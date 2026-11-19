El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de la provincia de Córdoba, donde se prevé el desarrollo de fenómenos que podrían ser fuertes o localmente severos durante este jueves.

El aviso estará vigente entre la mañana del 19 de noviembre y las primeras horas del 20 de noviembre, según la zona alcanzada por la advertencia.

Qué se espera

De acuerdo con el organismo nacional, las tormentas podrían presentarse con abundante caída de agua en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Además, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

Cómo estará el tiempo este jueves en Córdoba

En la ciudad de Córdoba, la jornada comenzó con cielo mayormente cubierto, una temperatura cercana a los 19°C y una humedad elevada, del 77%.

Para el resto del día, el pronóstico anticipa una mínima de 18°C y una máxima de 26°C, sin lluvias durante gran parte de la jornada. Sin embargo, hacia el cierre del día aumentará la inestabilidad, en línea con el alerta vigente para la provincia.



