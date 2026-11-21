Belgrano se quedó sin clasificación en una noche que tuvo todos los ingredientes de una definición de playoffs: goles, tensión, remontadas y una tanda de penales que terminó siendo decisiva. En el estadio José Amalfitani, el equipo cordobés estuvo dos veces en ventaja, llegó a ilusionarse con el pase a los cuartos de final, pero Vélez encontró el empate en el tiempo suplementario y se impuso 3-1 desde los doce pasos. La figura fue el arquero Tomás Marchiori, responsable de contener tres ejecuciones del Pirata.

El conjunto de Alberdi había comenzado mejor y consiguió una ventaja temprana. A los 10 minutos, Lucas Passerini aguantó la pelota de espaldas y descargó hacia la izquierda para Ramiro Hernández. El futbolista capturó el rebote después de que Marchiori rechazara su primer remate y convirtió el 1-0. La jugada fue revisada por el VAR y finalmente convalidada.

Con el resultado a favor, Belgrano consiguió sostener el desarrollo durante buena parte del primer tiempo. Vélez buscó la igualdad a través de la pelota parada y los remates desde diferentes sectores, pero se encontró con las respuestas de Thiago Cardozo y los despejes de la defensa celeste. El Pirata se fue al descanso con una ventaja valiosa y la ilusión de dar el golpe en Liniers.

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Vélez reaccionó y el Pirata volvió a ponerse en ventaja

En el complemento, el equipo de los Mellizos adelantó sus líneas y encontró espacios para atacar. Belgrano también tuvo oportunidades y reclamó un penal por una mano de Diego Valdés, pero el empate llegó del otro lado. Ronaldo Martínez recibió un pase del propio Valdés y sacó un remate cruzado al ángulo izquierdo de Cardozo. Un golazo para establecer el 1-1 y llevar la definición al tiempo suplementario.

El partido ganó intensidad y fricción, con intervenciones de ambos bancos y varias amonestaciones. Ninguno logró quebrar la igualdad durante los 90 minutos, por lo que la clasificación quedó pendiente para el alargue.

Allí, Belgrano volvió a golpear. A los nueve minutos del primer tiempo suplementario, Nicolás Uvita Fernández aprovechó un despeje corto de Luca Feler, recibió de espaldas, giró y definió abajo, junto al palo izquierdo de Marchiori. El 2-1 volvió a poner al Pirata arriba y lo acercó a los cuartos de final.

Pero Vélez no se rindió. Con los ingresos de Dilan Godoy y Matías Arias, el Fortín encontró otra respuesta. A los cuatro minutos del segundo tiempo suplementario, Ronaldo Martínez avanzó y asistió hacia la derecha a Godoy, que definió bajo ante la salida de Cardozo para establecer el 2-2 definitivo.

Marchiori definió la serie desde los doce pasos

Después de una batalla de más de 120 minutos, la clasificación se resolvió en los penales. Allí apareció la figura de Tomás Marchiori, que tuvo una actuación determinante: atajó tres remates y dejó a Belgrano sin margen para sostener la ilusión. Vélez se impuso 3-1 en la tanda y consiguió el boleto a los cuartos de final.

Para el equipo cordobés quedó el sabor amargo de una eliminación después de haber estado dos veces en ventaja y de sostener la posibilidad de avanzar hasta el cierre del alargue. El Pirata compitió, encontró respuestas ofensivas y estuvo cerca de llevarse la clasificación, pero no pudo cerrar el partido.

Vélez, por su parte, avanzó y ahora espera por el ganador del cruce entre Independiente y Argentinos Juniors. Para Belgrano, el Clausura terminó en Liniers, en una definición que se le escapó desde los doce pasos.