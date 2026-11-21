Atenas no pudo sostener su ventaja y terminó cayendo ante Instituto por 88-80, en una nueva edición del clásico cordobés por la Liga Nacional. El equipo de barrio General Bustos tuvo pasajes de buen básquet, llegó a controlar el desarrollo y se puso 12 puntos arriba, pero la visita reaccionó en el último cuarto y encontró los caminos para quedarse con el partido.

El encuentro comenzó con protagonismo de los lanzamientos de larga distancia. Atenas convirtió tres de sus primeros cuatro intentos, mientras que Instituto respondió con dos triples en cuatro lanzamientos. Sin embargo, la diferencia inicial del local llegó desde el juego interior, una vía que le permitió escaparse 15-8 cuando quedaban 5 minutos y 29 segundos para el cierre del parcial. Con el correr de los minutos, los ataques perdieron fluidez y el desarrollo se volvió más estacionado. En ese escenario, Instituto logró achicar la distancia y cerró el primer cuarto apenas dos puntos abajo: 24-22.

Un clásico parejo y de alto voltaje

En el comienzo del segundo período, Atenas tuvo dificultades para convertir y la Gloria aprovechó ese pasaje para igualar el marcador en 29. El partido mantuvo la intensidad propia de un clásico, con los dos equipos buscando lastimar con sus principales recursos ofensivos. Al descanso largo se fueron con el Griego arriba por 44-42. Bryan Carabalí, con nueve puntos, y Bautista Lugarini, con diez, fueron los máximos anotadores de cada equipo durante la primera mitad.

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Después del entretiempo, Atenas mostró su mejor versión. Con un buen funcionamiento colectivo, tomó el control del juego y consiguió una diferencia de 12 puntos: 63-51. Franco Balbi y Gastón Whelan fueron importantes en ese tramo, en el que el conjunto local logró imponer condiciones y cerrar el tercer cuarto con una ventaja de 70-61.

Instituto reaccionó y se quedó con el cierre

La diferencia no alcanzó para quebrar a Instituto. La visita mantuvo la intensidad, siguió en partido y fue recortando la distancia hasta convertir el cierre en un desenlace abierto. A falta de 3 minutos y 30 segundos, el marcador estaba igualado en 78 y el clásico podía quedar para cualquiera.

En ese momento decisivo, Instituto fue más efectivo. Atenas falló lanzamientos y perdió pelotas importantes, mientras que la Gloria aprovechó cada oportunidad para inclinar el resultado a su favor y cerrar el partido por 88-80.

Gastón Whelan fue el jugador más destacado del encuentro, con 18 puntos y 17 de valoración. Para Atenas, la derrota significó dejar escapar un clásico que había tenido bajo control durante buena parte del tercer cuarto.

El Griego tendrá ahora un receso en su calendario y volverá a jugar el 7 de diciembre, cuando visite a San Martín de Corrientes.