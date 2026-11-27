La situación económica de los hogares argentinos muestra signos de estancamiento, pérdida de poder adquisitivo y creciente recurso al crédito para cubrir gastos esenciales. Así lo refleja el Monitor de Opinión Pública de octubre de 2026 elaborado por Zentrix Consultora sobre una muestra nacional de 1.278 casos en las 24 jurisdicciones del país, que advierte que el 67,7% de los encuestados agota sus ingresos antes del día 20 de cada mes.

Empresario 2026: los CFO que lideran la estrategia financiera de empresas cordobesas

El relevamiento expone una marcada distancia entre la percepción sobre el rumbo general y la economía doméstica: mientras el 63,9% califica negativamente la situación económica del país (42,2% "muy mala" y 21,7% "mala"), el 40% evalúa en esos términos su propio bolsillo (25,8% "mala" y 14,2% "muy mala"), frente a un 30,7% que la considera positiva y un 29,2% regular.

Esa tensión se traslada a la percepción sobre precios e ingresos: el 80,6% afirma que su salario no le gana a la inflación, contra apenas un 14,8% que responde que sí, y el 69,6% considera que el dato oficial publicado por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, el registro de desconfianza más alto desde mayo. El corte político acentúa esa lectura: entre quienes votaron al oficialismo en 2025, el 59% admite que su salario pierde contra la inflación, mientras que entre los votantes opositores esa cifra trepa al 95,2%.

El mes dura según la clase social

Al desagregar la capacidad de llegar a fin de mes, el estudio de Zentrix muestra que el estrato socioeconómico determina hasta qué fecha alcanzan los ingresos:

•Nivel general: El 5,4% se queda sin dinero el día 5; el 9,5% el día 10; el 20,4% el día 15; y el 32,4% el día 20. Solo el 23,6% llega a fin de mes con lo justo y apenas el 7,5% logra cubrir el mes y ahorrar. •Clase baja: El 43,8% no supera el día 15 y el 82,4% agota sus ingresos a más tardar el día 20. Apenas el 16,9% llega a fin de mes y ninguno (0%) declara capacidad de ahorro. •Clase media: El 60,6% corta sus ingresos antes del día 20, el 29,3% llega a fin de mes y el ahorro cae al 8,3%.

•Clase alta: El 75,6% logra cubrir todo el mes y el 40% sostiene capacidad de ahorro.

Endeudamiento para consumo básico

El deterioro del poder de compra también impulsa el endeudamiento familiar: el 59,4% de los encuestados tomó algún crédito o deuda en los últimos seis meses, con mayor incidencia entre los jóvenes de 18 a 39 años (62,7%) y en los sectores de menores ingresos (71,7%). Sin embargo, el destino del financiamiento cumple funciones opuestas según el nivel socioeconómico:

Cómo cerró la paritaria el SEP: bonos de $150 mil y 2% mensual hasta agosto de 2027

•A nivel total, el 57,7% atribuye su deuda a la necesidad de cubrir gastos básicos (alimentos y salud) y otro 18,3% al pago de tarifas y servicios, mientras que solo el 11,7% la destinó a bienes durables y el 10,1% a imprevistos. •En la clase baja, el 68,3% de quienes tomaron deuda lo hicieron para financiar comida y salud, más un 14% para servicios. •En la clase alta, donde se endeudó el 48,7%, el 52,7% utilizó el crédito para adquirir bienes durables y solo el 12,1% para gastos básicos.

En paralelo, el informe indagó sobre las preferencias laborales: el 67,2% elegiría trabajar en relación de dependencia registrada, frente al 26,9% que optaría por el monotributo y un 1,4% por un empleo informal.

Potencial electoral de los principales dirigentes

En el tramo político del monitor, Zentrix midió el piso ("seguro lo votaría"), el techo (suma de voto seguro y probable) y el rechazo ("jamás lo votaría") de cinco figuras nacionales: