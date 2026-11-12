Córdoba no logra revertir las dificultades en Matemática: 3 de cada 4 estudiantes terminan la secundaria sin un nivel satisfactorio

En Córdoba, los resultados de las pruebas Aprender muestran desempeños por encima del promedio nacional en Lengua y Matemática, tanto en primaria como en secundaria. En sexto grado, Lengua registró una mejora de 7 puntos porcentuales respecto de 2023, mientras que Matemática se mantuvo prácticamente sin cambios. En el último año de secundaria, en tanto, el 64% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, pero solo el 24% lo consiguió en Matemática.

Los datos surgen del informe “Aprendizajes y asistencia, una mirada por provincia”, elaborado por Argentinos por la Educación y firmado por Federico del Carpio, Martín Nistal y Lucía Vallejo. El documento reúne los resultados de las evaluaciones Aprender, indicadores de asistencia escolar y datos de evaluaciones provinciales de alfabetización de las jurisdicciones que cuentan con operativos propios y difundieron sus resultados.

El relevamiento busca ofrecer un panorama de la situación educativa de las 24 jurisdicciones y analizar la evolución de los aprendizajes en cada una. Además, Córdoba se encuentra entre las 10 provincias que publicaron los resultados de sus evaluaciones de alfabetización.

Matemática, el gran desafío en primaria y secundaria

En las pruebas Aprender 2025, el 82% de los estudiantes cordobeses de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua. El porcentaje se ubicó 5 puntos por encima del promedio nacional, que fue del 77%, y representó una mejora de 7 puntos respecto de 2023, cuando había llegado al 75%.

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En Matemática, los resultados fueron más bajos, aunque también superaron la media del país. El 64% de los alumnos de sexto grado obtuvo desempeños satisfactorios o avanzados, frente al 55% del promedio nacional. Sin embargo, la proporción se mantuvo prácticamente estable en comparación con 2023, cuando había sido del 63%.

En edades más tempranas, los indicadores también muestran resultados favorables para Córdoba. En Aprender 2024, que evaluó Lectura en tercer grado, el 6% de los estudiantes de la provincia se ubicó por debajo del nivel 2, es decir, no logró comprender textos simples. A nivel nacional, ese porcentaje fue del 12%. En el otro extremo, el 59% de los alumnos cordobeses alcanzó los niveles más altos de desempeño (4 y 5), frente al 45% registrado en el conjunto del país.

En secundaria, las pruebas Aprender 2024 también reflejaron resultados superiores al promedio nacional, aunque con dificultades más marcadas en Matemática. El 24% de los estudiantes del último año alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en esa área, 6 puntos porcentuales por encima de la media nacional, que fue del 18%. No obstante, el indicador cayó 2 puntos respecto de 2022, cuando había alcanzado el 26%.

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En Lengua, el 64% de los estudiantes cordobeses obtuvo resultados satisfactorios o avanzados, frente al 57% del promedio nacional. En este caso, el porcentaje se mantuvo prácticamente sin cambios en relación con 2022, cuando había sido del 65%.

Asistencia esco​​​​lar y desigualdades

El informe también analiza los niveles de inasistencia y las diferencias vinculadas con la situación socioeconómica de los estudiantes. En Córdoba, el 12% de los alumnos de sexto grado de primaria declaró haber acumulado 16 o más inasistencias durante 2023, según los cuestionarios complementarios de Aprender. La proporción llegó al 16% entre quienes pertenecen al 25% de menor nivel socioeconómico del país y descendió al 9% entre los estudiantes del 25% de mayor nivel socioeconómico.

En secundaria, las faltas son más frecuentes y aumentaron levemente entre las últimas dos mediciones. En 2024, el 39% de los estudiantes del último año declaró tener 15 o más inasistencias, frente al 37% registrado en 2022.

Las diferencias también se reflejan al comparar los niveles socioeconómicos: en 2024, la proporción de estudiantes con 15 o más faltas fue 11 puntos porcentuales mayor en el cuartil de menores ingresos que en el de mayores ingresos. En 2022, la brecha había sido de 13 puntos.