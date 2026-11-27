Grupo Dinosaurio

La compañía que comanda Euclides Bugliotti tuvo en 2026 uno de sus principales hitos con la inauguración del Parque Solar Dinosaurio, en Deán Funes. El proyecto demandó una inversión privada de US$ 30 millones y cuenta con 40 MW de potencia instalada, 58.500 paneles y una superficie de 75 hectáreas. La energía generada abastece a las principales unidades de negocio del grupo y los excedentes se incorporan al sistema eléctrico provincial, en una apuesta por diversificar actividades y avanzar en energías renovables.

En paralelo, la compañía amplió su negocio supermercadista con la incorporación de sucursales de A Granel que permitió la apertura de cuatro locales Super Mami. Ya avanza con las obras para nuevos desarrollos comerciales en Córdoba.

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Palmar

La fabricante cordobesa de ladrillos cerámicos Palmar cumplió 100 años de trayectoria en 2026 y acompañó el aniversario con una inversión de US$ 15 millones para modernizar y ampliar su planta industrial. El proyecto incorporó una línea automatizada con tecnología europea, seis brazos robóticos, un horno túnel de cocción y más de 7.000 m² cubiertos.

Con estas mejoras, la compañía prevé elevar un 33% su capacidad productiva, de 1.800 a 2.400 toneladas diarias. Con alrededor de 200 empleados directos, Palmar sostiene una posición relevante en la producción de ladrillos cerámicos de América y apuesta a fortalecer su competitividad en la industria de la construcción.

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Grupo Serín

Con Francisco Vaccaro como presidente, Grupo Serín consolidó una estructura empresarial integrada por distintas unidades de negocio, plantas industriales y centros mayoristas en el país. En 2026, uno de sus principales avances fue la expansión internacional mediante la instalación de una planta en Asunción, Paraguay, con una inversión aproximada de US$ 10 millones.

En Argentina, Serin y Urbantek fueron incorporadas al régimen provincial de promoción industrial y la compañía continuó fortaleciendo su capacidad productiva y de abastecimiento. Con establecimientos en Córdoba, San Luis y Ramallo, fabrica alambres, clavos, tejidos, hierro enderezado y mallas electrosoldadas, y proyecta ampliar su infraestructura con una cuarta planta industrial.