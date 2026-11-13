“Te hablan del Cóndor como uno de los tramos más emblemáticos”: la expectativa por el regreso del Rally a Córdoba

El regreso del Rally Mundial a Córdoba, confirmado para 2028 después de nueve años de ausencia, despertó expectativas entre los fanáticos del automovilismo y quienes conocen la competencia desde adentro. La vuelta no solo representa la recuperación de una fecha histórica del calendario internacional: también implica una preparación que comenzará el próximo año, con una carrera candidata que permitirá evaluar la organización y ajustar los detalles necesarios.

En diálogo con Radio Punto a Punto, Marcelo Brizio, piloto, navegante y periodista especializado en automovilismo, expresó su alegría por el anuncio y destacó el reconocimiento internacional que mantiene la prueba cordobesa. “Nunca deja de ser una alegría enorme saber que una carrera histórica, una carrera clásica, porque se ha convertido a nivel mundial”, sostuvo.

Brizio contó que estuvo presente en la presentación oficial y recordó que, “cuando iba a correr afuera que sabían que era de Argentina y me preguntaban: ‘¿Cuándo vuelve el Rally de Argentina? ¿Qué se sabe del Rally de Argentina?’. Sí, todo lindo Paraguay, todo lindo Chile, pero ¿cuándo vuelve el de Argentina?”, relató.

Además, remarcó el peso que tienen algunos tramos cordobeses en la historia de la categoría. “Te hablan del Cóndor como uno de los tramos más emblemáticos del Mundial de Rally, así que la verdad que estamos todos muy, muy contentos”, afirmó. También destacó que la vuelta de la competencia argentina genera expectativa más allá de Córdoba. “Hay una expectativa en toda Sudamérica con esto de la vuelta de Argentina”.

Una carrera candidata para preparar el regreso

Aunque la fecha del Rally Mundial en Córdoba ya está confirmada para 2028, el camino hacia esa edición tendrá una instancia clave en 2027. Se trata de la denominada carrera candidata, que se realizará en el marco de una fecha del campeonato sudamericano y contará con la presencia de representantes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Según explicó Brizio, los organizadores deberán preparar esa competencia con los estándares de una fecha mundialista. “Es una carrera que va a venir gente de la FIA y vos la tenés que preparar como organizador, como si fuera un Mundial. No puede fallar nada”. La evaluación permitirá revisar el funcionamiento de la prueba y detectar aspectos que necesiten ajustes antes del regreso definitivo.

El periodista aclaró que el resultado de esa evaluación no pondrá en riesgo la fecha de 2028. “No es que si sale mal la carrera no se va a hacer el Rally 2028, ya está confirmado, pero esta carrera se tiene que hacer para, de última, pulir lo que salga mal”, señaló. Y resumió su función como “un ensayo general”.

Uno de los datos que anticipó es que la intención es aprovechar esa instancia para recorrer buena parte de los caminos que integrarán el Mundial de 2028. “La idea es meter el Cóndor-Copina también ahí, o sea, hacer una verdadera preparación con lo que va a ser poner casi el 70% u 80% del recorrido de 2028”, adelantó.

Brizio también aclaró que los vehículos que participarán de la carrera sudamericana no serán los mismos que competirán en el Mundial. La prueba regional utilizará los reglamentos vigentes de esa categoría, mientras que el Rally Mundial tendrá autos diferentes, en el marco de un cambio reglamentario.

La seguridad de los espectadores

Más allá de la organización deportiva, Brizio señaló que la seguridad del público será uno de los aspectos que requerirán mayor atención durante la preparación. “La Rally Argentina se caracteriza a nivel mundial porque es el que más convoca, porque realmente los pilotos no pueden creer la cantidad de gente que hay”, indicó. En ese sentido, sostuvo que esa concurrencia exige una planificación específica: “A esa gente hay que cuidarla y tiene que haber una preparación en lo que es toda esa parte de seguridad que no puede tener un mínimo error”.

Como antecedente, mencionó el accidente ocurrido este año en Mina Clavero durante una fecha del campeonato sudamericano. Para Brizio, ese tipo de episodios obliga a revisar con especial cuidado la ubicación de las zonas habilitadas para el público. “Hay que tener mucho cuidado dónde van las cintas rojas. Los policías tienen que tener más autoridad, tiene que haber mucho más policía”, advirtió.

Además, marcó una diferencia importante entre la última edición mundialista realizada en Córdoba, en 2019, y las condiciones actuales de la competencia: la velocidad de los vehículos. “Los autos van mucho más rápido, entonces los riesgos son más grandes. Va a haber más gente con unos autos que van mucho más rápido, entonces es más peligroso”, explicó.

Consultado sobre su posible participación en la próxima edición, Brizio manifestó que espera estar presente tanto en la carrera candidata como en el regreso del Mundial en 2028. “La idea es correr este año y supongo que voy a correr el 2027 y, obviamente, el 2028”, respondió.

Por último, al referirse al presente deportivo del campeonato, mencionó al equipo Toyota como uno de los principales referentes y destacó a pilotos como "Elfyn Evans, actual campeón, Sami Pajari y Oliver Solberg, hijo del histórico Petter Solberg".

El regreso del Rally Mundial, así, tendrá una primera prueba decisiva en 2027. Mientras Córdoba se prepara para recuperar una fecha que marcó su historia deportiva y turística, la organización deberá demostrar que puede responder a las exigencias internacionales y garantizar condiciones de seguridad para una multitud que, como recordó Brizio, forma parte de la identidad de la carrera argentina.