Claudia Salum (Avenga)

Lidera las operaciones financieras de Avenga para Latinoamérica, con responsabilidades que abarcan la planificación regional, la administración de riesgos y el acompañamiento de la estrategia de crecimiento de una compañía tecnológica con presencia en distintos mercados. Su trayectoria combina experiencia en auditoría, gestión financiera y desarrollo de negocios.

Empresario 2026: las cordobesas que compiten para ser la "Empresa del Año"

Desde su función, participa en una agenda que vincula las finanzas con las decisiones estratégicas de la organización, la eficiencia operativa y la transformación empresarial. Referente local del IAEF, su perfil refleja la evolución del rol del CFO dentro de compañías con operaciones internacionales, donde la gestión de recursos y riesgos requiere una mirada integral y coordinación con las distintas áreas del negocio.

Agustina Berduleq (Promedon)

Se desempeña como CFO de Promedon Group, empresa industrial cordobesa dedicada al desarrollo de tecnología médica y con presencia internacional. Su trayectoria incluye posiciones ejecutivas en compañías nacionales y multinacionales de los sectores agroindustrial, de servicios y financiero. Desde la conducción financiera, su aporte se vincula con el fortalecimiento de la estructura corporativa para acompañar una nueva etapa de crecimiento, expansión comercial y desarrollo de negocios.

En una organización que opera en distintos mercados, la planificación financiera, la gestión de inversiones y la administración de recursos son variables centrales para sostener la capacidad productiva y competitiva. Su función articula la estrategia económica con los objetivos de desarrollo de la compañía.

Martín Bertoni (Clínica Universitaria Reina Fabiola)

La trayectoria de Martín Bertoni combina formación especializada en finanzas, experiencia en gestión institucional y participación en organizaciones vinculadas con el ámbito empresarial y sanitario. Su perfil incorpora conocimientos de administración, planificación económica, innovación financiera y nuevas tecnologías aplicadas a los negocios. Su vinculación con la Clínica Universitaria Reina Fabiola y la Universidad Católica de Córdoba permite poner el foco en el aporte de la gestión económica a instituciones de alta complejidad.

Empresario 2026: conocé a los nominados en la terna "CEO del Año"

En ese ámbito, la asignación eficiente de recursos, la planificación de inversiones y la sostenibilidad financiera son variables relevantes para acompañar el desarrollo institucional y sostener la prestación de servicios. Su perfil reúne herramientas de gestión para ese desafío.