunales

La novedad canónica coincide con una nueva movilización. Este jueves, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, algunas de las madres (otras se ausentaron por motivos laborales) realizaron un «pañuelazo» frente a Tribunales de Villa Carlos Paz, con pañuelos rojos y carteles. Las acompañaron familiares de otras víctimas y vecinos.

Los pañuelos rojos "decoraron" el frente de Tribunales de Carlos Paz.

El reclamo apunta a la fiscal Jorgelina Gómez, titular de la fiscalía del tercer turno. Las familias aseguran que solicitaron una audiencia en al menos tres oportunidades y que no obtuvieron respuesta. PERFIL CÓRDOBA también intentó comunicarse con la fiscal. Gómez nunca respondió a los mensajes de este medio.

Las denunciantes indicaron además que las pericias al sospechoso ya concluyeron, pero que sus resultados no fueron informados a las familias. Entre ellas circula la sospecha de que la visita del Papa León XIV a Córdoba, el pasado 10 de noviembre, contribuyó a retrasar los tiempos de la causa.

Qué dice la investigación penal

La causa se inició en mayo de 2025, cuando la madre de una niña de 4 años detectó signos compatibles con abuso al retirarla del jardín. Luego se sumaron otras presentaciones: una en agosto del año pasado, en la fiscalía de segundo turno, y tres en abril de este año, en la de primer turno. Al llegar a cinco denuncias, la Fiscalía General unificó la investigación en el tercer turno, a cargo de Gómez.

En junio ingresaron siete denuncias más, con lo que el total asciende a 12. La Fiscalía notificó a los padres sobre la posible comisión de un delito. En tres de los 12 casos no se removió el obstáculo de procedibilidad, un requisito que condiciona el avance de esos expedientes, según publicó este jueves La Voz. Por lo tanto, la Justicia investiga presuntos delitos contra la integridad sexual de nueve menores.

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Fuentes de la investigación citadas por ese medio sostienen que aún no se reunieron pruebas suficientes para imputar al sacerdote. La mayoría de las cámaras Gesell se realizó, y quedan algunas postergadas o suspendidas por resguardo emocional de los niños. Los peritajes psicológicos no tienen conclusiones.

Un equipo interdisciplinario evaluó a Nicola en lo psicológico y lo psiquiátrico. El expediente reúne más de 120 testimonios y peritajes sobre dispositivos tecnológicos, y permanece bajo secreto de sumario. Desde el despacho fiscal rechazan que la causa esté paralizada y estiman improbable una imputación antes de fin de año.

La querella pidió además investigar por omisión y encubrimiento al exrepresentante legal del establecimiento, Luciano Freytes Varela, y a otras autoridades. Se investiga también la muerte de Diego López, encargado de mantenimiento, hallado sin vida en la institución en agosto.