Cómo se prepara la costa más popular de la Argentina: por ahora “muchas consultas, pero pocas reservas efectivas”

El Partido de la Costa se prepara para la temporada de verano 2027 con una oferta extra para días nublados, tarifas sostenidas por el sector privado y financiación en hasta 12 cuotas sin interés. Desde el sector hotelero de San Clemente del Tuyú advierten, en cambio, que hay “mucha consulta, pero pocas reservas efectivas”.

Lo indicaron Cristian Escudero, secretario de Turismo del distrito, y Natalia Puricelli, de la Asociación de Hoteleros Gastronómicos y Afines de San Clemente del Tuyú. Ambos describieron un escenario atravesado por la caída del consumo.

Escudero definió la antesala como “una preparación atípica en relación justamente a las cuestiones climáticas”. Explicó que se generará “una oferta extra justamente para los días nublados”, con opciones en centros culturales y recreación para familias y chicos.

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A eso se suman los parques temáticos. Dijo que “tenemos nueve parques temáticos en el Partido de la Costa”, además de bosques con paseos en bicicleta, cabalgatas, excursiones de city tour y visitas guiadas.

El distrito tiene 14 localidades. Para quien quiera hacer una escapada de un día, mencionó Mar del Plata, Villa Gesell o Pinamar, y señaló que “las opciones también están en nuestro distrito”.

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Tarifas, cuotas y expectativas

El funcionario afirmó que “hay un trabajo fuerte del sector para sostener tarifas”. Aun así, anticipó que “va a haber un incremento entre un 20 y un 25%”, en la mayoría de alojamientos, parques temáticos y transporte.

Destacó la posibilidad de “pagar hasta 12 cuotas sin interés” y de combinar alojamiento, traslado y parque temático en una misma compra.

Sobre las expectativas, señaló: “Las expectativas te diría que son positivas”. Reconoció que “la temporada pasada fue compleja” y que “la situación económica no ha mejorado para que el consumo se revierta”.

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Según Escudero, el esfuerzo del sector privado “se va a notar en el hecho de no trasladar tanto el peso a los costos”. Y comparó: “lo mismo que pagás en Córdoba para comer algo, lo vas a pagar en el Partido de la Costa”.

Opinó que los destinos del país hacen algo similar porque “el sector está bastante golpeado en la situación económica”. Mencionó que “la luz te sube, el gas te sube, los impuestos te suben”, pero que “no se pueden trasladar a precios”.

Estadía y turista del interior

El año pasado, la estadía promedio fue de “cuatro días, tres noches aproximadamente”, según Escudero. Indicó que la encuesta de perfil del turista se realiza “hace más de trece años”.

De acuerdo con ese relevamiento, el 16% de los visitantes llega del interior del país, principalmente de Córdoba, Rosario y Mendoza, y se queda entre siete y quince días. Dijo que el AMBA es “el que más nos consume” y que su estadía promedio es de “dos noches, tres noches”.

Atardecer en San Clemente del Tuyu | Crédito: Partido de la Costa

Sobre la duración ideal para el turista de otras provincias, sostuvo que “con diez días te alcanza como para recorrer varias localidades, aprovechar la playa, el bosque, hacer una navegación por el puerto”. Y agregó: “en la costa no terminás nunca de recorrerlo”.

Hoteleros: consumo en baja y poca previsibilidad

Puricelli afirmó que “no se planea definitivamente de la misma forma”. Y precisó: “Es un verano que venimos ajustando ya desde hace más de dos temporadas”.

Señaló que “el turismo en la zona viene con una caída en lo que es el consumo”. Desde el sector privado, dijo, trabajan para ofrecer “el mismo servicio a una tarifa muchísimo más accesible”.

Sobre las reservas, sostuvo: “No hay previsibilidad, tenemos mucha consulta, pero pocas reservas efectivas”. Agregó que la demanda “está bastante volátil” porque “salen todos los destinos a competir”.

Dijo que la falta de previsibilidad es “el miedo más grande que tenemos como empresarios”. También planteó que “sería ideal poder cumplir con más días de los que venimos tomando”, ya que la estadía promedio es de tres a cinco días y “cada vez va reduciéndose un poco más”.

Precios y comparación con Brasil

Puricelli aseguró que “estamos con la misma tarifa del año pasado”. Agregó que, frente a lo que ocurría “hace dos años atrás”, “estamos un 20 abajo”.

Detalló los precios según la categoría:

•Tres estrellas va de $95.000 la noche para dos personas hasta $160.000, •Dos estrellas superior va de $40.000 a entre $65.000 y $70.000 la habitación doble.

Para la dirigente, el abanico es “muy variable y súper accesible para poder armar un paquete súper tentador para el turista”.

Puricelli sostuvo que hay malas comparaciones con destinos como Brasil. “Tenemos mejores servicios, no podemos comparar”, sostuvo, y explicó que allí “estamos comparando gastronomía en los chiringos de la playa brasileña contra los precios en un restaurante de nivel o de clase de Argentina”.