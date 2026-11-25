Córdoba tendrá este miércoles 25 de noviembre una jornada marcada por el regreso de las temperaturas altas. El pronóstico anticipa un día estable, con una mínima de 17° y una máxima de 29°, cielo con escasa nubosidad y sin probabilidades de lluvias en toda la provincia.

Las primeras horas del día comenzaron con unos 19° de temperatura y una sensación térmica cercana a los 20°, en un escenario de elevada humedad, que rondaba el 80%, y vientos suaves provenientes del oeste.

Con la economía al borde de la recesión, Córdoba marca distancia de Nación: “Está visto que el mercado no puede con todo”

Con el correr de las horas, el ambiente se volverá más cálido, mientras que el viento continuará soplando con baja intensidad y ráfagas que no superarían los 10 kilómetros por hora, favoreciendo una jornada sin sobresaltos desde el punto de vista meteorológico.

Sin alertas, pero con cambios hacia el jueves

El miércoles transcurrirá sin alertas meteorológicas vigentes para Córdoba, por lo que no se esperan fenómenos que representen riesgos para la población.

Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse en las próximas horas. Para el jueves se prevé un descenso de la temperatura, con valores que oscilarán entre 18° y 25°, además de una probabilidad de lluvias débiles.