Arroyito celebró este lunes los 248 años de sus orígenes con un acto realizado en la histórica Capilla San Cayetano, donde autoridades provinciales, municipales, representantes de instituciones y vecinos participaron de una jornada dedicada a destacar la identidad y el patrimonio de la ciudad.

La actividad fue encabezada por el intendente Gustavo Benedetti y tuvo como uno de sus momentos centrales el descubrimiento del Tótem Brocheriano, una intervención que pone en valor el paso del Santo Cura Brochero por la localidad y busca fortalecer el circuito histórico, religioso y turístico del municipio.

La celebración también incluyó un reconocimiento por los 45 años de Arroyito como ciudad. En ese marco, se rindió homenaje al padre Rosendo Liendo, figura vinculada a la historia local.

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Asimismo, se presentó "El Camino de las Letras", una propuesta impulsada por la Escuela Manuel Belgrano para visibilizar la historia y el patrimonio cultural de Arroyito. Como parte de la iniciativa, se colocaron placas identificatorias en 15 instituciones y espacios históricos de la ciudad.

Durante su discurso, Benedetti destacó el valor de mantener viva la memoria colectiva y sostuvo que es fundamental "preservar nuestras raíces, reconocer el legado de quienes hicieron crecer Arroyito y fortalecer el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones".

Además, el jefe municipal remarcó el compromiso de la gestión con el desarrollo de la ciudad al afirmar que el objetivo es "seguir construyendo una ciudad que respete su historia y mire hacia el futuro".